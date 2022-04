Saudikuninkaalliset ovat pumpanneet hallinnolta miljardeja dollareita rahaa vuosikymmenien ajan. Kruununprinssi Mohammed bin Salman on kiristänyt rahahanoja, eivätkä kuninkaalliset halua kiinnittää armottomana tunnetun bin Salmanin huomiota, kirjoittaa The Wall Street Journal.

Lukuisat saudiprinssit ovat myyneet satojen miljoonien dollareiden edestä taloja, huvijahteja ja taidetta Yhdysvalloissa ja Euroopassa ylläpitääkseen yltäkylläistä elämäntyyliään, kertoo talouslehti The Wall Street Journal.

Saudi-Arabian hallinto on kustantanut öljyrahoilla rikastuneen kuninkaallisen suvun pröystäilevää elämäntyyliä vuosikymmenten ajan.

Nyt kuninkaalliset ovat ryhtyneet varojensa kotiuttamiseen, sillä kruununprinssi Mohammed bin Salman on alkanut kiristää kukkarojensa nyörejä.

”Nämä ihmiset eivät käy töissä, heillä on valtavasti henkilökuntaa ja he pelkäävät prinssi Mohammedia”, nimetön lähde kertoo lehdelle.

Esimerkiksi Saudi-Arabian entinen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Bandar bin Sultan on myynyt kaiken omaisuutensa ulkomailla. Bin Sultanin edustajan mukaan entinen suurlähettiläs ”näki suurempia hyötyjä kuningaskuntaan sijoittamisessa, nyt kun kruununprinssi tekee niin upeaa työtä ja luo investointimahdollisuuksia”.

WSJ:n mukaan saudikuninkaalliset ovat pumpanneet rahaa hallinnolta ja paikallisilta pankeilta häikäilemättömästi vuosikymmenten ajan.

Sittemmin rahahanoja on kiristetty. 36-vuotias bin Salman on tosiasiallisesti johtanut maata jo useamman vuoden ajan. Hänen isänsä, kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saudi on iäkäs, eikä hän ole esiintynyt julkisuudessa enää vuosiin.

Bin Salman tunnetaan paitsi uudistushaluisena visionäärinä, myös armottomana tyyppinä. Samalla kun bin Salman pyrkii modernisoimaan Saudi-Arabiaa, on hän luonut sinne myös ennennäkemättömän pelon ilmapiirin.

Vuonna 2018 The Washington Postin kolumnisti Jamal Khashoggi murhattiin julmasti Istanbulissa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on tullut siihen tulokseen, että bin Salman tilasi murhan. Kruununprinssi on itse kiistänyt syytökset, viimeksi The Atlanticin maaliskuisessa haastattelussa.

Bin Salman on myös ojentanut perheenjäseniään, jos hän on kokenut nämä uhaksi vallalleen. Muun muassa vuonna 2017 hän pidätytti satoja perheenjäseniään ja muita varakkaita saudeja Ritz-Carlton -hotelliin Riadissa. Heidät päästettiin ulos vasta, kun he tunnustivat ja pulittivat huomattavia summia hallinnolle.

Pankkivankitilanne kehystettiin korruptionvastaiseksi puhdistukseksi.

Nyt saudikuninkaalliset ovat havainneet, että ulkoisten rahan ja vallan symbolien sijaan on hyödyllisempää pitää käteistä takataskussa kulutusta varten.

”He haluavat vähemmän prameilua, se on nyt trendikästä”, sanoo monia saudikuninkaallisten kauppoja hoitanut, luksuskiinteistöjä välittävän Beauchamp Estatesin perustaja Gary Hersham WSJ:lle.