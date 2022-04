Renault keskeytti maaliskuussa Venäjän-tehtaansa tuotannon.

Ranskalainen autovalmistaja Renault pohdiskelee Venäjän-toimintojensa lopullista kohtaloa.

Autovalmistaja kertoi jo maaliskuussa keskeyttävänsä Moskovan-tehtaansa toiminnan ja punnitsevansa Venäjän-toimintansa tulevaisuutta. Perjantaina Renault kertoi, että keskustelut asiasta ”jatkuvat ja etenevät”.

Renault valmistaa tytäryhtiönsä ja Venäjän suurimman autovalmistajan Avtovazin kautta Lada-merkkisiä ajoneuvoja.

Lausunnot annettiin samassa yhteydessä, kun yhtiö kertoi odotettua paremmasta osavuosituloksestaan. Hintojen nousu ja sähköajoneuvojen myynnin kasvu korvasivat Ukrainan sodasta syntyneet kustannukset ja komponenttipulan vaikutukset.

Venäläinen Gazeta.ru-verkkosivusto taas kertoo lähteidensä pohjalta, että Renault on jo pian myymässä Avtovazia venäläiselle ostajalle. Sivuston mukaan yhtiö on valmistelemassa omistusmuutosta, jonka on määrä toteutua toukokuussa. Renault ei ole vahvistanut tietoja, mutta yhtiö totesi maaliskuun lopussa pitävänsä Avtovazin myymistä paikalliselle ostajalle yhtenä vaihtoehtonaan lähteä Venäjältä.

Venäläissivuston mukaan Avtovazin omistajana voisi olla Venäjän valtion Rosteh tai omistus voitaisiin järjestellä teollisuus- ja kauppaministeriön kautta. Venäjä on uhkaillut kansainvälisten yhtiöiden omaisuuden kansallistamisella, jos nämä lähtevät maasta. Mikäli kansallistaminen toteutuisi, toiminnan jatkuminen ennallaan olisi hyvin epävarmaa.

Rosteh on jo aiemmin omistanut kolmanneksen Avtovazista, josta Renault omistaa miltei 70 prosenttia.