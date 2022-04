Second hand- ja vintageliikkeet ostavat mielellään ehjiä, puhtaita ja laadukkaista materiaaleista valmistettuja vaatteita. Esimerkiksi kuvan nahkatakki herätti kaikkien haastateltavien kiinnostuksen. Kaikkein makeimmat kuteet kannattaa kuitenkin yrittää myydä itse netissä, jotta niistä saisi parhaimman hinnan, second hand -asiantuntijat neuvovat.

Suomalaisten ullakoilla ja vaatekomeroissa muhii valtava potentiaali, jonka vapautumista second hand -kauppiaat himoitsevat. HS selvitti, millaista tuottoa vaatekaapin aarteilla voi saada kotimaisista kierrätettyjen vaatteiden verkkokaupoista.

Isoäidin villapaita, Marimekon vintagemekko ja rajua tyyliä natiseva nahkatakki ovat vaatteita, joita löytyy monen suomalaisen vaatekaapista.

Nyt ne ovat myös hintaansa korottavia aarteita. Käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden verkkokauppa on hurjaa kyytiä kasvava bisnes.

Markkinoille on ilmestynyt valtavasti toimijoita, aina suurista, toisiaan syövistä alustatalouden toimijoista pieniin vintageliikkeisiin ja yhteen brändiin tai tuoteryhmään keskittyviin verkkokauppoihin. On kansainvälisesti suosittuja sivustoja, kuten Vestiaire, luksustuotteisiin keskittyneet The Real Real ja Zadaa, sekä kotimaisia toimijoita, kuten Emmy, Rekki ja Niin Mua.

Ajurina on etenkin nuorten kuluttajien tietoisuus tekstiiliteollisuuden valtavista päästöistä sekä eettisistä ongelmista. Samalla datan hyödyntäminen ja erilaiset digiratkaisut tekevät käytetyn tavaran myynnistä ja löytämisestä entistä helpompaa.

Oma tekijänsä on myös asennemuutos ”kirpparitavaraa” kohtaan: 86 prosenttia kuluttajista oli valmiita ostamaan kierrätettyjä vaatteita vuonna 2020, kun vuonna 2016 luku oli 45 prosenttia, kertoo verkkokauppa Thred Up raportissaan.

HS selvitti, millaisia summia vaatelöydöistä voi saada kotimaisissa verkkokaupoissa. Selvitys tehtiin lähettämällä Emmylle, Niin Mualle ja Radhicalle tiedot ja kuvat 13:sta tuotteesta. Sen jälkeen pyysimme niistä hinta-arvion tai vaihtoehtoisesti perustelun sille, miksi tuotetta ei kannata ottaa myyntiin.

HS:n vaatekavalkadissa oli uudempia ja vanhempia vaatteita, kotimaisia ja ulkomaisia brändejä sekä tuntemattomampia merkkejä.

Kokeilu paljasti sen, kuinka käytetyn tavaran maailmassa on kaksi tärkeää jaottelua.

Ensinnäkin on jako vintagen ja second handin välillä.

Second handilla tarkoitetaan kaikkea, mikä on käytettyä tai välikäden kautta hankittua. Uusi, käyttämätönkin tuote voi olla second handia, jos se kiertää alkuperäiseltä ostajalta toiselle.

Siksi käyttämättömät Marimekon housut muutaman vuoden takaisesta mallistosta olisivat kelvanneet Emmylle erinomaisesti. Tallella oleva hintalappu on usein tae menekistä, Emmyn markkinointijohtaja ja hinnoittelusta vastaava Taru Marjamaa kertoo.

”Noin kymmenessä prosentissa myymistämme vaatteista on hintalappu vielä kiinni. Se kertoo jotain myös kulutus­tavoistamme”, Marjamaa sanoo.

Tekstiiliteollisuus muodostaa 10 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä. Kierrätykseen perustuva markkina kasvaa hurjaa vauhtia, mutta perinteinen valmistava teollisuus ei ole vielä osoittanut hiipumisen merkkejä.

Markkinajohtaja Emmyn sivuilla on noin 90 000 tuotetta. Sen liikevaihto viime vuonna oli 5,8 miljoonaa euroa ja sillä on yli 40 työntekijää. Emmyn kaltaisessa avaimet käteen -palvelussa kuluttaja lähettää tuotteensa yritykselle myytäväksi. Myyjä saa osan myyntihinnasta, joko rahana tai lahjakortteina, jolloin prosenttiosuus myyjän hyväksi on suurempi. Mitä kalliimpi tuote, sitä suuremman osuuden myyjä hinnasta saa.

