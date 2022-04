Britanniassa on jo lähes 1,3 miljoonaa avointa työpaikkaa. Pandemian jälkeen talous virkosi, mutta yrityksiin ei riitä työntekijöitä. Brexitin takia väkeä ei saa EU-maistakaan.

Lontoo

Lontoolainen ravintolapäällikkö Elena Adriana Dinu toivoo vain yhtä asiaa: kunpa joku suostuisi tulemaan töihin.

Ja ei ainoastaan joku vaan mieluummin 20 ihmistä. Niin iso on ravintolan työ­voima­vajaus.

”Palkkaisin heti kenet tahansa, jonka vain saisin. Meillä tarvitaan ihmisiä ihan kaikkiin töihin, eikä tarvitse olla edes aiempaa kokemusta.”

Dinu pyörittää libanonilaiseen ruokaan erikoistuneen Comptoir Libanais -ketjun ravintolaa lähellä suosittua ostoskatua Oxford Streetiä.

Ruokailijoita riittää, sillä pandemian hellitettyä Lontoon keskus on taas täynnä väkeä.

Työväkeä sen sijaan ei löydy millään.

”Tuet ovat kai liian hyvät”, sanoo Romaniasta Lontooseen kahdeksan vuotta sitten muuttanut Dinu.

Itse hän tekee kahta peräkkäistä vuoroa kuutena päivänä viikossa. Yhtä lailla venyvät kuulemma muutkin ravintolapäälliköt.

Libanonilaisketjun ravintola vetoaa ohikulkijoihin, että he hakisivat sinne töihin. Tarjolla on monenlaista tehtävää.

Yleensä ravintolamainonta keskittyy ruokaan, mutta Comptoir Libanais mainostaa vapaita työpaikkoja niin ikkunassaan ja ovensuussa kuin tiskilläkin.

Samaan kisaan ovat lähteneet muutkin yritykset.

Lontoon keskustassa joka toisessa kuppilassa ja kaupassa näyttää olevan pula työntekijöistä. Tule mukaan iloiseen tiimiimme, houkuttelee ilmoitus toisensa perään.

Britanniaa riivaakin nyt työvoimapula. Britannian tilastokeskuksen huhtikuussa julkistettujen lukujen mukaan maassa on avoinna ennätykselliset 1,28 miljoonaa työpaikkaa.

Työvoimapula koettelee kaikkia aloja. Lisää väkeä tarvitaan yhtä lailla rakennuksille, hotelli- ja ravintola-alalle, teollisuuteen, taide- ja viihdealoille, terveys- ja sosiaalialalle sekä maatalouteen kuin kuljetusyrityksiinkin.

Pääsyitä on kaksi: pandemia ja Britannian EU-ero eli brexit.

Kahden vuoden koronapandemia mylläsi työmarkkinoita, eivätkä kaikki palanneet enää entisiin töihinsä.

Osa löysi kutsumusammattinsa muualta. Osa taas vetäytyi kokonaan työelämästä iän tai sairauden takia tai läheisiään hoitamaan.

Suosittu Pret-voileipäketjuravintola etsii Lontoossa työntekijöitä lupaamalla hyvän palkan ja edut sekä upeita etenemismahdollisuuksia.

Tuoreiden lukujen mukaan Britannian työllisyysprosentti on 75,5. Se on edelleen pienempi kuin ennen koronapandemiaa.

Työttömyysprosentti on 3,8. Britannian 16–64-vuotiaista työmarkkinoiden ulkopuolella on useampi kuin joka viides. Asukkaita Britanniassa on yli 67 miljoonaa.

Brexitkin vaikuttaa työvoiman tarjontaan, sillä EU-maiden kansalaiset eivät voi enää muuttaa Britanniaan vapaasti.

Ennen brexitiä etenkin Itä- ja Keski-Euroopan maista saapui paljon työntekijöitä pienipalkkaisille aloille, kuten maatalouteen, ruokateollisuuteen sekä hotelli- ja ravintola-alalle.

Nyt muuttajilta vaaditaan viisumi ja kunnon tulotaso.

Pandemian takia henkilökunnasta on pulaa ja kauppa on kiinni, kertoo lappu korukaupan ikkunassa Lontoon keskustassa.

