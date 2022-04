Viranomaisten mukaan yhtiöllä on ollut puutteita muun muassa asiakkaan tuntemisessa ja tuntemistietojen säilyttämisessä.

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt 10 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen vantaalaiselle hawala-rahanvälitysyritys Halgan Servicesille.

Fivan mukaan yhtiö on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita.

Kyse on ollut puutteista asiakkaan tuntemisessa ja tuntemistietojen säilyttämisessä sekä asiakkaiden tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa. Yhtiö ei ollut myöskään laatinut riittävää riskiarviota ja tehnyt riittävää riskiperusteista arviointia asiakkaistaan.

Hawala on epävirallinen rahansiirtojärjestelmä, jossa raha ei fyysisesti siirry. Järjestelmällä on tausta islamilaisessa oikeudessa, ja se on suosittu etenkin rahansiirroissa maissa, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää.

Fiva pitää Halgan Servicesin vakavimpana laiminlyöntinä sitä, että yhtiö ei ole noudattanut tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta silloin, kun se on toteuttanut rahanvälitystoimeksiantoja korkean riskin valtioihin.

Yhtiön harjoittama hawala-rahanvälitys on Fivan mukaan lähtökohtaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta korkeariskistä toimintaa.

Laiminlyönnit ilmenivät Fivan vuosina 2020–2021 tekemässä tarkastuksessa.

FIvan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen.