Suomen Yrittäjät arvioi, että sota vaikuttaa suomalaisyrityksiin entistä voimakkaammin.

Lähes neljännes yrityksistä arvioi joutuvansa nostamaan tuotteidensa ja palvelujensa hintoja, ilmenee Suomen Yrittäjien mielipidetiedustelusta. Syynä on energian, raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten nousu.

Kustannusten nousuun vaikuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Suomen Yrittäjät kertoo, että sota vaikuttaa suomalaisyrityksiin entistä voimakkaammin.

”Energian hinnan nousulla on laajimmat vaikutukset. Merkittäviä tekijöitä ovat myös raaka-aineiden hinnannousu ja kuljetuskustannusten kasvu. Moni yritys pystyy onneksi siirtämään kustannusnousuja omiin hintoihinsa, mikä turvaa niiden tulevaisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yrittäjien tilanne on heikentynyt laajalla rintamalla ja sota vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin Suomessa.

Yrittäjistä kuitenkin runsas viidennes raportoi, että kriisillä ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan. Osuus on pienentynyt edellisestä kyselystä.

Mielipidetiedustelun mukaan 70 prosenttia yrittäjistä kannattaa Natoon liittymistä. Osuus on noussut maaliskuusta, jolloin sitä kannatti 64 prosenttia. Kannatus on sitä vahvempi, mitä iäkkäämpi yrittäjä on ja mitä isompi yritys on. Eniten kannatusta tulee Pohjois- ja Itä-Suomesta.

”Parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa vakaus ja vapaus. Siksi Yrittäjät kannattaa Nato-jäsenyyttä. Nato-prosessiin liittyvä selonteko on tärkeä askel eteenpäin. Uskomme vahvasti, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta, vapautta ja vakautta”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tutkimuksen haastattelut tehtiin 1.–11. huhtikuuta. Tutkimukseen vastasi 1 033 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.