Suihkukoneen Elon Musk kertoi omistavansa siksi, että ehtii sen avulla tehdä enemmän töitä.

Maailman rikkain ihminen, Tesla-miljardööri Elon Musk kertoi maanantaina julkaistussa videossa, ettei hänellä ole paraikaa vakituista asuntoa ja että hän asuu usein ystäviensä vierashuoneissa.

”En edes omista asuntoa nyt, vietän kirjaimellisesti aikaa kavereiden paikoissa”, Musk sanoi Chris Andersonin haastattelussa kiirastorstaina.

”Jos matkustan [Pohjois-Kalifornian] Bay Arealla, missä pääosa Teslan tuotekehityksestä sijaitsee, käytännössä kierrän eri kavereideni vierashuoneissa”, Musk lisäsi.

Muskin haastatteluvideosta uutisoi Insider-verkkomedia.

Bloomberg arvioi miljardöörilistauksessaan Muskin varallisuuden arvon olevan 251 miljardia dollaria.

Miljardöörejä on myös Yhdysvalloissa kritisoitu siitä, että he onnistuvat usein suurelta osin välttämään verojen maksun, vaikka heidän varallisuutensa arvo kasvaa vuosi vuodelta.

”Se olisi toki ongelma, jos käyttäisin miljardeja dollareita henkilökohtaiseen kulutukseen, mutta niin en tee”, Insider kertoo Muskin vastanneen varallisuuseroja koskevaan kysymykseen.

Musk kertoi myös ettei hän omista superjahtia eikä pidä lomia.

Oman suihkukoneen Musk kertoi omistavansa siksi, että sen avulla säästää aikaa tehdäkseen enemmän töitä.

Elon Musk on ollut viime aikoina julkisuudessa sen jälkeen kun hän jätti käynnissä olevan ostotarjouksen pikaviestipalvelu Twitterin ostamisesta.

Twitter on torjumassa vihamieliseksi katsomaansa ostotarjousta niin sanotulla ”myrkkypillerillä”.

Sen avulla vanhat osakkeenomistajat voivat ostaa uusia osakkeita muita halvemmalla.

Kiirastorstaina pidetyssä TED-tilaisuudessa Musk sanoi, että hän ei halua ostaa Twitteriä pois pörssistä itselleen 43 miljardilla rahantekotarkoituksessa, vaan ”moraalisen hyvän” tähden.

Hän kertoi tuolloin myös, ettei ole varma, saako hän rahoituksen kaupalle järjestymään.

Muskia on amerikkalaisessa mediassa kritisoitu siitä, että hän kertoo tekevänsä liiketoimiaan ihmiskunnan pelastamiseksi, ja jos ne eivät toteudu, hän on kuin loukattu marttyyri.

Muskin ostotarjouksessa huomiota on herättänyt monen muun seikan lisäksi se, että Musk on ujuttanut marihuanan polttajien keskuudessa suositun 420 numeroyhdistelmän muun muassa yhden osakkeen lunastushintaan, joka on 54,20 dollaria.

Samaa 420 numeroyhdistelmää Musk käytti 2018, kun hän twiittasi harkitsevansa Teslan ostamista pois pörssistä 420 dollarin osakehinnalla, New York Times muistutti.

Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen S.E.C. totesi Teslan ostotwiitistä tehdyssä selvityksessä 2018, että Musk oli kertonut päätyneensä pyöristämään osakehinnan 419 dollarista 420 dollariin, ”koska hän oli äskettäin saanut tietää numeron merkityksestä marihuana-kulttuurissa”.

Myöhemmin samana vuonna Musk poltti marihuanaa Joe Roganin ohjelman haastattelun aikana.

Musk jakoi tuosta haastattelusta tehtyä meemiä 7. huhtikuuta 2022 vitsaillen samalla, että seuraava Twitterin hallituksen kokous on ”liekeissä”.

Huhtikuun 20. päivää 4/20 pidetään Yhdysvalloissa kannabiksen polton vuosijuhlapäivänä.

Tarinan mukaan jokin joukko oli ottanut tavakseen ryhtyä polttamaan marihuanaa yhdessä aina kello 4.20 iltapäivällä.

Siitä tarina on laajentunut erilaisiksi käyttäjien ”jossain kello on aina 4.20” -tyyppisiksi vitseiksi.