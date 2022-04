Helsingin pörssiyritysten tuloskausi on käynnistynyt. Tässä jutussa kerrotaan, miten yritykset arvioivat sodan vaikuttavan niiden liiketulokseen.

Helsingin pörssin tuloskausi on alkanut poikkeuksellisen mielenkiinnon alla. Jännitettävää riittää lähinnä Venäjän Ukrainassa 24. helmikuuta aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan takia.

Helsingin pörssin yleisindeksi niiasi tammi–maaliskuussa lähes 13 prosenttia. Pudotus on hurja, sillä viime vuosina pörssi on seilannut vahvoissa nousutuulissa. Osakekursseja on painanut osittain huoli Venäjän sodan vaikutuksista Suomen pörssiyritysten liiketoimintaan.

Suurimmat Venäjä-riskit on Nokian Renkailla sekä energiayhtiö Fortumilla. Osakekursseissa se näkyy niin, että Nokian Renkaiden osake on pakittanut vuoden alussa peräti 55 prosenttia ja Fortumin lähes 40 prosenttia. Lähes yhtä rajuja pudotuksia on nähty lukuisilla muillakin yhtiöillä.

Mutta miten yritysten liiketoiminta on kehittynyt Venäjään liittyen ja mitä yhtiöt itse Venäjästä sanovat? Tämä juttu vastaa näihin kysymyksiin. Juttuun päivitetään suurimpien ja kiinnostavimpien yritysten Venäjä-kannat. Lähteenä on käytetty yhtiöiden osavuosikatsauksia.

Metso Outotec: Yhtiö saa Venäjältä tänä vuonna 315 miljoonaa, Venäjällä ainakin 100 miljoonan riskit

Metso Outotecin tilauskannassa on edelleen venäläisten asiakkaiden tilauksia. Yhtiö sanoo ajavansa näitä sopimuksia hallitusti alas.

Metso Outotec ilmoitti helmikuun lopussa keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle toistaiseksi. Sen jälkeen yhtiö ei ole ottanut uusia tilauksia Venäjältä. Yhtiön tilauskannassa on kuitenkin edelleen venäläisten asiakkaiden tilauksia. Yhtiö sanoo ajavansa näitä sopimuksia hallitusti alas.

Yhtiön Venäjän-liiketoiminta on koostunut pääosin suurista laitostoimitushankkeista useille kaivos- ja metallinjalostusalan asiakkaille. Maaliskuun lopussa yhtiön tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tänä vuonna 315 miljoonaa euroa ja loput myöhemmin. Yhtiöllä ei ole Venäjällä tuotannollista käyttöomaisuutta ja vain hyvin vähän muuta omaisuutta.

Metso Outotecin venäläisiin asiakkaisiin liittyvät liiketoiminnan varat (saamiset ja vaihto-omaisuus) olivat noin 100 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Näihin varoihin liittyy riskejä, mikäli sopimusten hallittu alasajo ei ole mahdollista.

Olvi: Sota on nostanut raaka-aineiden hintoja

Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi Olvin liiketoiminnan riskejä.

Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Pakkausmateriaaleissa on ollut saatavuusongelmia koronapandemian takia, mutta Ukrainan sota on entisestään vaikeuttanut tilannetta erityisesti tölkkien ja lasipullojen osalta. Toistaiseksi myyntiä ei ole menetetty merkittävästi. Lisäksi raaka-aineiden osalta hinnat ovat nousseet nopeasti varsinkin ohran ja sokerin osalta ja saatavuus on heikentynyt markkinoilla. Energian hinta on moninkertaistunut sähkön ja kaasun osalta nopeasti. Öljyn hinta on nostanut polttoaineiden hintoja, jotka heijastuvat suoraan logistiikkakustannuksiin.