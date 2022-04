Putinin nais­ystäväksi ja lasten äidiksi huhuttu Alina Kabajeva väisti jälleen lännen pakotteet – WSJ:n mukaan huolena on liian läheinen suhde Putiniin

Yhdysvaltojen viranomaisten tietojen mukaan Alina Kabajevalla olisi osansa Putinin omaisuuden piilottelussa Venäjän ulkopuolella, kertoo Wall Street Journal.

Entinen olympiatason voimistelija Alina Kabajeva on jo vuosikausia yhdistetty Venäjän johtajaan Vladimir Putiniin.

Nyt 39-vuotiaan Kabajevan on pitkään huhuttu olevan Putinin, 69, rakastajatar ja ainakin kolmen tämän lapsen äiti. Tämä on Wall Street Journalin (WSJ) mukaan myös Yhdysvaltojen hallituksen näkemys Kabajevan ja Putinin suhteesta, jota Putin itse ei ole koskaan myöntänyt.

Ukrainan vaatimuksista huolimatta länsi ei ole asettanut talouspakotteita Kabajevaa kohtaan. WSJ:n mukaan hänet jätettiin pakotelistojen ulkopuolelle viime hetkellä eikä Kavajeva ole Euroopan unionin pakotelistoillakaan.

Yhdysvaltojen viranomaisten tietojen mukaan Kabajevalla olisi osansa Putinin omaisuuden piilottelussa Venäjän ulkopuolella. Hänen myös katsotaan hyötyneen taloudellisesti suhteistaan Putiniin. Siksi Kabajevaan liittyvä pakotepaketti on olemassa ja valmiina, vaikka sitä ei ole toistaiseksi hyväksytty.

WSJ:n mukaan viranomaisten huolena pakotteiden asettamisessa on se, että Kabajevan suhde Putiniin on liian läheinen. Mahdolliset pakotteet voisivat lisätä vettä Putinin sotamyllyyn ja vaikeuttaa rauhanneuvotteluja.

Toisaalta Putin on Financial Timesin lähteiden mukaan sanonut, ettei enää näe mahdollisuuksia rauhaan ohjusristeilijä Moskvan uppoamisen myötä. Putinin kerrotaan olleen Moskvan uppoamisesta niin raivoissaan ja nöyryytetty, että on sen jälkeen ”kieltäytynyt allekirjoittamasta mitään”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli voimistelija Alina Kabajevan kanssa Venäjän olympiajoukkueen tapaamisessa marraskuussa 2004.

Toissa viikolla EU asetti uusia pakotteita Putinin lähipiiriin kuuluvien ihmisten läheisiä kohtaan. Pakotelistalle lisättiin muun muassa venäläisoligarkki Gennadi Timtšenkon puoliso Jelena Timtšenko sekä Putinin kaksi tytärtä Marija Vorontsova, 36, ja Jekaterina Tihonova, 35.

Vorontsova ja Tihonova ovat Putinin lapsia hänen jo päättyneestä 30-vuotisesta avioliitostaan Ljudmila Šrekbnevan kanssa. Pariskunta kertoi avioerostaan vuonna 2013.

Pakotteet tarkoittavat käytännössä varojen jäädytystä eli sitä, että kaikkien pakotteiden kohteena olevien ihmisten tai yritysten tilit EU:n pankeissa jäädytetään. Lisäksi on kiellettyä antaa heille varoja tai omaisuutta suoraan tai välillisesti.

Uzbekistanissa syntynyt Kabajeva voitti kultaa Ateenan olympialaisissa vuonna 2004. Hänen mukaansa on myös nimetty voimisteluliike. Vuonna 2001 Kabajeva kärähti dopingista ja sai vuoden kilpailukiellon, jonka jälkeen palasi kisoihin.

Kabajeva on pysytellyt aktiiviuransa jälkeen poissa julkisuudesta ja asunut pitkään Sveitsissä. WSJ:n viranomaislähteiden mukaan Geneven lähistöllä Colognyssa sijaitsevassa kartanossa ovat hoitaneet asioitaan myös Putinin lähipiiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat tulleet paikalle helikopterilla.

Viime viikonloppuna Kabajeva oli jälleen harvinaisesti parrasvaloissa hänen omaa nimeään kantavan voimistelutapahtuman harjoituksissa Moskovassa. Tapahtuma on määrä järjestää Venäjän voitonpäivänä toukokuussa.

VTB Arenalla järjestettävässä tapahtumassa Kabajevan nähtiin seisovan Z-logoilla varustettujen mainostaulujen edessä. Venäjä on käyttänyt Z-kirjainta asevoimien symbolina Ukrainassa.

Venäjän nuorten voimistelujoukkueen päävalmentaja Jekaterina Sirotina julkaisi viikonloppuna Instagram-tilillään kuvia, joissa Kabajeva on mukana harjoituksissa.

Kabajevan suhteesta Putiniin on huhuttu vuosikausia. Pieni Moskovski Korrespondent -lehti kertoi vuonna 2008, että Putinilla olisi suhde olympiatason urheilijaan. Pari päivää uutisen julkistamisen jälkeen lehti suljettiin taloudellisiin syihin vedoten.

”Olen aina inhonnut niitä, jotka räkänokkineen ja eroottisine fantasioineen tunkeutuvat muiden yksityisasioihin”, Putin vastasi lehden väitteisiin tuolloin.

Vaikka Putin hiljensi lehden, hän ei kyennyt enää katkaisemaan huhuilta siipiä. Kabajeva on siitä lähtien tullut tunnetuksi Venäjän salaisena ensimmäisenä naisena.