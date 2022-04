Mysteeri­saari Puumalassa, Ferrareita, junan­vaunuja ja etikka­happoa – Tässä on tuorein Suomen viran­omaisten haaviin jäänyt oligarkkien omaisuus

Kuluneen kuukauden aikana väliaikaisia ulosottotoimia ja varsinaisia takavarikkoja on tehty kiihtyvään tahtiin. Tuoreiden kohteiden joukossa on muun muassa lomakiinteistöjä ja kaksi Ferraria.

Paljon keskustelua herättänyt venäläisoligarkki Igor Kesajevin mysteerisaari Saimaalla suurine huviloineen on jäädytetty.

Saarikiinteistö on yksi uusista kohteista, jotka Suomen ulosottoviranomainen on ottanut hallintaansa osana EU:n Venäjän-vastaisia pakotteita.

Kuluneen kuukauden aikana väliaikaisia ulosottotoimia ja varsinaisia takavarikkoja on tehty kiihtyvään tahtiin.

Uusien kohteiden joukossa on esimerkiksi lomakiinteistöjä, kaksi Ferraria, satoja junavaunuja, osakkeita, etikkahappoa ja rautamalmipellettejä, selviää Helsingin Sanomien selvityksestä.

Aiemmin jäädytyksen kohteeksi on Suomessa joutunut oligarkkien huvijahteja.

Nimekkäin uusista jäädytyspäätöksistä liittyy Puumalassa sijaitsevaan miljardööri Kesajevin omistamaan Kotasaareen, johon äskettäin nousseen huvilakylän käyttötarkoitusta on arvuuteltu julkisuudessa laajasti.

Kesajevin omistama saari huviloineen asetettiin alkuviikosta hävitys- ja luovutuskieltoon eli väliaikaisen ulosottotoimen kohteeksi. Viranomaisten on kolmen viikon sisällä tehtävä päätös siitä, takavarikoidaanko kiinteistö.

Fakta Näin selvitys tehtiin Helsingin Sanomat kävi lävitse kaikkiaan 28 EU:n Venäjä-pakotteiden vuoksi tehtyä ulosoton takavarikkopäätöstä ja 18 väliaikaistoimea vuodelta 2022. Väliaikaistoimi tarkoittaa, että ulosottomies esimerkiksi ottaa omaisuutta haltuunsa tai antaa velalliselle tai sivulliselle kiellon luovuttaa sitä. Väliaikaistoimi voi peruuntua, jos ulosottoviranomainen saa riittävästi näyttöä siitä, ettei omaisuus ole pakotelistatun omistuksessa tai määräysvallassa. Tiedot EU:n pakotteista tulevat ulosottovirastoon ulkoministeriöstä, minkä perusteella ulosottovirasto tekee omaisuuden jäädyttämispäätöksen. Etsinnän kohteena ovat olleet esimerkiksi käteisvarat, autot ja kiinteä omaisuus. Pankeille on mennyt tieto pankkitilien löytämiseksi, minkä lisäksi ulosottovirasto on käynyt läpi esimerkiksi ajoneuvo- ja kiinteistörekistereitä. Euroopan unioni on lisännyt pakotelistalle kaksi Suomen ja Venjäjän kaksoiskansalaista, Gennadi Timtšenkon ja Boris Rotenbergin. EU:n pakotelistalla on myös Boris Rotenbergin veli Arkadi Rotenberg. Hänellä ei ole Suomen kansalaisuutta, mutta hän on aikoinaan omistanut jääkiekkoseura Jokereita sekä harjoittanut kylpylätoimintaa Kirkkonummen Långvikissä. Suomessa etsinnän ja jäädytyksen kohteena on kaikki omaisuus, joka on EU:n pakotelistattujen omistuksessa kansalaisuudesta riippumatta.

Miljardööri Kesajev joutui EU:n pakotelistalle 8. huhtikuuta Ukrainan-vastaisten liiketoimiensa vuoksi.

Kesajev omistaa suuren Mercury-monialayhtiön, jonka tytäryhtiö Megapolis on Venäjän johtava tupakkajakelija. Lisäksi Kesajev johtaa Monolit-säätiötä, jonka tehtävänä on avustaa taloudellisesti Venäjän valtion eläköitynyttä turvallisuus- ja sotilashenkilöstöä.

