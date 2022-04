Bryssel

Euroopan unioni laajensi merkittävästi henkilöihin kohdistuvia talouspakotteita, kun se päätti uusista pakotteista viime viikon lopulla.

Etukäteen tiedossa oli, että tarkoituksena on tukkia aiempiin pakotteisiin liittyviä porsaanreikiä eli aukkoja, joiden avulla pakotteiden aiemmat kohteet voisivat kiertää heihin kohdistuvaa varojen jäädytystä.

Aukkojen tukkiminen on johtanut siihen, että EU:n tuoreelle pakotelistalle päätyi joukko naisia. He ovat oligarkkien ja Venäjän vallanpitäjien vaimoja, ex-vaimoja, tyttäriä – joukossa on jopa yksi anoppi.

Pakotteet tarkoittavat käytännössä varojen jäädytystä eli sitä, että kaikkien pakotteiden kohteena olevien ihmisten tai yritysten tilit EU:n pankeissa jäädytetään. Lisäksi on kiellettyä antaa heille varoja tai omaisuutta suoraan tai välillisesti.

Pakotteiden kohteille tulee lisäksi matkustuskielto. Se estää heitä pääsemästä EU:n alueelle tai kulkemasta sen kautta maitse, ilmateitse tai meritse.

Viime viikon lopun täydennysten jälkeen EU on määrännyt pakotteita yhteensä 1 091 henkilölle ja 80 yhteisölle.

HS esittelee joukon uusia pakotteiden kohteita. Perustelut pakotelistaukselle ovat suoraan EU:n päätöksestä.

Jelena Petrovna Timtšenko.

Venäläisoligarkki Gennadi Timtšenkon puoliso, jolla on EU:n tietojen mukaan puolisonsa tavoin myös Suomen kansalaisuus.

Osallistuu puolisonsa liiketoimintaan Timtšenkon säätiön kautta. Jelena Timtšenko hyötyy siten Gennadi Timtšenkosta ja sitä kautta tukee Venäjän politiikkaa ja toimintaa, joka heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Jelena Timtšenko osallistuu EU:n perustelujen mukaan puolisonsa liiketoimintaan perheen säätiön kautta.

Säätiön internet-sivujen mukaan myös Timtšenkon tytär Ksenija Frank osallistuu aktiivisesti perheen säätiön toimintaan. Yhdysvallat on jo aiemmin määrännyt pakotteita Elena Timtšenkoa, Ksenia Frankia ja perheen toista tytärtä Natalja Browningia kohtaan.

Vladimir Putinin tytär Marija Vorontsova.

Marija Vladimirovna Vorontsova.

Presidentti Vladimir Putinin vanhin tytär. Omistaa 20 prosenttia Nomenko-yhtiöstä, joka on sijoittanut terveydenhuoltoon.

EU:n mukaan Vorontsova hyötyy Venäjän hallituksesta ja on mukana toiminnassa, josta tulee merkittävä määrä tuloja Venäjän valtiolle.

Jekaterina Vladimirovna Tihonova.

Presidentti Vladimir Putinin nuorempi tytär, joka johtaa Moskovan yliopiston Innopraktika-tiedekeskushanketta. Aiemmin hän johti Moskovan yliopiston tekoälyyn keskittynyttä instituuttia, joka sai rahoituksensa valtiolta. Hän käyttää nykyisin nimeä Katerina Tihonova.

Nykyistä kehityshanketta rahoittavat EU:n mukaan Venäjän keskeiset yritykset, joiden johto kuuluu Putinin sisäpiiriin. Näin ollen tytär hyötyy Venäjän hallituksesta ja on läheisissä tekemisissä henkilöiden kanssa, joiden toiminta tuo merkittävän määrän tuloja Venäjän valtiolle.

Olga Aiziman.

Venäläisoligarkki Mihail Fridmanin ex-vaimo. Fridman on venäläisen Alfa Bankin perustaja, yksi pankin suurimpia osakkaita ja yksi Putinin sisäpiirin suurimpia rahoittajia.

Mihail Fridman nykyisen puolisonsa Oksana Ozhelskajan kanssa.

Ex-vaimo asuu EU:n tietojen mukaan Pariisissa, ja Mihail Fridman on edelleen hänen ”toimintansa ja tarpeidensa” suurimpia rahoittajia.

Soadat Narzieva on saanut varallisuutta veljeltään Alisher Usmanovilta.

Soadat Narzieva.

Oligarkki Alisher Usmanovin sisar. Alisher Usmanov on siirtänyt huomattavasti omaisuuttaan sisarelleen ja maksanut tai lahjoittanut hänelle muun muassa kolme miljoonaa dollaria.

Sisarella on myös sveitsiläispankeissa 27 tiliä ja niille talletettuna satoja miljoonia dollareita, jotka ovat yhdistettävissä Alisher Usmanoviin. Soadat Narzieva on yhdistetty kuuteen offshore-yhtiöön, jotka ovat edelleen yhdistettävissä Alisher Usmanoviin.

Gulbakhor Ismailova.

Oligarkki Alisher Usmanovin toinen sisar. Saksan rikospoliisin tutkimusten mukaan Usmanov on siirtänyt varojaan sisarelleen. Gulbakhor Ismailova omistaa huvijahti Dilbarin, jonka omistus on ketjutettu eri yhtiöiden kautta.

Gulbakhor Ismailovalla on myös yhteys Italiassa ja Latviassa sijaitseviin luksuskiinteistöihin, joilla on yhteys myös Alisher Usmanoviin.

Jekaterina Ignatova kuvattuna puolisonsa Sergei Tšemezovin kanssa.

Jekaterina Ignatova.

Venäjän valtion omistaman Rostec-yhtiön toimitusjohtajan Sergei Tšemezovin puoliso. Omistaa huomattavan omaisuuden, joilla on kytkös Tšemezoviin. Tuoreimpien, vuodelta 2019 peräisin olevien omaisuustietojen mukaan Jekaterina Ignatovan vuositulot olivat 24 miljoonaa dollaria.

Anastasija Ignatovan huvijahti joutui takavarikkoon Espanjassa.

Anastasija Ignatova.

Anastasija Ignatova on Sergei Tšemezovin tytärpuoli. Hän hallinnoi huomattavaa omaisuutta offshore-yhtiöiden kautta. Yhtiöillä on yhteys Tšemezoviin.

Anastasija Ignatova omistaa 85-metrisen huvijahdin Valerien, arvoltaan 140 miljoonaa dollaria. Omistus on järjestetty Neitsytsaarilla toimivan Delima Services - yhtiön kautta. Lisäksi Ignatova on edunsaajana useissa offshore-yhtiöissä, joilla on satojen miljoonien dollareiden varallisuus.

EU:n päätöksessä ei mainita, että Espanjan viranomaiset takavarikoivat huvijahti Valerien maaliskuun puolivälissä.

Ljudmila Rukavishikova.

Sergei Tšemezovin anoppi. Rukavishikova omistaa varallisuutta, jolla on yhteys Tšemezoviin, muun muassa osakkeita yhtiöistä, jotka omistavat Rostecin käytössä olevia kiinteistöjä.

Ljudmila Rukavishikova.

EU nosti pakotelistalle myös lukuisia muita oligarkkeja ja Kremlille uskollista mediaväkeä.

Oligarkeista listalle päätyivät muun muassa Putinin lähipiiriin kuuluvat miljardööri ja Suomen kansalainen Boris Rotenberg, hänen veljensä Arkadi Rotenbergin poika Igor Rotenberg, alumiiniyhtiö Rusalilla omaisuutensa luonut Oleg Deripaska, Sberbankin johtoon kuuluva Herman Gref ja kaasuyhtiö Surgutneftegasin johtaja Vladimir Bogdanov.

Media-alalta EU määräsi pakotteet muun muassa Aleksei Pimanoville, joka johtaa Venäjän puolustusministeriön julkaisua Krasnaja Zvezdaa, ja Vladimir Sungorkinille, joka on Komsomolskaja Pravdan päätoimittaja. EU luonnehtii Komsomolskaja Pravdan olevan Putinin lempilehti.

Oligarkkien ja vallanpitäjien läheisten lisäksi tuore henkilöpakotelistaus sisältää myös suuren joukon Itä-Ukrainassa sijaitsevien Luhanskin ja Donetskin alueiden päätöksentekijöitä. Ukrainan sodan alla Venäjä tunnusti näiden Ukrainaan kuuluvien alueiden itsenäisyyden, mikä EU:n mukaan rikkoo kansainvälistä oikeutta.

Koko EU:n tuoreen pakotelistan voi lukea täältä. Linkki vie EU:n viralliseen lehteen, jossa pakotteet julkaistaan niiden voimaantullessa.

