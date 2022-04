Helsingin pörssistä on sulanut tänä vuonna yli 40 miljardia euroa – Näihin yrityksiin sijoittaneet ovat kärsineet pörssin verilöylystä eniten

Suurimmat kärsijät ovat yhtiöitä, joilla on liiketoimintaa Venäjällä tai vientiä sinne. Venäjän-bisneksen arvostus markkinoilla on nyt nolla, eikä näiden yhtiöiden osakkeita voi suositella kuin korkeaa riskiä sietäville sijoittajille, sanoo OP:n pääanalyytikko.

Alkuvuosi on ollut Helsingin pörssissä murhaavan huono. Ainakin, jos asiaa katsoo osakkeiden arvonnousuun tähtäävän sijoittajan silmin.

Pörssin yleisindeksi on pakittanut alkuvuoden aikana liki 14 prosenttia. Se tarkoittaa, että yleisindeksin markkina-arvo on nyt yli 41 miljardia euroa pienempi kuin viime vuoden lopussa. Pudotus on kova, mutta se kuvaa markkinoiden tunnelmia laajemminkin.

Esimerkiksi Tukholman yleisindeksi on pakittanut alkuvuonna noin 18 prosenttia ja maailman seuratuin, amerikkalaisia suuryhtiöitä seuraava S & P 500 -indeksikin lähes 10 prosenttia.

Pudotus johtuu pääpiirteissään kahdesta seikasta, jotka myös vaikuttavat toisiinsa: kiristyvästä rahapolitiikasta ja Venäjän sodasta Ukrainassa, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

”Globaalisti inflaatiopaineet ovat kovat, ja rahapolitiikka on nopeasti alkanut kiristyä. Sitten taas mitä lähemmäs Venäjää mennään, sitä suurempi ja suorempi vaikutus konfliktilla on markkinoihin”, Saari sanoo.

Helsingissä ylivoimaisesti suurimpia putoajia ovat olleet yhtiöt, joiden liiketoimintaan liittyy vahva Venäjä-riski. Esimerkiksi Nokian Renkaiden osakekurssi on pakittanut yli 60 prosenttia. Pudotus on valtava.

Yhtiön markkina-arvosta on kadonnut muutamassa kuukaudessa lähes kolme miljardia euroa. Se on suomalaiselle yhtiölle suuri siivu.

”Venäjän-bisneksen arvo on hinnoiteltu markkinoilla nollaan. Siltä ei odoteta yhtään mitään”, Saari sanoo.

Saaren mukaan suurimmissa laskijoissa voi alkaa olla arvoa tarjolla, mutta osakkeet sopivat lähinnä vain suurta riskiä sietäville sijoittajille. Yhtiöt, jotka ovat yhä kiinni Venäjässä, tuskin tekevät sillä toiminnalla merkittävää tulosta ainakaan lähiaikoina.

”Lyhyellä aikavälillä tilanne on arvaamaton. Jos joskus neuvotaan poimimaan pörssistä niitä, joita on hakattu eniten, niin nyt sitä ei voi suositella”, Saari sanoo.

Energiayhtiö Fortumilla ja kiuasvalmistaja Harvialla vastaava sukellus on 42 prosenttia ja juomakonserni Olvilla liki 38 prosenttia. Vertailussa ovat mukana yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään 300 miljoonaa euroa. Hintakehitystä on verrattu viime vuoden lopusta maanantain päätöskursseihin.

Venäjä-riskin lisäksi putoajien joukossa näkyy merkkejä pandemian loppumainingeista.

Pandemian aikana kohonneita käyriä kokeneet vähittäistavarakaupan yhtiöt ovat pudonneet reippaasti alkuvuoden aikana. Esimerkiksi Musti Group, Puuilo, Tokmanni ja Marimekko ovat ottaneet takkiin noin parikymmentä prosenttia. Keskokin putosi lähes 20 prosenttia.

”Koronahybris on jäämässä taakse. Kotona istuessaan ihmiset ostivat aktiivisesti kulutustavaraa. Nyt ne haluavat käydä ulkona syömässä ja matkustella, jolloin tavaran kuluttaminen normalisoituu”, Saari sanoo.

Myös inflaatio normalisoi pandemian aikana kuumentunutta hyödykekauppaa.

”Isompi osuus rahasta menee ruokakauppaan ja bensapumpulle. Silloin ihmiset miettivät, pitäisikö muuta kulutusta vähentää.”

Inflaatio koettelee niin ikään rakennusyhtiöitä. Niiden hinnoittelusyklit ovat pitkiä, joten rajustikin nousevia kustannuksia ei saada nopeasti vietyä hintoihin.

”Kun inflaatio syö kuluttajien ostovoimaa, tulee raja myös sille, kuinka kalliita asuntoja kuluttajat pystyvät ostamaan”, Saari sanoo.

Kaikille yhtiöille alkuvuosi ei ole kuitenkaan ollut pelkkää tuskien taivalta. Osa yhtiöistä on onnistunut kasvattamaan markkina-arvoaan roimasti alkuvuoden aikana. Eniten arvostustaan on nostanut yli 300 miljoonan euron arvoisista yhtiöistä Basware. Yhtiön osakkeen hinta on noussut vuoden alusta yli 31 prosenttia.

Baswaren osakkeen hinnannousu tosin selittyy yhtiöstä huhtikuun puolivälin tienoilla tehdyllä ostotarjouksella.

Myös perusteollisuus on pärjännyt Venäjän aloittaman hyökkäyssodan runtelemassa markkinassa suhteellisen hyvin, sillä esimerkiksi SSAB:n B-sarjan osakkeen hinta on noussut vuoden alusta 24 prosenttia. Metsäyhtiö Stora Enson A-sarjan osakkeella vastaava hintanousu on 13 prosenttia ja Metsä Boardin B-sarjan osakeella noin 8 prosenttia.

Näissä yhtiöissä näkyy OP:n pääanalyytikon mukaan se, että raaka-aineiden hinnoissa on selvää nousupainetta. Sellua ja metallituotteita tuottavat yritykset siis hyötyvät inflaatiosta.

Myös finanssiyhtiöt pärjäävät tyypillisesti hyvin nousevien korkojen maailmassa. Poikkeuksen muodostaa Nordea, joka on miinuksella. Se on Saaren mukaan hieman yllättävää. Selitys saattaa löytyä siitä, että Nordea on mukana isoissa pankki-indekseissä, joita suuret eurooppalaispankit ovat vetäneet alaspäin.

Toki Nordeaa heiluttavat myös spekulaatiot Sammon seuraavista osakemyynneistä, Saari sanoo.

Pitkään jyrkästi pudonneen energiayhtiö Nesteen osakkeen hinnan syöksy on pysähtynyt alkuvuonna. Yhtiön osakkeen hinta on pudonnut alkuvuodesta 1,7 prosenttia. Yhtiön osakkeen hinta on noussut tuntuvasti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti Ukrainassa laajamittaisen hyökkäyssotansa.

Pandemian alussa Nesteen osake lähti vastuullisuus- ja ympäristösijoitusbuumin siivittämänä kovaan nousuun, josta seurasi sitten kunnollista rekyyliäkin, Saari sanoo. Nyt vihreä siirtymä on jälleen pinnalla, etenkin kun maat haluavat eroon venäläisestä fossiilienergiasta.

”Neste on onnistuneesti ilmoittanut katkaisevansa Venäjä-piuhat ja ilmoittanut useista houkuttelevista laajennusinvestoinneista, kyllä se tähän ajan henkeen sopii aika hyvin keissinä”, Saari sanoo.