Venäjää aseistava oligarkki kytkeytyy amerikkalaiseen tupakkajättiin – pakotteiden kohteena olevalla miljardöörillä on Suomessa outo huvila­saari

Venäläismiljardööri Igor Kesajev on ollut Venäjän sotavoimia aseistaneen asetehtaan merkittävä omistaja. Kesajevilla on kytköksiä kansainväliseen tupakkajättiin Philip Morrisiin. Suomessa viranomaiset ovat jäädyttäneet hänen Saimaalla sijaitsevan huvilasaarensa.

Monikansallinen Tupakkayhtiö Philip Morris on tehnyt pitkään liiketoimintaa yhdessä Venäjän sotavoimia aseistaneen asetehtaan suuromistajan, miljardööri Igor Kesajevin kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Philip Morris on sveitsiläisamerikkalainen yhtiö.

EU:n pakotelistalla oleva Kesajev on Reutersin selvityksen mukaan omistanut 49 prosenttia Degtjarjevin asetehtaasta, joka valmistaa konetuliaseita ja ilmatorjunta- sekä panssarintorjunta-aseita Venäjän sotavoimille ja vientiin Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maihin.

EU:n mukaan Kesajev on ase- ja tupakkaliiketoiminnallaan tuonut huomattavia tuloja Venäjän valtiolle ja rahoittanut näin ”Ukrainan epävakauttamista”.

Ukraina on sanonut, että Degtjarjevin tehtaan aseita on päätynyt Venäjän tukemille separatisteille Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa. Myös Reutersin kokoamat tiedot viittaavat siihen, että Degtjarjevin aseita on voitu käyttää Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan.

Asetuotannon lisäksi Kesajev on mukana myös vähittäiskaupassa sekä tupakkateollisuudessa.

Kesajev myös johtaa Monolit-säätiötä, jonka tehtävänä on avustaa taloudellisesti Venäjän valtion eläköitynyttä turvallisuus- ja sotilashenkilöstöä.

Miljardööri Kesajevin omaisuuden arvo on talouslehti Forbesin mukaan 3,1 miljardia dollaria.

Kesajevin ja hänen liikekumppaninsa Sergei Katsievin perustama Megapolis hallitsee lehden mukaan 70:ää prosenttia Venäjän tupakkamarkkinoista.

Vielä vähän aikaa sitten Kesajev toimi Reutersin mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän istui hallituksessa Megapoliksen hollantilaisessa holding-yhtiössä, josta kansainvälinen tupakkajätti Philip Morris omistaa 23 prosenttia.

Kesajev jätti Reutersin siteeraamien tiedotteiden mukaan molemmat paikat 11. huhtikuuta.

Philip Morris on yksi maailman suurimmista tupakkayhtiöistä, ja sen tunnetuin tuotemerkki on Marlboro.

Kesajevin tiedottaja totesi Reutersille, että Kesajev ei ole osa Megapoliksen johtoa, eikä siksi kommentoi Megapoliksen suhdetta Philip Morrisiin.

Philip Morris on tehnyt yhteistyötä Kesajevin kanssa jo 1990-luvun alkuvuosista lähtien, Reuters kertoo.

Venäjä on erityisen houkutteleva markkina tupakkayhtiöille. Venäjällä tupakoitsijoiden osuus väestöstä on yksi maailman suurimmista. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yli 40 prosenttia venäläisistä miehistä tupakoi, Reuters kertoo.

Tupakkaa myydään Venäjällä vuodessa suunnilleen yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa, vaikka Venäjän asukasluku on alle puolet Yhdysvaltojen asukasluvusta.

Suomessa ase- ja tupakkaoligarkki Kesajev on tunnettu Saimaalla sijaitsevasta huvilasaarestaan.

Miljardööri hankki kaksi vuotta sitten saaritontin Puumalasta, ja rakennutti sinne huvilakylän, jonka käyttötarkoitusta on arvuuteltu julkisuudessa laajasti.

Viranomaiset asettivat huvilasaaren viime viikon alussa hävitys- ja luovutuskieltoon eli väliaikaisen ulosottotoimen kohteeksi EU:n pakotteiden takia.

Kesajev osti 20 hehtaarin Kotasaaren vuonna 2020 Mersaari-yhtiönsä nimiin. Hän maksoi saaresta 700 000 euroa sen aiemmalle venäläiselle omistajalle.

Oligarkki onnistui välttämään ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia kiinteistönostajia koskevan puolustusministeriön lupamenettelyn, sillä Kesajev teki kaupat Kyproksen kansalaisena. Kesajev on yksi tuhansista varakkaista venäläisistä ja muista ulkomaalaisista, joille Kypros on myynyt niin sanotun kultaisen passin.

Kesajevin pitkäaikainen kumppaniyhtiö Philip Morris on sanonut pienentäneensä toimintaansa Venäjällä. Se kommentoi Reutersille työstävänsä vaihtoehtoja vetäytyäkseen ”järjestyksessä”.

Se ei kuitenkaan kertonut ajankohtaa tai yksityiskohtia vetäytymiselle.

Venäjä on Reutersin mukaan Philip Morrisin toiseksi suurin tupakkatuotteiden markkina.

Tupakkayhtiö on käyttänyt vuosikymmeniä rakentaakseen vahvan aseman Venäjän markkinoille, ja se saattaa olla haluton vetäytymään maasta, vaikka Venäjän toiminnot voivatkin tuottaa sille maineriskiä.

Igor Kesajevin asebisnekset sujuvat tiettävästi tällä hetkellä hyvin.

Degtjarjevin asetehtaan johtaja tiedotti marraskuussa, että vuosi 2021 oli ollut tehtaalle kiireisin vuosi koskaan, Reuters kertoo.