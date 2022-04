Kauppa sisältää Valion Venäjän-toiminnot ja sulatejuustotehtaan Ershovossa Moskovan liepeillä.

Valion Venäjän-toiminta muuttui merkittävästi vuonna 2014, jolloin ensimmäiset Venäjän-vastaiset pakotteet astuivat voimaan. Venäjälle vietävää Viola-juustoa purkitettiin Suomessa vielä elokuussa 2014. Sittemmin Violaa on valmistettu Venäjän-tarpeisiin paikallisesti.

Valio myy Venäjän-toimintonsa venäläiselle elintarvikevalmistajalle Velkom Groupille. Valio kertoo asiasta tiedotteessaan.

Valion mukaan yrityksen kaikki toiminta Venäjällä loppuu nyt, koska kauppa toteutuu välittömästi. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.

Valion Venäjän-henkilöstö siirtyy kaupan yhteydessä työskentelemään Velkom Groupille. Venäjän-toimintojen liikevaihto on ollut vuodessa noin 85 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät noin 400 henkilöä.

Kauppa sisältää Valion Venäjän-toiminnot ja sulatejuustotehtaan. Valiolla on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä Ershovossa, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa.

Kauppaan kuuluu myös Venäjällä myytävä ja valmistettava Viola-sulatejuustotuotemerkki. Valion mukaan Velkom voi halutessaan jatkaa Viola-sulatejuustojen valmistusta ja myyntiä Venäjällä.

Suomessa myytäviän Viola-tuorejuustojen tuotemerkkioikeudet eivät kuulu kauppaan.

Valio tiedotti maaliskuun alussa tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja lopettavansa liiketoimintansa Venäjällä eettisistä syistä. Viikkoa aiemmin yhtiö lopetti tuotteidensa viennin Suomesta Venäjälle.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan teki toimintamme jatkamisesta Venäjällä mahdotonta niin eettisesti kuin liiketoiminnan kannalta”, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo tiedotteessa.

Hurmeen mukaan Venäjältä poistuminen on osoittautunut vaikeaksi, koska Venäjän paikallinen lainsäädäntö on ollut muutoksessa ja talouspakotteita on asetettu niin lännen kuin Venäjän puolelta.

”Olemme etsineet ratkaisuja ja sopivaa ostajaa koko kevään ajan. Kaupan myötä saamme tämän prosessin päätökseen ja toimintamme Venäjällä loppuu.”

Valio toteaa, että sen brändi näkyy Venäjällä kaupoissa vielä jonkin aikaa, kunnes pakkausmateriaalit ovat loppuneet ja säilyvyysajat päättyneet. Velkomin kanssa on sovittu, että kauppaan kuulumattomien, Venäjällä myytävien brändien käyttö täytyy lopettaa vuoden loppuun mennessä.

Valion Venäjän-vienti näivettyi merkittävästi jo silloin, kun Venäjää vastaan asetettiin talouspakotteita Krimin tilanteen vuoksi vuonna 2014. Tuo pakotekierros ja erityisesti vastapakotteet supistivat elintarvikevientiä myös Suomesta. Venäjä kohdisti vastapakotteet erityisesti maito- ja lihatuotteisiin, jolloin Valion vienti sakkasi.

Juuston viennin arvo Venäjälle oli 166 miljoonaa euroa vuonna 2013, kun toissa vuonna viennin arvo oli enää 56 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Valio vie maitotuotteita noin 60 maahan yli 400 miljoonalla eurolla. Valion koko liikevaihto oli vuonna 2020 noin 1,81 miljardia euroa.