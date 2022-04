Twitterin hallitus on vastustanut Elon Muskin pyrkimyksiä ostaa Twitter pois pörssistä.

Teslan perustaja, miljardööri Elon Musk on kerännyt kasaan tarpeeksi rahoitusta ostaakseen sosiaalisen median yhtiön Twitterin.

Muskin taistelu Twitterin kaappaamiseksi alkoi varsinaisesti viime viikolla, jolloin hän tarjoutui ostamaan Twitterin koko osakekannan.

Twitterin hallitus ei innostunut tarjouksesta, vaan hyväksyi ”myrkkypilleriksi” kutsutun järjestelyn. Sen mukaan yritysvaltausta vastustaville osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus ostaa alennettuun hintaan lisää yhtiön osakkeita, jos jokin ulkopuolinen taho hankkii itselleen vähintään 15 prosenttia Twitterin osakekannasta vastoin hallituksen tahtoa.

Viime viikolla Musk tarjosi Twitteristä 43 miljardia dollaria eli 38 miljardia euroa.

Nyt Musk on uutistoimisto Reutersin näkemien asiakirjojen mukaan varmistanut 46,5 miljardin dollarin eli noin 43 miljardin euron rahoituksen ja harkitsee ostotarjouksen tekemistä Twitterin osakkeista.

Musk aikoo maksaa ostoksesta omasta taskustaan 33,5 miljardia dollaria, josta noin 12,5 miljardia dollaria rahoitettaisiin velalla. Loput 13 miljardia dollaria olisi eri pankeista nostettua lainaa, jonka vakuutena toimisi itse Twitter.

Marsiin asumaan tähtäävä Musk on kuvaillut itseään sananvapausabsolutistiksi, ja hän on kritisoinut Twitteriä sen käyttäjien sananvapauden rajoittamisesta. Hän on esimerkiksi sanonut, että sovelluksen moderointipäätösten pitäisi olla avoimia, jotta ihmiset voisivat arvioida, onko moderointi tehty reilusti.

Musk on tällä hetkellä Twitterin toiseksi suurin osakkeenomistaja. Twitterin ostettuaan Musk aikoo viedä sen pois pörssistä, jotta se voi kasvaa ja kehittyä ”todelliseksi sananvapauden alustaksi”.