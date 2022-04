Biokemian tohtori Hurme on nykyisin Orionin operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja.

Lääkeyhtiö Orionin toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja Liisa Hurme.

Hurme aloittaa toimitusjohtajana 1. marraskuuta. Hänen edeltäjänsä Timo Lappalainen jatkaa toimitusjohtajana siihen asti.

Lappalainen on hallituksen käytettävissä neuvonantajan tehtävässä ensi vuoden maaliskuun loppuun asti, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle.

Liisa Hurme on koulutukseltaan biokemian tohtori. Hän on tehnyt vuodesta 1999 alkaen pitkän uran Orionin palveluksessa lukuisissa eri johtotehtävissä. Johtoryhmän jäsen hän on ollut vuodesta 2008.

Hurme on aiemmin johtanut muun muassa Orionin suurimpia tulosyksiköitä, erityistuotteita vuosina 2014–2018 ja alkuperälääkkeitä vuosina 2008–2013.

Timo Lappalainen ilmoitti viime syksynä käyttävänsä mahdollisuuden jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Hän täyttää 60 vuotta lokakuussa.