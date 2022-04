Perjantaina Suomen suosituimman asuntolainan viitekorko eli 12 kuukauden euribor hätyytteli jo 0,1 prosentin rajaa.

Asuntolainojen viitekorot nousevat nyt poikkeuksellisen jyrkästi. Perjantaina Suomen suosituimman asuntolainan viitekorko eli 12 kuukauden euribor hätyytteli jo 0,1 prosentin rajaa.

Muutaman prosentin korkotasoon tottuneiden silmissä nykyinen korkotaso on toki yhä matala, mutta huomattavaa on, että viitekorko on noussut noin neljässä kuukaudessa noin 0,6 prosenttiyksikköä.

Samaan aikaan inflaatio eli kuluttajahintojen nousuvauhti on kiihtynyt rajuimmaksi yli 30 vuoteen. Maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat Suomessa 5,8 prosentin vuosivauhtia.

Miten tämä kaikki vaikuttaa suomalaisten toimintaan esimerkiksi asuntomarkkinoilla? Kysymykseen tarjotaan vastaus kello 9 alkavassa Finanssialan keskustelutilaisuudessa.

Tilaisuudessa Laboren johtaja Mika Maliranta ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju kertovat myös, miten turvataan Suomen houkuttelevuus investointi- ja sijoituskohteena.

HS näyttää tilaisuuden suorassa lähetyksessä kello 9 alkaen.