Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé korostaa, että Venäjän jättäminen nykytilanteessa ei ole ollenkaan yksinkertaista.

Kuluttajapakkauksia valmistava Huhtamäki päätti huhtikuun puolessa välissä aloittaa prosessin Venäjän-toimintojensa myymiseksi.

Tuolloin oli kulunut seitsemän viikkoa siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Odotuksia paremman alkuvuoden tuloksensa keskiviikkona julkaisseen Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé kertoo HS:lle, ettei yhtiö viivytellyt päätöksen kanssa, vaan pani pystyyn kriisityöryhmän heti hyökkäyksen alussa.

Sodan alussa yhtiö lopetti investoinnit Venäjälle. Samalla loppuivat työt Huhtamäen neljännellä Venäjän-tehtaalla, jossa piti aloittaa tuotanto tänä vuonna.

”Emme heränneet tilanteeseen vasta seitsemän viikon päästä. Olemme joka päivä miettineet, mikä olisi ratkaisuna sellainen, joka palvelisi yhtiön tarkoitusta. Meidän täytyy kunnioittaa työntekijöitämme, osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme”, Héaulmé sanoo.

”Meillä oli merkittäviä investointeja käynnissä Venäjällä, ja ne lopetettiin täysin.”

Huhtamäki on toiminut Venäjällä noin 30 vuotta. Venäjän-tehtaat ovat työllistäneet noin 700 henkilöä. Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, mutta pieni osa tuotannosta on mennyt myös vientiin. Viime vuonna Venäjän-toimintojen liikevaihto oli 99,5 miljoonaa euroa, eli alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Sairauslomalle vuodenvaihteessa jäänyt Héaulmé palasi tehtäväänsä viime viikolla 19. huhtikuuta. Héaulmé kehuu Huhtamäen tiimiä ja väliaikaisena toimitusjohtajana työskennellyttä Thomas Geustia hyvästä alkuvuodesta ja kertoo, että Venäjän-tilanteen suhteen hänet pidettiin ajan tasalla.

Héaulmé sanoo, että Huhtamäki tuomitsee sodan. Lisäksi hän toteaa, että Venäjän-toimintojen myyminen liittyy yhtiön pidemmän aikavälin kasvutavoitteiden toteutumiseen.

”Nopeasti kävi selväksi, että talousnäkymät ja suhteet Venäjään huononivat, eikä meillä ole enää tilaa toteuttaa kasvustrategiaamme Venäjällä.”

Tulosjulkistuksen yhteydessä Huhtamäki kertoi kartoittavansa mahdollisia ostajia Venäjän-toiminnoilleen ”jatkaen samalla toimintojaan toimitusketjun sallimissa rajoissa, sopimukselliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset huomioiden sekä työntekijöistään ja asiakkaistaan huolehtien”.

Héaulmé ei kerro tarkemmin, millaisia ostajaehdokkaita Huhtamäellä on. Yhtiö korostaa, ettei mitään vaihtoehtoja suljeta pois. Tavoitteena on löytää ostaja, joka jatkaa liiketoimintaa Venäjällä.

”Kaksi viikkoa on melko lyhyt aika. Prosessi voi kestää viikkoja tai kuukausia”, Héaulmé sanoo.

Huhtamäki on tietoisesti tehnyt valinnan, ettei yhtiö julista jättävänsä Venäjää kokonaan. Tässä on Héaulmén mukaan taustalla se, että silloin Venäjä voisi tiukentaa otettaan yhtiöstä ja ryhtyä oikeustoimiin Vladimir Putinin hyväksymien sotatilaan liittyvien säännösten nojalla. Venäjä on esimerkiksi uhannut kansallistaa niiden yhtiöiden omaisuutta, jotka jättävät Venäjän. Paikallinen johto saattaa myös joutua vaikeuksiin lännen pakotteita noudattamalla.

”Tilanne on monimutkainen ja haastava. Jos ei tarvitse tehdä näitä päätöksiä, on helppo sanoa että lähtekää heti Venäjältä, rahoitatte Venäjän sotaa. Päätöksentekijän täytyy pysyä rauhallisena ja harkita tarkasti”, Héaulmé sanoo.

Huhtamäen alkuvuoden liikevaihdon ja liikevoiton kasvu ylittivät analyytikkojen ennusteet. Liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 31 prosenttia 1,05 miljardiin euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 98 miljoonaan euroon viime vuoden vertailuajankohdan 77 miljoonasta eurosta.

Vara Researchin konsensusennusteen mukaan analyytikot odottivat 964,4 miljoonan euron liikevaihtoa ja 83 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa alkuvuodelta.

Héaulmén mukaan yhtiön toimintaympäristöön vaikuttivat alkuvuonna toimitusketjujen jatkuvat haasteet sekä korkea ja laaja-alainen inflaatio, kuten myös geopoliittinen kehitys eli Venäjän aloittama sota ja koronapandemian jatkuminen.

”Olemme edelleen pystyneet lieventämään kustannusinflaation vaikutuksia, jotka näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, mukaan lukien raaka-aineet, rahtikustannukset, energia ja palkat”, Héaulmé sanoo tulostiedotteessa.

Huhtamäellä on toimintaa myös Ukrainassa, jossa sijaitseva tehdas on pääosin palvellut paikallista markkinaa. Tehdas on ollut väliaikaisesti suljettuna sodan alettua, jonka jälkeen Huhtamäki on auttanut ukrainalaisia työntekijöitään muun muassa evakuoinneissa.