Kesajevin Degtjarjev-asetehdas puolestaan toimittaa aseita Venäjän armeijalle. Ukraina on sanonut, että aseita on päätynyt Venäjän tukemille separatisteille Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa.

”Kesajev on mukana taloudellisessa toiminnassa, joka on tuonut merkittäviä tuloja Krimin valtauksesta ja Ukrainan epävakauttamisesta vastuussa olevalle Venäjän hallitukselle. Lisäksi hän tukee materiaalisesti Venäjän hallitusta ja hyötyy sen toimista”, todetaan EU:n pakoteperusteluissa.

Kesajev osti 20 hehtaarin Kotasaaren vuonna 2020 Mersaari-yhtiönsä nimiin. Hän maksoi saaresta 700 000 euroa sen aiemmalle venäläiselle omistajalle.

Puumalan Kotasaareen valmistuva rakennus kuvattuna helmikuussa 2021.

Oligarkki onnistui välttämään ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia kiinteistönostajia koskevan puolustusministeriön lupamenettelyn, sillä Kesajev teki kaupat Kyproksen kansalaisena. Kesajev on yksi tuhansista varakkaista venäläisistä ja muista ulkomaalaisista, joille Kypros on myynyt niin sanotun kultaisen passin.

Lukuisien muidenkin Venäjän silmäätekevien hirsirakennetoimittajana kunnostautunut Honkarakenne toimitti Kesajeville 420-neliöisen yksityishuvilan, 530-neliöisen vierastalon ja 150-neliöisen henkilökunnan talon.

Rakennukset valmistuivat viime kesänä.

Huomiota herätti saaren raskasrakenteinen helikopterikenttä, jonka rakentaminen tuli yllätyksenä myös Puumalan kunnalle. Helikopterikentästä ei ollut mainintaa rakennuslupahakemuksessa.

Toinen suomalaisviranomaisten silmätikuksi joutuneista kiinteistöistä on takavarikoitu. Se kuuluu pakotelistalle joutuneelle venäläiselle liikemiehelle ja duuman jäsenelle Rifat Šajhutdinoville, joka osti vuonna 2013 mökkikiinteistön Kuopion Nilsiästä.

Tämä venäläisomistus ei ole aikaisemmin ollut julkisuudessa. Kotasaaren veroisesta kiinteistöstä ei kuitenkaan ole kyse.

Puroon rajautuva tontti on vain vajaan hehtaarin suuruinen, ja sillä on kaksi vaatimatonta mökkiä. Šajhutdinov omistaa kiinteistön puoliksi venäläisen pariskunnan kanssa. Takavarikko ei koske pariskunnan osuutta.

Toinen ulosoton haltuunsa ottamista lomakiinteistöistä kuuluu pakotelistalle joutuneelle venäläiselle liikemiehelle ja duuman jäsenelle Rifat Šajhutdinoville.

Šajhutdinov, 58, joutui EU:n pakotelistalle Venäjän duuman 350 muun jäsenen kanssa 25. helmikuuta välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Syynä oli duuman päätös, jolla ratifioitiin ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus Venäjän ja sen tukemien, itsenäisiksi kansantasavalloiksi julistautuneiden Donetskin ja Luhanskin välillä. Käytännössä Venäjä näin tunnusti separatistitasavaltojen itsenäisyyden.

Baškirian tasavallan parlamentaarikkona duumassa oleva Šajhutdinov edusti vuosina 2003–2012 äskettäin kuolleen Vladimir Žirinovskin johtamaa liberaalidemokraattista puoluetta.

Vuonna 2016 Šajhutdinov valittiin uudelleen duumaan, jossa Šajhutdinov nykyisin edustaa ainoana Graždanskaja platforma eli Kansalaisfoorumi-puoluetta.

Puolueen perusti vuonna 2012 oligarkki Mihail Prohorov, joka omisti Suomessakin terästeollisuutta harjoittavaa Norilsk Nickel -yhtiötä. Šajhutdinov on kertonut tunteneensa Prohorovin lapsuudesta lähtien.

Käytännössä Kansalaisfoorumi on valtapuolue Yhtenäisen Venäjän apupuolue.