Vintageen keskittyvät Radhica ja Niin Mua eivät olisi ottaneet muun muassa Uhana Designin silkkipaitaa tai Arelan villaneuletta myyntiin, koska ne ovat liian uusia.

Niin Mualla on Porvoossa kivijalkaliike ja verkkokaupassa noin 1 400 tuotetta myynnissä. Maarit Kauton perustaman yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 155 000 euroa. Yhdessä kolmen osa-aikaisen työntekijän kanssa Kautto korjaa, pesee ja kuvaa noin 2 000 uutta tuotetta verkkoon vuosittain.

Radhica taas on toiminimellä toimivan kotiäiti Taru Latvalan projekti, jota hän pyörittää Kirkkonummelta käsin. Sivustolla on noin 700 tuotetta, jotka Latvala pakastaa, pesee ja kuvaa mallien päällä.

Yleisen määritelmän mukaan vintagella tarkoitetaan yli 20 vuotta vanhaa vaatetta. Tänä päivänä siis myös 1990-luvulla valmistetut vaatteet lukeutuvat vintageksi, vaikka tiukan linjan vetäjät pitävät vain ennen 1980-lukua valmistettuja vaatteita vintagena.

Vintagen valttina pidetään kestävyyttä ja laadukkuutta. Tänä päivänä tuotetun tavaran laatu taas herättää usein päinvastaisia mielleyhtymiä.

”Mitä tulee olemaan vintage vuonna 2042, jos tänä päivänä valmistetut vaatteet eivät kestä sinne asti?” Kautto pohtii.

”Jos vintillä on arvovaatteita, niistä kannattaa pitää huolta, käydä välillä tarkistamassa, ettei tuhohyönteinen ole iskenyt. Vaikka itse ei niiden ulkonäöstä välittäisi, niiden arvo vain kasvaa ajan myötä, eli hilloaminenkin on parempi kuin poisheittäminen.”

Suomessakin second hand -tuotteiden verkkokauppoja on jo lukuisia. Avaimet käteen -periaatteella toimivat muun muassa Emmy, Rekki ja huonekaluihin keskittyvä Mjuk. Kuratoituja valikoimia tuottavia vintageverkkokauppoja ovat muun muassa Niin Mua, Radhica, Kajo ja 1st Comeback. Lisäksi monilla kivijalkaputiikeilla on myös oma verkkokauppa.

Toinen jaottelu kulkee tyylin ja brändin välissä.

Esimerkiksi Niin Mua ja Radhica eivät juuri välitä suurista brändinimistä, kuten italialaisista muotitaloista. Niille on tärkeämpää, että vaate on muuten laadukas ja sopii asiakaskunnan mieltymyksiin.

Emmy taas on hyvinkin bränditiedostava. HS:n lähettämistä vaatteista myyntitykeiksi Marjamaa tunnistaa heti sekä Samujin, Marimekon että Uhana Designin tuotteet. Vuokko-mekot ”ehtivät vilahtaa näytöllä”, kun ne ovat jo myytyjä, Marjamaa sanoo.

Vuokot ja Marimekot ovat kansainvälisestikin haluttua tavaraa, Niin Mua -liikkeen Kautto kertoo.

Siksi hän kehottaa ensisijaisesti myymään ne itse netissä, jotta niistä saisi parhaimman hinnan.

Syy on kulurakenteessa: vaatteiden huoltoon, mittaamiseen ja kuvaamiseen kuluu paljon työtä. Siksi Niin Mua maksaa myyjälle korkeimmillaan 30 prosenttia ulos­myynti­hinnasta, Radhicalla myyjä saa noin neljäsosan ulosmyyntihinnasta.

Kautto maksaisi HS:n tarjoamista mekoista maksimissaan 45 euroa kappaleelta, mutta itse myymällä niistä voisi saada helposti yli sata euroa.

”Esimerkiksi Etsy.comissa menee varmasti Vuokot kaupaksi”, Kautto sanoo.

Myös Radhican Latvala sanoo, että hän yleensä ohittaa Vuokot ja Marimekot, koska ne eivät istu hänen kohderyhmälleen. Myös hän suosittelee kaupittelemaan niitä muualle.

