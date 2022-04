Elon Musk törmää luultavasti aivan samoihin ongelmiin kuin verkon alustat aiemminkin, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen.

Kun miljardööri Elon Musk pari viikkoa sitten jätti sosiaalisen median palvelu Twitteristä virallisen ostotarjouksen, hän perusteli tarjoustaan muutamalla lauseella. Ne hän osoitti pörssiyhtiö Twitterin hallitukselle, siis sen suurimmille omistajille.

”Sijoitin Twitteriin, koska uskon siihen sananvapauden alustana kaikkialla maailmassa. Uskon myös, että sananvapaus on toimivassa demokratiassa yhteiskunnallinen välttämättömyys”, Musk kirjoitti.

”Tehtyäni sijoitukseni olen kuitenkin ymmärtänyt, että nykyisessä muodossaan yhtiö ei kukoista eikä palvele tämän välttämättömyyden toteutumista. Twitter on mullistettava yksityisenä yrityksenä.”

Joko Muskin sanat tai tämän kokoon raapima valtava, noin 41 miljardin euron kauppahinta tehosivat. Twitterin hallitus ilmoitti maanantain hyväksyneensä ostotarjouksen.

Jos kauppa toteutuu, arvaamattomasta miljardööristä tulee yhden maailman mahtavimman sosiaalisen median alustan hallitsija.

Musk tunnetaan someyleisöä huikealla riskinotolla viihdyttävänä trollina. Myös Twitterin osto olisi helppo leimata taas vain yhdeksi tempuksi.

Muskin usko sananvapauteen on kuitenkin varmasti myös vilpitöntä. Eräänlaiseksi verkon vapaussoturiksi itsensä brändännyt Musk puhuu hajautettujen kryptovaluuttojen puolesta, naureskelee tavallisten somekäyttäjien kanssa auktoriteeteille ja karsastaa viranomaisia.

Yhdysvaltain pörssiä valvovalta SEC:ltä Musk on saanut aiemmin runtuakin – nimenomaan harhaanjohtavaa pörssitietoa sisältäneistä twiiteistä.

Musk myös saa asioita aikaan. Sähköautoyhtiö Tesla, avaruutta valloittava SpaceX ja tunneliyritys Boring Company ovat luomuksia, jotka ovat tehneet miljardööristä yhden uuden talouden sankareista.

Mutta voiko hän todella onnistua muuttamaan Twitterin?

Verkon sananvapaudesta on helppo puhua, mutta lupauksia on vaikeampi toteuttaa. Maksimaalisen avoimuuden puolesta ovat puhuneet aikanaan niin Facebookin eli Metan Mark Zuckerberg, verkkopalvelu Redditin perustajat kuin itse Twitterkin.

Sittemmin kaikki niistä ovat joutuneet huomaamaan, ettei asia ole niin yksinkertainen.

Täysi vapaus tuo mukanaan kaikki maailman ongelmat: terrorismin, väkivallan, kostopornon, kiusaamisen ja pahimmillaan suorat lähetykset joukkomurhista, kuten Uudessa-Seelannin Christchurchissa vuonna 2019. Palveluihin valuva ihmiskunnan kuona on ajanut alustan kerrallaan vetämään sisällölle yhä tiukempia rajoja.

Siihen niitä velvoittaa jo lakikin. Vasta lauantaina EU:ssa päästiin sopuun uudesta lakipaketista, joka rajoittaa somealustojen toimintaa entisestään. Euroopan uusi digimarkkinalaki ajaa palveluja poistamaan muun muassa ”vihapuhetta ja disinformaatiota” entistä tiukemmin. Myös algoritmien toimintaperiaatteet pitää julkistaa.

Edes raivokkaasti hajauttamalla kansallisia viranomaisia ei pääse pakoon. Musk saattaa pärjätä sometrolleja vastaan, mutta EU-komission byrokratia voi olla vaikeampi pala.

Edes vapaan sanan Yhdysvalloissa Muskin kauppaa ei vain juhlita. Twitterin tiedetään vaikuttavan merkittävästi esimerkiksi uutisagendaan Yhdysvalloissa, ja palveluun kiinnittyy valtava poliittinen kiinnostus. Twitterin ja Facebookin johtajat ovat istuneet maan kongressissa kuultavina siitä, miten ne valtaansa oikeastaan käyttävät. Vieraiden valtojen propagandaa Yhdysvaltain viranomaisetkaan eivät katso hyvällä.

Kuuma peruna on Yhdysvalloissa myös se, voisiko entinen presidentti Donald Trump palata Twitteriin, josta hänet kongressitalon valtauksen jälkeen suljettiin pois. Avaako Musk portit kaikille?

Sitten on vielä Muskin oma asema. Hän on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, jolla on varaa vaatia kaikkia rajoja pois: häntä ei uhkaa mikään. Ahdistelun kohteeksi verkossa joutuvat vähemmistöt eivät välttämättä jaa hänen käsitystään siitä, mikä on hyvä keskusteluympäristö – ja saattavat äänestää jaloillaan.

Luultavaa onkin, että Elon Musk löytää edestään aivan samat ongelmat, joihin digialustat ovat törmänneet kerta toisensa jälkeen.

Käyttäjien henkilöllisyyttä voisi varmentaa nykyistä laajemmin, mutta miten sen tekee globaalisti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti? Sisältörajoitukset voisi rajata vain lain rajaan, mutta kuka lakia – vaikkapa Suomen kansanryhmää vastaan kiihottamista – sitten lopulta tulkitsee? Miten maksimoida vapaus ilman, että sitä käytetään väkivallan tai uhkausten levittämiseen?

Mitä teet, kun jonkin sortomaan poliisi soittaa? Mitä teet, jos Vladimir Putin twiittaa?

Jos Elon Musk todella kykenee ratkaisemaan nämä kysymykset, hän todella on eräs aikamme neroista. Sitä sopii odottaa.