MTK:n mukaan sopimusten uusiminen on välttämätöntä kustannusten rajun nousun vuoksi.

Kauppa ja elintarviketeollisuus neuvottelevat uusiksi maatalouden hinta- ja toimitussopimuksiaan, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK.

MTK:n mukaan neuvottelujen avaaminen kesken sopimuskausien on poikkeuksellista. Järjestön mukaan sopimusten uusiminen on kuitenkin välttämätöntä kustannusten rajun nousun vuoksi, sillä kustannusten kohoaminen on lamauttamassa nopeasti maatilojen toimintaa.

”Kauppa ja teollisuus neuvottelevat nyt maatiloille välttämättömistä rahoista, eikä aikaa ole hukattavaksi”, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin tiedotteessa.

Hän kiirehtii kustannusten nousuun vastaavien hinnankorotusten viemistä nopeasti ruokaketjun läpi maatiloille, sillä korotukset eivät voi odottaa kylvöjen yli.

K-ryhmän tavarakaupanjohtaja Harri Hovi vahvistaa, että hintaneuvottelut ovat käynnissä. Hänen mukaansa neuvottelut on avattu maaliskuun puolivälissä yli sadan tavarantoimittajan kanssa.

”Taustalla on alkutuotannon kustannuskriisi, joka on pahentunut Ukrainan kriisin nostaessa tuotantopanosten hintoja”, Hovi sanoo.

Hänen mukaansa neuvottelut koskevat ensisijaisesti huoltovarmuuteen liittyviä tuoretuotteita.

Myös S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että ylimääräisille hintaneuvotteluille on avattu mahdollisuus. Normaalisti näin ei menetellä kesken hinnoittelujaksojen.

Hänen mukaansa neuvottelut on avattu ennen kaikkea niiden tavarantoimittajien kanssa, jotka ostavat tuotteet Ukrainan sodan aiheuttamien hintapaineiden kohteeksi joutuneilta alkutuottajilta.

”Suurinta osaa neuvotteluista olemme olleet itse avaamassa”, Päällysaho sanoo.

Hän kertoo S-ryhmän pyrkivän sellaiseen tilanteeseen, että hintamuutoksiin päästään kevään ja kesän hinnoittelujakson aikana.

Päällysaho tai K-ryhmän Hovi eivät ota kantaa kilpailuoikeudellisista syistä siihen, miten sopimusten uusimiset vaikuttavat kuluttajahintoihin.