Emmy myisi Vuokon ja Marimekon mekot yli sadan euron hinnalla. Myyjä saisi 72 prosenttia tuotosta itselleen, tai jopa 87 prosenttia, jos valitsee maksutavaksi lahjakortin.

Marjamaa ottaisi kaikki HS:n tarjoamat vintagevaatteet myyntiin, sillä niillä on oma vankka harrastaja­kuntansa. Kunhan tuote on puhdas, ehjä ja laadukas, sille löytyy ottaja, Marjamaa sanoo.

HS:n vaatekavalkadin ehdoton hitti oli Ruotsissa valmistettu puolipitkä nahkatakki. Siinä yhdistyvät kaikki himoitun tuotteen ominaisuudet: se on hyvässä kunnossa, laadukkaasta materiaalista, perinteisen tahon valmistama ja vielä kuumimman katumuodin mukainen.

Kautto tarjoaisi takista parhaimmillaan 50 euroa, Latvala maksimissaan 30 euroa. Emmyllä tuottoa saisi parinkympin verran, jos takki myytäisiin noin viidelläkympillä.

Toinen kaikkia kolmea kiinnostava hitti oli palmikkovillapaita. Myyjä voisi yrityksestä riippuen saada hyvästä, aidosta villapaidasta noin 20 euroa. Ulosmyyntihinta voisi olla noin kuudenkymmenen euron tuntumassa.

”Uniikit, käsintehdyt jutut, niitä mä fiilistelen. Sellaisia ei saa enää mistään”, Radhican Latvala sanoo.

Siinä piilee myös second hand -markkinoiden kehityksen jarru. Vintageaarteet eivät makoile tukuissa kauppiaita odottelemassa, vaan kuluttajien ullakoilla. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisten vaatekomeroissa piilee valtava kierto­talous­potentiaali.

”Tavara nukkuu ihmisten kaapeissa. Tämä nukkuva vaatetase Suomessa on miljardien arvoinen”, Huhtamäki sanoo.

Käytetyn tavaran vapauttaminen myyntiin tekisi meistä kaikista rikkaampia, sillä kiertotalousmarkkinat ovat yhä melko paikallisia, Huhtamäki väittää.

”Kansantaloudellisesta näkökulmasta voisimme saada Suomen puolustusbudjetin verran lisää rahaa kotimaan markkinoille”, Huhtamäki sanoo.

Väite kuulostaa kovalta. Suomen puolustusbudjetti tälle vuodelle on 5,1 miljardia euroa.

Huhtamäki esittää laskelmia väitteensä tueksi. Naisilla vaatteiden käyttöikä on keskimäärin neljä vuotta ja miehillä viisi. Uusien vaatteiden kuluttajahintainen markkina on yhteensä noin neljä miljardia euroa vuodessa.

Suomalaisten vaatekaapeissa makaa tällä perusteella siis noin 17 miljardin euron arvosta uusia päällysvaatteita. Niiden jälleenmyyntiarvo ehjinä ja puhtaina on noin 25–30 prosenttia lähtöhinnasta, eli noin 4–5 miljardia euroa. Jos mukaan lasketaan vielä huonekalut ja harraste­välineet, kiertotalous­potentiaalia on vielä satoja miljoonia euroja enemmän.

Huhtamäki arvioi markkinoita osin mututuntumalla, sillä second handin verkkokaupassa on sellaisia 2020-luvun talouden piirteitä, joita perinteiset kansantalouden mittarit eivät ylety kuvaamaan. Tutkimustakaan aiheesta ei ole mittavasti tehty.

”Kiertotalous ei tilastoidu mihinkään, eikä kerrytä bruttokansantuotetta. Esimerkiksi kuluttajien välinen kauppa ei näy missään tilastoissa ja monien kiertotalousyritysten liikevaihdoissa näkyy yrityksen saama osuus tuotosta.”

Kirpparitavaraan on saatettu suhtautua ennakkoluuloisesti. Siksi yritykset pyrkivät itse omalla kuratoinnillaan vaikuttamaan siihen, että myydyt vaatteet olisivat ehjiä, puhtaita ja siistejä.

HS:n testiin osallistuneet yritykset ottavat vaatteita vastaan mieluusti vain suuremmissa erissä. Emmy suosittelee lähettämään yli kymmenen tuotteen satseja. Noin 80 prosenttia Emmyn tuotteista myydään. Myymättömät tuotteet palautetaan myyjälle tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Radhica ostaa lähinnä kuolinpesiä, mutta joskus myös yksittäisten myyjien suuria eriä. Niin Mua ei myöskään pysty ostamaan kaikkien halukkaiden myyjien vaatteita.

Niin Mua ja Radhica arvioivat tarkkaan, minkä tyyliset vaatteet menevät nyt kaupaksi. Epämuodikasta tavaraa ei kannata ostaa valikoimaan.

Emmyn kotisivuilla on lista merkeistä, joita yhtiö ei ota myyntiin. Siellä on muun muassa Mangoa, H&M:ää ja Seppälää. Ne eivät yksinkertaisesti käy kaupaksi, sillä tuotteiden koettu laatu ja arvokkuus on kehno.

Myöskään turkiksia Emmy ei ota vastaan. Muutkin yritykset kertovat, että turkistuotteet eivät ole kovassa huudossa.

Sesongilla on valtava merkitys menekille. Villapaidasta saa paremman hinnan jouluna kuin kesällä.

Vintagevaatteissa ongelmaksi muodostuu usein koko. Ihmiset olivat ennen pienempiä. Monet vintageputiikit ovat jo täynnä XS-kokoista vaatetta. Sen sijaan suuremmat koot ovat kysyttyjä.

Koronaviruspandemiakin on vaikuttanut tyyliin. Parin viime vuoden aikana ulkoiluvaatteet ja joustavat vyötäröt ovat olleet suosittuja Emmyllä. Nyt juhlavaatteita on taas pikkuhiljaa alkanut mennä.

”Etätyöläiset eivät halua istua nakinkuorissa. Tiukkavyötäröisiä vaatteita ja kotelomekkoja on ollut vaikea myydä”, Marjamaa sanoo.

Lisäksi materiaalilla on väliä. Luonnonkuidut, kuten puuvilla, viskoosi, villa ja silkki, myyvät. Sen sijaan polyesteri ja akryyli eivät niinkään innosta kuluttajia.

Seuraava iso juttu kiertotalousmaailmassa on varmasti datan entistä parempi hyödyntäminen, haastateltavat kertovat. Suomalaisen Liisa Jokisen kehittämä GemApp-hakukone auttaa kuluttajia etsimään verkon sivuilta ja sovelluksista sopivia käytettyjä vaatteita. ”Jos haluat löytää esimerkiksi 70-luvulta tietynvärisen ja -kuosisen maksimekon, mistä edes aloitat etsimisen? Yksittäisiä online-kauppoja on tuhansia – niiden kaikkien läpikäyminen on mahdotonta”, Jokinen kertoo.

Eniten kysyntää on ”käyttikselle”, eli tavallisille vaatteille, yritykset kertovat. College-paidoille, huppareille, farkuille, neuleille ja arkimekoille.

Parhaimmillaan vaatteesta ei edes ulospäin huomaa, että se on menneiden vuosikymmenten antia. Vain saumat ja laadukkaat materiaalit paljastavat totuuden.

”Ihmiset kaipaavat perusjuttuja. Jos joku hyvä arkivaate löytyy vintagena, se on todella siistiä”, Latvala sanoo.

Käytettyjen vaatteiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 11 kertaa tavallista vaatealaa nopeammin seuraavan parin vuoden aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita perinteisen tekstiili­teollisuuden kuolemaa: myös uusien vaatteiden myynnin ennustetaan kasvavan.

Perinteinen muotiteollisuus on havahtunut murrokseen. Isot talot etsivät nyt keinoja, joilla ne voisivat saada itselleen siivun siitä tilistä, jota niiden vanhoilla tuotteilla tehdään, kertoo Huhtamäki.

”Käytetyn tavaran kauppa on eniten kasvava segmentti, ja siksi esimerkiksi Ikea ja H&M kehittävät second hand -osastoja. Tavat kytkeä uutta ja vanhaa ovat erilaisia, ja nyt isot talot etsivät itselleen sopivinta pääsylippua kiertotalouteen”, Huhtamäki sanoo.

Second hand -toimijoiden haaveissa on, että kiertotalous voisi lopulta vähentää uusien tavaroiden tuotannon tarvetta. Toistaiseksi siitä ei ole vielä todisteita.

Haave on kuitenkin kaunis ja lämmin, kuin isoäidin tekemä villapaita.