Sotilaslentäjäksi ja liikunta-alan hallintoa opiskellut Šajhutdinov aloitti venäläisten lehtitietojen mukaan työuransa Kamaz-autotehtaalla ja ryhtyi sitten johtamaan Pietarin yliopiston filosofisen tiedekunnan konfliktintutkimusosastoa.

Pietarista Šajhutdinov siirtyi Moskovaan omaisuudenhallintaministeriön tehtäviin, kunnes 1990-luvulla ryhtyi menestyneeksi yrittäjäksi.

Vuonna 2003 Šajhutdinovin johtama ilmailualan yhtiö joutui kavallusskandaalin keskelle, mutta rikoskumppaneistaan poiketen syytteen saanut Šajhutdinov säästyi vankeudelta parlamentaarisen koskemattomuutensa ansiosta.

Talouslehti Kommersantin mukaan Šajhutdinov oli vuonna 2018 Baškirian suurituloisin kansanedustaja. Varallisuusilmoitukseensa hän listasi myös Nilsiän-kiinteistön: Šajhutdinov ilmoitti omistavansa 433 neliön huoneiston Venäjällä sekä puolet maaseutukiinteistöstä Suomessa.

Usein Venäjällä tunnettujen miesten puolisot ovat hyvin varakkaita, niin Šajhutdinovinkin tapauksessa.

Šajhutdinovin henkilöstö- ja urapalveluyhtiötä johtavan vaimon nimissä oli Venäjällä kerrostaloasunto ja 859-neliöinen talo, Italiassa 175-neliöinen talo sekä lisäksi Toyota Land Cruiser-, Mercedes Benz S-400- ja Chevrolet Express -autot.

Šajhutdinovilla on kaksi lasta ensimmäisen vaimonsa kanssa. Vaimo ja lapset viettivät paljon aikaa muun muassa Australiassa ja Britanniassa, missä molemmat lapset venäläislehtien mukaan myös opiskelivat.

Ulosotto on päässyt käsiksi myös pakotteiden kohteina olevien venäläisten arvokkaisiin autoihin. Suomen viranomaiset ovat jäädyttäneet kaksi 599 GTB Coupe -Ferraria, joissa on iskutilavuudeltaan 5 999 kuutiosenttimetrin moottori.

Ulosotto arvioi, että reilut kymmenen vuotta vanhat urheiluautot ovat edelleen arvoltaan 150 000 euroa kappale. Auto on Suomessa harvinainen: Traficomin mukaan kyseisiä Ferrareita on rekisteröity Suomessa kuusi kappaletta.

Suomen ulosotto on jäädyttänyt saman pakotelistatun henkilön omistamat kaksi Ferraria mallimerkinnältään 599 GTB Coupe, joita on Suomeen rekisteröity kuusi kappaletta. Kuvassa ei ole jäädytetty, vaan saman mallinen auto.

Ferrareiden omistajalta on otettu väliaikaistoimella haltuun myös vene, jonka arvoksi ulosotto on merkinnyt ulkopuolisen asiantuntija-arvion perusteella 200 000 euroa.

Kyseessä on ilmeinen keräilyharvinaisuus, sillä vene on vuosimallin 1946 niin sanottu omavalmiste. Veneessä on Crusader 305 cid -merkkinen moottori.

Viranomaisten haltuun on otettu myös veneitä, joista ei aiemmin ole ollut julkisuudessa tietoa. Näitä huvijahteja säilytetään Loviisan satama-alueella Yachtcare Finland -yhtiön hallissa.

Aiemmin on kerrottu noin 42-metrinen Flying Fish -nimisen luksusjahdin jäädytyksestä, mutta samassa hallissa ovat ulosoton väliaikaistoimen kohteeksi joutuneet myös Princess 35M -mallinen Divina Barbara, Princess V85S -mallinen Milargo ja Princess 45F -mallinen Palmax.

Luksusjahti Flying Fish on nähty muun muassa Helsingin Etelärannassa Kauppatorin edustalla huhtikuussa 2017.

Takavarikossa on myös Helsingin telakan aiemmin omistaneen venäläisen OSK-valtionyhtiön omaisuus Suomessa. OSK joutui pakotteiden kohteeksi jo Venäjän vallattua Krimin 2014.

