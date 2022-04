Fennovoiman laitostoimittaja ja omistaja Rosatom on eräänlainen ydinenergiaministeriön ja valtiollisten ydinenergiayhtiöiden hybridi, joka perustettiin presidentti Vladimir Putinin päätöksellä 2007.

Rosatomin alaisuudessa on yli 350 yhtiötä, ja se vastaa myös viranomaistehtävistä kuten Venäjän kansallisesta säteily- ja ydinaseturvallisuudesta.

Yhtiön pääjohtajana oli 2009–2016 Sergei Kirijenko, joka on nykyään Putinin presidentinhallinnon varajohtaja. Kirijenko vaikuttaa edelleen Rosatomissa hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Hanhikivi-hankkeeseen osallistuu Rosatom-konsernista kolme yhtiötä: Atomprojekt, joka hoitaa yleistä laitossuunnittelua, Atomenergomaš, joka toimittaa muun muassa reaktorin paineastian sekä Gidropress, joka suunnittelee reaktorin paineistuksen.

Ydinvoimatyömaan pääurakoitsija Titan-2 kytkeytyy läheisesti Rosatomiin. Rosatom luonnehtii sitä ”strategiseksi partneriksi”.

Alun perin Titan-2 perustettiin 1995 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Se tuli korvaamaan Sosnovyi Borin ydinvoimalaa rakentaneita valtionyhtiöitä.

Titan-konsernin omistussuhteet on piilotettu pitkien ketjujen taakse. Tiettävästi pääomistajien joukossa ovat kuitenkin konsernin pääjohtajan Grigori Naginskin vaimo ja tytär. Jälkimmäinen on ollut Suomen-yhtiöissä vastuuhenkilönä. Titan-2:n osakkaana on nykyään myös Rosatom-konserni.

Naginski on paitsi ydinvoima-alan liikemies, myös Venäjän valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän poliitikko.

Vuosina 2010–2011 Naginski oli Venäjän varapuolustusministeri, minkä jälkeen hänestä tuli sotilaskohteita sekä valtioeliitin asuntoja rakentavan Spetsstroi-valtionyhtiön johtaja.

Rahakkaan johtajapestin saamisessa Naginskia auttoivat venäläislehtien mukaan läheiset suhteet silloiseen puolustusministeri Anatoli Serdjukoviin. Naginski joutui lähtemään Spetsstroista korruptiotutkimusten vuoksi.

Vuodesta 2014 lähtien Naginski on johtanut Titan-2-yhtiötä.

Venäläisten lehtien mukaan hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Kirišineftegaz-yhtiön kanssa, jonka omistaa Suomen kansalainen ja pakotelistalla oleva Putinin läheinen oligarkki Gennadi Timtšenko.

Naginski liikkuu Timtšenkon tapaan judopiireissä: hän on Sosnovyi Borin judoliiton johtaja.

Naginskin hyvän suhdeverkoston on uskottu olevan syy siihen, että hänen monissa skandaaleissa ryvettynyt maineensa ei ole estänyt Titan-2:ta saamasta Rosatomilta yhä uusia miljardien ydinvoimalahankkeita.