Arvopaperiostoja supistetaan maaliskuussa tehtyjen päätösten mukaisesti.

Euroopan keskuspankki ilmoitti torstaina, että se ei ryhdy vielä uusiin rahapoliittisiin toimiin. Arvopaperiostoja supistetaan siis maaliskuun tehtyjen päätösten mukaisesti ja ohjauskorot pysyvät ennallaan.

Pääjohtaja Christine Lagarde kertoo iltapäivällä lehdistötilaisuudessa tarkemmin, miten keskuspankki pyrkii hillitsemään kuluttajahintojen kallistumisesta eli inflaatiota.

Inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi maaliskuussa 7,5 prosenttiin, mikä oli selvästi odotuksia enemmän. Keskuspankin tavoitteena on kahden prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Inflaatiota on kiihdyttänyt etenkin energian kallistuminen, joka johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Rahapolitiikasta päättävä neuvosto painottaa lausunnossaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama epävarmuus heikentävät tuntuvasti yritysten ja kuluttajien luottamusta. Kaupankäynnin häiriöt aiheuttavat pulaa raaka-aineista ja tuotantopanoksista.

”Energian ja raaka-aineiden nopea hinnannousu vaimentaa kysyntää ja jarruttaa tuotantoa. Talouden kehitys riippuu ennen kaikkea siitä, miten konflikti etenee ja miten nykyiset pakotteet ja mahdolliset uudet toimet vaikuttavat.”

Neuvosto vahvisti myös arvionsa, että arvopaperiostot voidaan lakkauttaa kolmannella vuosineljänneksellä eli heinä–syyskuussa.

Maaliskuussa keskuspankki päätti, että arvopapereita ostetaan 40 miljardilla eurolla, toukokuussa 30 miljardilla eurolla ja kesäkuussa 20 miljardilla eurolla. Keskuspankki on toistuvasti sanonut, että ohjauskorkoja ei nosteta ennen kuin arvopaperiostot on lakkautettu.

Arvopaperiostojen lakkauttaminen heinä–syyskuussa johtaisi hyvin todennäköisesti ohjauskoron nostoon syksyllä. Se tarkoittaisi liikepankkien talletuskoron muuttamista –0,50 prosentista kohti nollaa.

Keskuspankki on joka tapauksessa pahassa pinteessä, koska se ei voi vaikuttaa energiaan hintaan ja rahapolitiikan voimakas kiristäminen voi hidastaa entisestään talouskasvua.

Tällöin vaarana on stagflaatio eli talouden vaikea häiriö, jossa talouskasvu hidastuu ja työttömyys on suurta mutta samalla inflaatio on voimakasta.

Uusimmassa maaliskuussa julkaistussa suhdanne-ennusteessa keskuspankki arvioi euroalueen talouskasvun hidastuvan tänä vuonna pahimmassa tapauksessa 2,3 prosenttiin ja inflaatioon kiihtyvän 7,1 prosenttiin.

Epäsuotuisassa vaihtoehdossa talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia ja inflaatio on 5,9 prosenttia. Myönteisimmän arvion eli perusennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 3,7 prosenttia ja inflaatiovauhti on 5,1 prosenttia.