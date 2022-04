Shein on maailman suurin vain verkossa toimiva muotiyritys. Halvoilla hinnoilla valtavia ja nopeasti uudistuvia mallistoja kauppaava yritys on joutunut vastuullisuustoimijoiden mustille listoille.

Kukkamekko puhvihihoilla: 7 euroa.

Tekonahkainen haalariasu: 9 euroa.

Bleiseritakki: 11 euroa.

Muotiverkkokauppa Sheinin loputonta valikoimaa haravoidessa herää ihmetys: Miten tämä voi olla näin halpaa?

Ja ellei tämän jutun lukija ole alle 30-vuotias sosiaalista mediaa käyttävä nainen, voi herätä myös toinen kysymys: Mikä ihmeen Shein?

Kiinalainen muodin verkkokauppa ei näy kaupunkien katukuvassa, koska sillä ei ole yhtään omaa myymälää. Sen sijaan Shein kohdistaa markkinointinsa nuorille aikuisille Tiktokissa ja Instagramissa. Itse brändillä on Tiktokissa miljoonia ja Instagramissa 24 miljoonaa seuraajaa.

Muotiyritys Shein valmistaa vaatteet Kiinassa, mutta kauppaa tuotteet sovelluksen kautta eurooppalaisille ja yhdysvaltalaisille asiakkailleen.

Shein on kasvanut maailman suurimmaksi startupiksi. Uutistoimisto Bloomberg kertoi viime viikolla, että Sheinin tuorein rahoituskierros voi kasvattaa yhtiön markkina-arvon noin 92 miljardiin euroon.

Summa on enemmän kuin pikamuotiketju H&M:n ja Zaran taustalla olevan espanjalaisen Inditexin markkina-arvot yhteensä. H&M on arvoltaan noin 21 miljardia euroa ja Inditex 63 miljardia euroa. Shein voisi myös kasvaa arvoltaan kaksi kertaa japanilaisen Uniqlon emoyhtiön Fast Retailingin kokoiseksi.

Vuodesta 2012 toiminut Shein tunnettiin alun perin nimellä She Inside. Jo alkuvaiheessa myös jotkut suomalaiset sosiaalisen median vaikuttajat kertoivat halvasta muotiverkkokaupasta.

Todelliseen kasvuliitoon yritys on lähtenyt koronapandemian aikana, kun ihmiset siirtyivät shoppailemaan enemmän netissä. Vuonna 2020 Sheinin myynti kasvoi reiluun yhdeksään miljardiin euroon. Se on suurin vain verkossa toimiva muotiyritys.

Pikamuotia on arvosteltu jo vuosia haitallisista ympäristövaikutuksista ja halpatyövoiman hyväksikäytöstä.

Muotiteollisuus tuottaa arviosta riippuen 4–10 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi ala on iso muoviroskan tuottaja ja aiheuttaa tuhoja vesistöissä.

Halvoista hinnoistaan tunnettu Shein tuo verkkokauppaansa tuhansia uusia tuotteita lisää joka päivä. Shein on erikoistunut luomaan uusia mallistoja ja tuotteita muutamassa vuorokaudessa, jos se huomaa uuden trendin nousevan. Sivustolla alennuksiin on liitetty aikalaskureita, joissa kerrotaan kuinka monta minuuttia aikaa asiakkaalla on hyödyntää tarjous.

Nämä asiat kannustavat ostamaan paljon ja tekemään ostopäätökset nopeasti.

”Todella vahvasti yritetään saada ihmiset ostamaan paljon vaatteita halvalla”, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo.

”Jos hinnat ovat todella halpoja, se ei voi olla kestävää tuotantoa, koska se ei riitä kattamaan kestävän tuotannon kustannuksia, kuten riittäviä palkkoja”, Kultalahti sanoo yleisesti pikamuodista.

Sheiniin liittyy sosiaalisessa mediassa myös Shein haul -ilmiö, jossa vaikuttajat ostavat tai ”lappaavat” lukuisia vaatekappaleita yllensä videoilla ja esittelevät halvalla saamiensa vaatteiden istuvuutta.

Vaateteollisuuden ympäristökuormitusta arvioitaessa voi sanoa, että mitä vähemmän käyttökertoja vaatteet saavat tai kestävät, sitä huolestuttavammalla tolalla vastuullisuus on. Kultalahti pitää yleisesti huolestuttavana sitä, jos pikamuotikulutuksen trendi laajenee vielä entisestään.

”Sanoisin, että pikamuodista täytyy luopua etenkin ilmastosyistä. Pikamuotikulutusmalli ei ole kestävää.”

Suomen tekstiili ja muoti ry:n viime vuonna tekemän Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvityksen mukaan vaatteiden nykyistä pidempi käyttöikä voisi vähentää alan päästöjä noin 46 prosenttia.

Muotialan ja vaatemerkkien vastuullisuutta arvioiva Good on you -ryhmittymä kehottaakin välttämään ostosten tekemistä Shein-verkkokaupasta muun muassa sen ympäristövaikutuksiin, työoloihin ja eläinten hyvinvointiin liittyvien epäkohtien vuoksi.

