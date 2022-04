Annu Niemisen yrityksellä on ”jäätävä missio” – Se aikoo kerätä yritysten synnit yhteen paikkaan kaikkien nähtäville

Yritysten pitää jatkossa raportoida entistä tarkemmin ja useammin vastuullisuusasioistaan, mutta se ei riitä, sanoo Annu Nieminen.

Annu Niemisen missio on niin iso, että hän ei edes kuvittele pystyvänsä siihen yksin.

Niemisen perustama Upright aikoo rakentaa maailman johtavan avoimen vaikutustietoalustan, josta kuka tahansa voisi etsiä ja löytää vertailukelpoista tietoa miltei kaikkien maailman yritysten niin kutsutusta nettovaikutuksesta.

Se tarkoittaa sitä, että kaikki oleellinen yritysten vastuullisuuteen liittyvä tieto olisi samassa paikassa. Nettovaikutus tarkoittaa yrityksen yhteenlaskettua vaikutusta maailmaan niin, että tulokset ovat tulkittavissa numeroina.

Taustalla on ajatus siitä, että kunhan kuluttajien ja sijoittajien on mahdollista saada tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa yritysten vaikutuksista maailmaan, he tekevät järkeviä ratkaisuja. Tällä tavalla myös yritysten toiminta muuttuu ja samalla ehkä koko maailma.

Askel kohti isoa tavoitetta otetaan tällä viikolla, kun Uprightin uusi alusta julkaistiin tiistaina. Nyt mukana on noin 700 yrityksen profiilit. Vuoteen 2025 mennessä alustan on määrä kattaa 95 prosenttia kaikista maailman yli kymmenen hengen yrityksistä.

Neljä vuotta sitten perustettu Upright työllistää reilut 30 ihmistä ja työntekijämäärä kasvaa nopeasti. Nieminen kertoo startupin olevan skaalautumisvaiheen alussa ja rahoituskierros on käynnissä. Kasvun pitäisi siis lähteä nyt kiihtymään.

”Kun aloitimme, kaikki pitivät meitä sekopäinä ja sanottiin, että tämä on mahdotonta. Nyt olemme tulossa nörttiluolasta ulos ja olemme valmiita tämänkaltaiselle jakamiselle”, Nieminen sanoo.

Upright-startupin perustaja Annu Nieminen juttelee sijoittajatuotteista vastaavan Tuukka Yrttimaan kanssa Uprightin toimistolla.

Uprightin alustaa kehittämässä olevat ihmiset tulevat erilaisista taustoista. On tutkijoita, data science -nimikkeellä töitä tekeviä ja koodareita sekä ”maailmanpelastaja-renessanssityyppejä”.

”Missiomme on niin jäätävä, että se voi säikäyttää jotain pääomasijoittajia”, Nieminen sanoo.

Niemisen mielestä sijoittajille ja kuluttajille saatavilla olevat tiedot yritysten vaikutuksista maailmaan ovat olleet liikaa yritysten oman markkinointiviestinnän varassa.

”Yrityksillä on paljon tarinankerrontaa, johon ei luoteta”, Nieminen sanoo.

Vastuullisuusraportoinnin säännöt ovat tiukentuneet ja tulevat tiukentumaan, mutta tieto on hajallaan. Uprightin on tarkoitus korvata pdf-tiedostojen kaivelu ja tuoda kaikkien saataville tietoa esimerkiksi yritysten ympäristö- tai terveysvaikutuksista niin, että yritysten vaikutuksia ja toimia voi luotettavasti vertailla.

”Kaikki data on saman katon alla ja eri yhtiöitä voi katsoa vertailukelpoisesti eikä tarvitse hakea kaikkia vastuullisuusraportteja erikseen.”

Alustalle kerätään yritysten antamaa ja niistä saatavilla olevaa tietoa, jota arvioidaan esimerkiksi EU:n taksonomiaa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vasten. Lopulta kaikista yrityksistä tehdään Uprightin oman koneoppimismallin mukaiset nettovaikutuskaaviot. Näiden kaavioiden avulla yrityksiä voidaan myös listata huonoimmasta vastuullisimpaan.

Yritykset voivat tulla Uprightin asiakkaiksi ja maksaa oikeudesta saada alustalle tiedot myös yrityksen omista tulevaisuuden vastuullisuustavoitteista. Yritykset voivat myös ostaa oikeuden käyttää Uprightin koostamaa dataa ja valmiita laskelmia omien raporttiensa pohjalla.

Tuoreeseen lanseeraukseen on lähtenyt mukaan joukko suomalaisia ja muita pohjoismaisia yrityksiä, kuten Cargotec, Securitas, Fiskars ja Uponor. Ne alkavat vapaaehtoisesti jakaa tietoa positiivisista ja negatiivisista vaikutuksistaan.

”Firmojen insentiivissä ei ole vain höpötellä vastuullisuuspuhetta, vaan myös ne haluavat puhua rehellisesti vaikkapa yrityksen vaikutuksesta vesistöihin”, Nieminen sanoo.

Nettovaikutusten laskeminen on tärkeää siksi, että kaikilla yrityksillä on toiminnassaan osia, joilla on positiivisia vaikutuksia ja toisaalta myös negatiivisia vaikutuksia.

Uprightin alustalla olevilla yrityksillä on oma vaikutusprofiili, ja työkalun avulla pitäisi olla mahdollista tarkastella, missä vastuullisuuden näkökulmissa yritys on erityisen hyvä ja huono sekä vertailla näitä kaikkia tekijöitä muihin yrityksiin.

Otetaan esimerkiksi kaksi yritystä, joiden päästöt ovat samankokoiset. Toinen yritys valmistaa kertakäyttöisiä muovihaarukoita ja toinen kehittää palvelua, jonka avulla pyritään ehkäisemään diabetesta. Jälkimmäisen yrityksen nettovaikutus voi olla positiivisempi siksi, koska sen toiminnalla on esimerkiksi hyviä terveysvaikutuksia eikä yhtä paljon muita ympäristövaikutuksia kuin toisella.

Nieminen ei usko, että yritykset tulevat koskaan itse tekemään vastuullisuuslaskelmia tai vertailua eri toimialojen läpi menevistä arvoketjuista samalla tarkkuudella ja vertailukelpoisuudella kuin siihen keskittyneet kolmannet osapuolet voivat tehdä. Yritysten pitää jatkossa raportoida entistä tarkemmin ja useammin vastuullisuusasioistaan, mutta se ei riitä.

”Olemme rakentaneet avoimeen tieteeseen nojautuen matemaattisen simulaation, joka koostuu kaikista markkinoiden tuotteista ja palveluista ja niiden arvoketjuista. Olemme nähneet aika paljon vaivaa siinä, että tämä voidaan tehdä avoimesti.”

Yritysten vastuullisuustoimissa on vielä pitkä matkaa. Nieminen toivoo, että tulevaisuudessa koko yritysten arvoketju otetaan huomioon tarkemmin yritysten omassa raportoinnissa.

Niemisen mukaan myös erilaisia sovelluksia kehittävissä startupeissa vastuullisuusajattelun pitäisi olla kunnianhimoisempaa. Esimerkiksi ruoan kuljetuspalvelussa voisi ottaa huomioon toiminnan muut osat, kuten mistä ruoka on peräisin ja miten se kuljetetaan.

”On naiivia ajatella, että kaivosteollisuus on paha päästöjen kanssa, mutta Apple vain kiva firma, joka valmistaa laitteita. Kaivosteollisuutta ei olisi, jos emme haluaisi niitä laitteita”, Nieminen sanoo.