Monet peruselintarvikkeet kallistuivat maaliskuussa jyrkästi vuodentakaisesta.

Päärynöiden hinta on noussut 30 prosenttia vuodessa.

Ei tullut yllätyksenä, että Suomessa hintojen nousu kiihtyi jälleen maaliskuussa, mutta kova inflaatiovauhti pääsi silti ylittämään asiantuntijoiden odotukset.

Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa vuodentakaisesta 5,8 prosenttia, mikä on jo historiallista. Lukema on suurempi kuin yli 30 vuoteen eli kertaakaan sitten vuoden 1990.

Suomalaiset ovat todistaneet hintojen nousua erityisesti sähkölaskujensa äärellä ja autoa tankatessaan.

Polttoaineista erityisesti diesel kallistui maaliskuussa kovaa, yli 55 prosenttia. Bensiinin hinnannousu oli vuositasolla reilut 38 prosenttia. Eniten inflaatiovauhdin kiihtymiseen vaikutti energian hintojen lisäksi omakotitalojen peruskorjausten kustannusten nousu.

Polttonesteiden jälkeen kovinta vauhtia on kallistunut kahvi, jonka hinta on noussut yli 51 prosenttia maaliskuussa vuodentakaisesta. Kahvin hinta lähti merkittävään nousuun viime vuoden puolella, jota ennen hinnat olivat pysyneet tasaisena monta vuotta.

Käytännössä kahvin hinnan nousu näkyy niin, että maaliskuussa 2021 neljä euroa maksaneen paketin hinta on nyt lähes 6,1 euroa.

Ylipäätään monet elintarvikkeet ovat kallistuneet merkittävästi ja hinnat ovat lähteneet vasta taannoin nousuun. Yksittäisistä elintarvikkeista ovat kallistuneet eniten kalat, päärynät, kaalit sekä margariini ja ruokaöljyt, jauhot ja salaatit.

Ruoan lisäksi kovaa kallistuvat myös hotellimajoitukset, matkapuhelimet, kynttilät ja käytetyt autot.

Eniten sen sijaan halpenivat ulkomaan risteilyt, lentoliikenne, lasten päivähoitopalvelut ja kosmetiikka.

Kaikkia hintoja nostaa nyt energian, mutta myös raaka-aineiden kallistuminen. Osansa on Venäjän aloittamalla sodalla Ukrainassa, jonka vaikutuksena tuotanto voi häiriintyä ja joidenkin materiaalien ja raaka-aineiden vienti hidastua erityisesti Venäjältä pakotteiden vaikutuksesta.

Maailmantaloudessa on edelleen tuotantoketjujen häiriöitä koronapandemian jäljiltä. Kiinassa koronatilanne on myös heikentynyt, mikä aiheuttaa epävarmuutta.

”Vaikka Suomessa päähuomio on toistaiseksi kiinnittynyt bensiinin kallistumiseen, on kuluttajahintojen nousu jo asteittain laaja-alaistunut. Erityisesti ruuan kallistuminen on kiihtynyt. Lisäksi jo aika monet yksittäiset tuotteet ja palvelut kännyköistä hotellimajoitukseen kallistuvat nyt joko kysyntäpaineen tai tuotantohaasteiden seurauksena”, Keskuskauppakamarin pääekonomistiksi Jukka Appelqvist kirjoittaa inflaatiolukujen kommentissaan.

Suomessa hintojen nousu on ollut poikkeuksellisen rajua myös kuukausitasolla, huomauttaa Appelqvist. Maaliskuussa kuukausitason inflaatiovauhti oli 1,5 prosenttia. Nousuun vaikuttivat muun muassa bensan, reseptilääkkeiden ja vaatteiden kallistuminen.