Shein on saanut ryhmittymältä huonoimman mahdollisen arvion esimerkiksi Boohoon ja Forever 21:n lailla. Zaran vastuullisuusasioiden on luokiteltu olevan viisiasteisella asteikolla pykälän verran paremmalla tasolla, kun taas H&M:n vastuullisuusasiat ovat sivuston mukaan keskitasoa.

Toisaalta H&M-ketjuun on pitkään kohdistunut myös julkista painetta ja yhtiö on kertonut muuttavansa toimintaansa etenkin liittyen kestäviin ja ekologisiin materiaaleihin.

Sheinin verkkosivustolla on Kultalahden mukaan vaikea saada tarkkaa kuvaa yrityksen vastuullisuudesta.

”Löytyy aika vähän tietoa eikä se ole kovin vakuuttavaa. Yksittäisten tuotteiden tai raaka-aineiden alkuperästä ei ole tietoa”, Kultalahti sanoo.

Yritys kertoo käyttävänsä parhaansa mukaan kierrätyskankaita, mutta siihen nähden valikoimassa näyttää Kultalahden mukaan olevan niukasti vaikkapa kierrätyspuuvillasta valmistettuja vaatteita. Lisäksi Shein ei julkaise tietoja alihankkijoistaan tai siitä, miten tuotannon vastuullisuutta valvotaan.

Yritys kertoo valmistavansa yhtä tuotetta aluksi vain muutamia kymmeniä ja lisäävänsä tuotantoa kysynnän mukaan. Samalla on hyvä muistaa, että valtavaan valikoimaan erilaisia tuotteita tulee joka päivä tuhansia uusia tuotteita lisää.

Shein on ehtinyt olla useammassa vastuullisuuskysymykseen liittyvässä kohussa, joiden pohjalta yritys on sanonut tekevänsä parannuksia. Kesällä 2020 Sheinin kerrottiin myyneen muslimien käyttämiä rukousmattoja ”kreikkalaisina mattoina”, mitä yritys pahoitteli. Hieman tämän jälkeen tuli ilmi, että Sheinin valikoimassa oli hakaristillä varustettu kaulakoru. Myös tätä Shein pyysi anteeksi ja sanoi, ettei kyseessä ollut natsikoru, vaan malli oli johdettu buddhalaisesta symbolista.

Kansalaisjärjestö Public Eye julkaisi Sheinin toiminnasta viime vuonna selvityksen, jonka mukaan yritys teettää ylipitkiä työpäiviä ja joillakin työntekijöistä ei ole lainkaan työsopimusta. Selvityksessä käsiteltiin myös joidenkin tuotteiden laatua, joka jätti toivomisen varaa. Public Eyen mukaan Sheinin on myös todettu kopioineen muiden suunnittelemia vaatemalleja.

Shein kertoo vastuullisuusteoistaan vain yleisellä tasolla, mutta sanoo tekevänsä hyväntekeväisyystyötä ja suuntaavansa rahaa erilaisiin projekteihin.

”Yritys ei voi tällä tavalla korvata vaatteiden tuotantoon liittyviä ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä”, Kultalahti sanoo.

Suomessa kuluttajansuojaa valvovaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) on tullut yksi Sheiniin liittyvä yhteydenotto, joka on liittynyt epäselvyyteen laskutuksessa. Sosiaalisen median keskusteluissa ja Public Eyen selvityksessä on tullut ilmi tilanteita, joissa asiakkaat eivät lähde palauttamaan tuotteita, joita eivät halua tai joissa on puutteita, koska ostos on ollut kokonaisuudessaan niin halpa.

KKV:n asiantuntija Lenita Ketola sanoo yleisesti, että kuluttajan kannattaa olla erityisen tarkkana tilatessaan tuotteita verkosta Euroopan unionin ulkopuolisilta toimijoilta. Sheinin vastuullisuusnäkökulmiin KKV ei ota kantaa.

EU:ssa verkkokauppojen toimintaa säädellään alueen kattavalla lainsäädännöllä. Sääntely liittyy esimerkiksi kahden viikon palautusoikeuteen ja markkinoinnin harhaanjohtavuuteen. Tuotteen on vastattava lupauksia.

EU-alueen ulkopuolelta tuotteita tilatessa sääntely ei välttämättä päde ja joissakin tilanteissa tullimaksut voivat tulla yllätyksenä.

Hoputtava tunnelma verkkokaupassa voi vaikeuttaa harkittujen päätösten tekemistä. KKV:n Ketolakin korostaa sitä, että kuluttajan on hyvä toimia verkossa rauhallisesti ja harkitusti. KKV:n näkökulmana tosin on kuluttajansuoja sekä epäselvyyksien ja varsinaisten huijausten välttäminen, ei niinkään epäeettisen toiminnan bongaaminen.

”Kuluttajat saattavat toimia verkossa intuition varassa. Kannattaa aina harkita, miten reagoi mihinkin impulssiin ja tehdä pienet etukäteistutkimukset sivustosta ja mitä tietoja siellä annetaan”, Ketola sanoo.

Mikäli yritys antaa vain niukasti tietoja itsestään tai tuotteista, pitäisi epäilysten herätä. Verkkokaupassa olisi hyvä olla saatavilla selkeät ja suorat yhteystiedot asiakaspalveluun.