Ihmisoikeusjärjestöjen huolena on, että vapauden mahdollisesti lisääntyessä tulevaisuuden Twitterissä voi olla myös enemmän vihapuhetta.

Elon Musk on kertonut ajavansa sananvapauden asiaa, mutta ei ole selvää, mitä se Twitterin tulevaisuuden kannalta merkitsee.

Twitter vahvisti maanantaina hyväksyvänsä Elon Muskin lähes 41 miljardin euron ostotarjouksen yhtiöstä. Hallitukset päätös oli yksimielinen.

Osakekurssin liikkeiden mukaan markkinat vakuuttuivat kaupasta, jossa Musk tarjoaa osakkeenomistajille 54,2 dollaria osaketta kohden. Twitterin osakkeen päätöskurssi maanantaina oli 51,7 dollaria.

Musk on kertonut vievänsä Twitterin pois pörssistä ja rakentavansa yhtiöstä sananvapauden todellisen airueen.

Uutinen uudesta omistajasta on otettu vastan ristiriitaisin tuntein Twitterin työntekijöiden keskuudessa. Mukana on hämmennystä, huumoria, huolta, mutta myös positiivisia reaktioita. Yleinen tunnelma vaikuttaa olevan epätietoisuus, eikä Muskin suunnitelmista Twitterin tulevaisuudelle ole toistaiseksi kerrottu tarkemmin.

”Tämä on todellisen epämukavuuden ja epävarmuuden aikaa”, yhteisöllisestä hyvinvoinnista vastaava tuotejohtaja Edward Perez twiittasi.

”Useimmat meistä uskovat syvästi, että Twitter on enemmän kuin teknologia-alusta. Meillä on iso yhteiskunnallinen vastuu. Toivon, että uusi omistajamme ymmärtää sen.”

Twitterin tuotejohtajana työskentelevä John Barnett taas vihjaa, että Muskin vaikutus voi näkyä ainakin rekrytoinneissa.

”Yllättyisitte siitä määrästä ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet minulle ja kertoneet että jos Elon ottaa ohjat, he todellakin voisivat hakea meille töihin.”

Osa työntekijöistä on huolissaan yhtiön tulevasta suunnasta. Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Twitterin sisäisillä Slack-kanavilla on ollut keskustelua mahdollisista irtisanoutumisista ja irtisanomisista sekä huolestuneita viestejä omistajavaihdoksen vaikutuksista niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden asemaan kuin yhtiön monimuotoisuussuunnitelmiin.

Twitterin toimitusjohtaja Parag Agrawal sanoi yhtiön työntekijöille WSJ:n mukaan maanantaina, että Muskin otettua ohjat ”emme tiedä, minkä suunnan yhtiö ottaa”.

Twitter on muiden sosiaalisen median yhtiöiden tavoin pyrkinyt viime vuosina vähentämään esimerkiksi vihapuhetta alustallaan. Palvelusta on potkittu pois hahmoja, jotka eivät ole osanneet käyttäytyä. Nyt on epäselvää, mitä Muskin sananvapaustaistelu merkitsee näille ponnisteluille.

”Ymmärrän, että tämä on viihdettä joillekin. Mutta haluan teidän tietävän, että tämä ei todellakaan ole viihdettä minulle”, Twitterin kuratointikäytännöistä vastaava Chloe Barnes twiittaa.

Musk tunnetaan paitsi maailman rikkaimpana miehenä ja Teslan perustajana, myös erikoisten sosiaalisen median tempausten kehittelystä. Esimerkiksi maaliskuun puolivälissä hän haastoi Twitterissä kaksintaisteluun Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Moni on voinut pitää Twitterin ostohanketta yhtenä temppuna, jota ei tarvitse ottaa vakavasti.

Muskista on tullut kommentaattori, jollaista yritysmaailma ei ole aiemmin nähty. Muskin seuraajajoukko on kasvanut varsin nopeasti. Vielä helmikuussa 2021 hänellä oli sovelluksessa yli 45 miljoonaa seuraajaa. Nyt runsasta vuotta myöhemmin seuraajamäärä on kasvanut jo 80,4 miljoonaan.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat myös esittäneet huolensa ”sananvapausabsolutistiksi” tunnustautuneen Muskin vaikutuksista alustaan. Järjestöt muistuttavat, että Twitterin tulee kunnioittaa palvelun käyttäjien ihmisoikeuksia yhtiön omistajuudesta huolimatta ja jatkaa toimia vihapuheen kitkemiseksi.

”Käytäntöihin, ominaisuuksiin ja algoritmeihin tehdyillä pienillä ja suurilla muutoksilla voi olla suhteettoman suuria ja joskus tuhoisia vaikutuksia, mukaan lukien oikeaa väkivaltaa”, Human Rights Watchin tutkija Deborah Brown kommentoi Reutersille.

”Ilmaisunvapaus ei ole absoluuttinen oikeus, ja siksi Twitterin täytyy sijoittaa toimiin pitääkseen heikoimmassa asemassa olevat käyttäjänsä turvassa alustalla.”

Yrityskauppa vaatii vielä Twitterin osakkeenomistajien ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yhtiö odottaa kaupan toteutuvan kuluvan vuoden aikana.