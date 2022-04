Hypon Brotherus: Vuokrien pitäisi laskea selvemmin, suuri osa todellisista vuokramuutoksista jää piiloon.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu hidastui tammi-maaliskuussa koko maassa, kertoi Tilastokeskus torstaina. Vuokrat nousivat vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 0,2 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia.

Kun pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten asuntojen vuokria verrataan edelliseen vuosineljännekseen, laskivat vuokrat Tilastokeskuksen mukaan jo toista neljännestä peräkkäin.

”Vapaarahoitteiset vuokrat eivät ole pääkaupunkiseudulla laskeneet aiempina vuosina, joten muutos on tietyssä mielessä jopa historiallinen. Asuntojen tarjonta on lisääntynyt selvästi viime vuoden lopulla sekä alkuvuoden aikana, ja tämä muutos on kääntänyt vuokrat laskuun”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.

Loka-joulukuuhun verrattuna vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla 0,3 prosenttia ja Helsingissä 0,2 prosenttia. Vuokrien lasku kiihtyi alkuvuonna, sillä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pudotus oli molemmissa 0,1 prosenttia.

Korhosen mukaan tarjonnan kasvua selittävät muun muassa lisääntynyt etäopiskelu, ulkomaisten opiskelijoiden kato ja Airbnb-asuntojen siirtyminen pitkäaikaiseen vuokraukseen matkailun vähenemisen takia. Lisäksi vilkas rakentaminen vaikuttaa asiaan.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuosinousu oli pääkaupunkiseudulla 0,6 prosenttia ja muualla Suomessa 0,8 prosenttia.

Vuokraturva arvioi, että vuokra-asuntojen kysynnän kasvu ja yleinen inflaatio saattavat kuitenkin kesän ja syksyn aikana nostaa vuokria selvästi vauhdikkaammin. Saatetaan siis olla selkeässä taitekohdassa, arvioi Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tiedotteessa.

Vuodentakaiseen verrattuna vuokrat nousivat eniten Turussa, 1,4 prosenttia ja Tampereella, 1,1 prosenttia. Pienintä nousu oli Helsingissä, 0,2 prosenttia. Mikkelissä vuokrat pysyivät ennallaan ja Jyväskylässä ne laskivat 0,4 prosenttia.

Asuntoluokittaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että Tilastokeskuksen vuokratilastot ovat puutteellisia. Hänen mukaansa vuokrien pitäisi nyt laskea selvemmin, koska vuokramarkkinat oireilevat yhä koronapandemian aiheuttamasta kysyntäkuopasta ja runsaan rakentamisen tuomasta tuotantopiikistä.

”Vuokratilastot perustuvat asumistukitietoihin ja isojen vuokratalojen hintoihin, joten suuri osa todellisista vuokramuutoksista jää piiloon. Kaikkein parhaimpien vuokralaisten hinnat halutuimmilla alueilla ovatkin laskeneet nykyisessä markkinatilanteessa virallisia tilastoja enemmän”, Brotherus sanoo Hypon tiedotteessa.

Brotheruksen mukaan uudet tavalliset vuokrat ovat laskussa, mutta vanhat vuokrasopimukset nousevat monella.

”Etenkin ARA-asunnoissa nousu on vääjäämätöntä yleisen inflaation mukana.”

ARA-asunnot ovat valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja.