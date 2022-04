Yhtiö arvioi saavuttavansa taloudelliset tavoitteensa tänä vuonna, koska Venäjän osuus liikevaihdosta oli alle kaksi prosenttia viime vuonna.

Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoitti tiistaina lakkauttavansa liiketoimintansa Venäjältä.

”Meillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta jatkaa [liiketoimintaa] maassa nykyisissä olosuhteissa”, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi uutistoimisto Reutersille.

Yhtiö on jo aiemmin keskeyttänyt toimitukset ja uuden liiketoiminnan Venäjällä, koska se on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Lisäksi Nokia on aloittanut tutkimus- ja kehitystoimintansa siirtämisen pois maasta.

Nokian palveluksessa on Venäjällä 2 000 työntekijää. Osalle heistä yhtiö aikoo tarjota työpaikkaa Venäjän ulkopuolella. Tuotekehityksessä työskentelee Venäjällä 200 henkeä.

Yhtiön ruotsalainen kilpailija Ericsson ilmoitti maanantaina lakkauttavansa liiketoimintansa Venäjällä tilapäisesti. Ericssonilla on Venäjällä 600 työntekijää.

Venäjän liiketoiminnan osuus Nokian viime vuoden 22 miljardin euron liikevaihdosta oli alle kaksi prosenttia. Yhtiö arvioi, että vetäytyminen ei estä sitä saavuttamasta tämän vuoden taloudellisia tavoitteittaan.

Nokia uskoo vetäytymisen johtavan sadan miljoonan euron varaukseen kirjaamiseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä vaikuttaa yhtiön raportoituihin, mutta ei vertailukelpoisiin tulostietoihin.

”Paljon täytyy muuttua ennen kuin voimme harkita uudestaan liiketoimintaa maassa”, toimitusjohtaja Lundmark sanoi Reutersille.