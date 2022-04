Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi lämpöpumppujen tarjouspyyntöjen kaksinkertaistumisena kahden viikon kuluttua sodan syttymisestä, kertoo alan yhdistys.

Lämpöpumppujen suosion kasvu vain kiihtyy Suomessa. Laitteiden myynti kasvoi tammi–maaliskuussa 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Suomen lämpöpumppuyhdistys (Sulpu).

Ilmalämpöpumppujen myynti kasvoi tammi–maaliskuussa 120 prosenttia, ilma-vesilämpöpumppujen 40 prosenttia ja maalämpö­pumppujen 35 prosenttia. Sulpun mukaan kasvu painottui kalliimpiin eli isompitehoisiin lämpöpumppuihin.

Kovan kasvun taustalla on alan yhdistyksen mukaan esimerkiksi energian hintojen nousu, mikä on saanut monet suomalaiset pohtimaan oman asunnon tai kiinteistön energiatehokkuutta. Lisäksi Suomessa on mahdollista saada rahallista tukea, jos siirtyy öljylämmityksestä energiatehokkaampiin lämmitysmuotoihin, kuten kaukolämpöön tai lämpöpumppuun.

Sulpun mukaan Venäjän aloittama laaja hyökkäyssota Ukrainassa näkyi lämpöpumppujen tarjouspyyntöjen kaksinkertaistumisena kahden viikon kuluttua sodan syttymisestä.

Kysyntään vastaamisessa on tällä hetkellä monta haastetta.

Sulpu kertoo, että alaa koettelevat komponentti- ja laitepulan lisäksi puute suunnittelijoista ja asentajista. Maalämpöprojekteja hidastavat taas lupien ruuhkautuminen ja energiakaivojen pitkät toimitusajat.

Kaikkiaan alkuvuonna myytiin noin 30 000 lämpöpumppua. Koko viime vuonna Suomessa asennettiin lähes 130 000 lämpöpumppua, mikä tarkoitti 26,5 prosentin kasvua edellisvuodesta.