Työntekijää etsii myös kenkäkauppa lähellä Lontoon keskustan vilkasta Marylebonen ostosaluetta.

Työpaikka on ollut auki jo noin kuukauden, ja kuutisen hakijaa on otettu jopa haastatteluun asti. Oikeaa ei vain ole löytynyt.

”Tämä on pieni design-alan yritys, emmekä voi palkata ihan ketä vain. Henkilön pitää olla juuri sopiva”, kertoo Tracey Neuls -kenkäkauppaa hoitava Julio de la Vega.

Kenkäkaupan myymäläpäällikkö Julio de la Vega on etsinyt itselleen työkaveria jo noin kuukauden.

Millainen on juuri sopiva henkilö?

Kuulemma sellainen, joka osaa tehdä muutakin kuin auttaa kaupassa kiireaikana. Haussa on tyyppi, jolla olisi erityistaitoja vaikkapa sosiaalisen median tai pr-työn parissa.

Lontoolainen design-kenkäkauppa on etsinyt jo kuukauden työntekijää, jolla olisi erityistaitoja perusmyymisen lisäksi.

”Olisimme itse asiassa tarvinneet hänet jo viime viikolla. Ulkomaanturistit ovat palanneet Lontooseen, ja nyt on taas kiire”, sanoo Espanjasta kotoisin oleva de la Vega.

Kivenheiton päässä kenkäkaupasta väkeä etsii kaksi suosittua lounasravintolaketjua: Pret-voileipäketju ja ranskalaistyylinen Paul-ketju. Kumpikin on pannut työpaikkailmoituksen ikkunaansa.

Jos ketjut eivät houkuta, tarjolla olisi pienen matkan päässä myös toimi perinteisessä, jo vuonna 1954 perustetussa Silvios-voileipäbaari-kahvilassa. Sinne tosin vaaditaan aiempaa kokemusta.

Silvios-kahvila hakee ammattitaitoista työvoimaa.

Paul-ketju etsii työntekijöitä ”upeaan tiimiinsä”.

Englannissa pandemiarajoitukset panivat kahvilat ja ravintolat kiinni kuukausiksi. Vain noutoruoka oli sallittua. Monet ketjut sulkivat osan toimipisteistään kokonaan.

Nyt kahviloissa, ravintoloissa ja kaupoissa käy taas kuhina.

Pandemiaa ei ole kuitenkaan Britanniassakaan lopullisesti selätetty. Pääsiäisen alla sairaalahoidossa oli 19 770 koronapotilasta, joista hengityskoneissa oli 385.

Painetta sairaaloissa lisää se, että julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä eli NHS:llä on krooninen pula sairaanhoitajista, lääkäreistä ja muista työntekijöistä.

Palvelualan työvoimapula on kuitenkin se, joka näkyy arjessa ensimmäisenä. Remontintekijöitä on vaikea löytää, ja esimerkiksi uuden energiatehokkaan kaasuboilerin asentaminen voi viedä kuukausia.

Väkeä etsii myös Lontoon keskustassa sijaitseva urheilutavarakauppa Wigmore Sport. Kokemustakin pitäisi olla, kertoo näyteikkunan ilmoitus.

Henkilöstöpäällikkö Fraser Bradshaw’n mukaan sama ilmoitus löytyy myös verkosta. Hän on luottavainen, että myyjä myös löytyy.

”Tässä on lähellä oppilaitoksia, joista saamme aina väkeä. Perheyritykseen on helppo palkata.”

Henkilöstöpäällikkö Fraser Bradshaw ei ole kärsinyt ainakaan toistaiseksi Britannian työvoimapulasta omassa tehtävässään.

Työvoimapula on korottanut Britanniassa myös nimellispalkkoja.

Tilastokeskus ONS:n mukaan peruspalkat nousivat joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä neljä prosenttia.

Yksityisellä sektorilla nousua oli 6,2 prosenttia, julkisella puolella 1,9 prosenttia. Keskimääräinen viikkopalkka oli helmikuussa 556 puntaa eli noin 668 euroa.

Palkankorotukset söi kuitenkin Britannian kovaa vauhtia laukkaava inflaatio.