OSK omisti Helsingin telakan Arctech Helsinki Shipyard -yhtiönsä kautta.

Ulosottovirasto on asettanut takavarikkoon noin 23 500 euron eläkevakuutusmaksupalautuksen Arctech Helsinki Shipyardille sekä OSK:n omistamat Arctechin osakkeet, saatavat sekä osinko- ja muut tulot.

Pakotteiden vuoksi toimintakyvyttömäksi ajautunut Arctech Helsinki Shipyard myi telakan vuonna 2019 kahden venäläisliikemiehen Kyprokselle rekisteröimälle Algador Holdings -yhtiölle. Se omistaa telakkaa pyörittävän uuden Helsinki Shipyard -yhtiön.

Uusi telakkayhtiö ei ole pakotteiden kohteena, mutta kärsii niistä silti. Miljardööri Vladimir Potaninin omistama Norilsk Nickel -yhtiön tilasi telakalta jäänmurtajan, mutta murtajan vienti Venäjälle uhkaa kaatua vientikieltoihin.

Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Simo Rastas ei kommentoi jäänmurtaja-asiaa, koska sen käsittely on vielä kesken. Hän kuitenkin sanoo yhtiön noudattavan kaikkia pakotesäännöksiä ja viranomaisohjeita.

Rastaan mukaan telakkayhtiön omistusrakenteen muuttaminen on edelleen työn alla.

”Sillä pyritään vahvistamaan asemaamme asiakkaiden suuntaan sekä parantamaan mahdollisuuksia saada uusia tilauksia”, hän sanoo sähköpostitse.

HS kertoi maaliskuussa, että Algadorin omistajilla on ollut yhteyksiä pakotelistoilla olevaan Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaiseen Gennadi Timtšenkoon: Algadorin neuvonantajana oli liikemies Heimo Hakamon yhtiö, joka on hoitanut pitkään myös Timtšenkon asioita Suomessa.

Suomessa takavarikoituun irtaimeen venäläisomaisuuteen kuuluu myös muun muassa Kokkolan satama-alueelle varastoitu 261 000 tonnia rautamalmipellettejä. Ne on toimittanut sinne venäläinen kaivos- ja metallurgiayhtiö, josta EU:n pakotelistaama henkilö omistaa 77 prosenttia.

Väliaikaistoimella on puolestaan jäädytetty etikkahappoa ja butyyliasetaattia, jotka ovat varastossa Kotkassa. Etikkahappo on tärkeimpiä kemianteollisuuden raaka-aineita. Butyyliasetaatti on puolestaan liuotin.

Takavarikossa on eri päätöksillä myös satoja rautatievaunuja, jotka kuuluvat Venäjän valtion kehitysyhtiölle VEB.RF:lle sekä pakotelistatuille yksityishenkilöille.

VR ei kommentoi asiakkaidensa kanssa tekemiä sopimuksia eikä esimerkiksi sitä, missä takavarikoituja junavaunuja aiotaan säilyttää.

Talletuksia, saatavia, osakkeita ja muuta finanssiomaisuutta on niin ikään jäädytetty Suomessa useilla takavarikkopäätöksillä ja väliaikaistoimilla.

Suurimpiin käteisjäädytyksiin kuuluu 608 000 euron ennakkomaksu, jonka suomalainen konevalmistaja oli saanut. Laitteita ei vielä ollut lähetetty tilaajalle.

Jäädytys tehtiin, koska pakotelistattu henkilö omistaa ennakkomaksun tilittäneen yhtiön kokonaisuudessaan.

Ainakin osuuspankit ja Handelsbanken ovat ilmoittaneet jäädytykseen useita pienempiä 550–1 300 euron summia. Tilisiirrot ovat olleet matkalla pakotelistatuille yhtiöille, mutta pankit ovat jäädyttäneet ne tileille.

Takavarikkoon ovat joutuneet niin ikään Suomessa säilytettävät osakkeet ja osingot ulkomaisessa osakeyhtiössä (s.a.r.l.), jonka omistaa pakotelistattu henkilö. Lyhenne s.a.r.l. kertoo, että yhtiön kotipaikka on jossain ranskankielisessä maassa, todennäköisesti veroetuvaltiossa.