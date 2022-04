Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy, ja Indonesia sen suurin tuottaja. Viime perjantaina maa päätti kieltää palmuöljyn viennin hillitäkseen hintapainetta kotimaassa.

Ruokaöljystä on jo ollut maailmanlaajuista pulaa hankalien sääolojen ja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Nyt tuon pulan pelätään pahenevan entisestään, kun suuri palmunöljytuottajamaa Indonesia on asettanut palmuöljyn vientikieltoon. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Palmuöljyä käytetään moneen, aina ruokatuotteista kosmetiikan kautta puhdistusaineisiin ja polttoaineisiin. Noin 60 prosenttia kaikkialla maailmassa kiertävästä kasviöljystä on palmuöljyä.

Indonesia taas on maailman suurin palmuöljyn tuottaja. Se tuottaa yli puolet maailmalla myytävästä palmuöljystä.

Viime perjantaina Indonesia päätti asettaa palmuöljyn vientikieltoon rajoittaakseen palmuöljyn hinnan nousua kotimaassa.

Erityisesti Indonesian päätös osuu Aasian ja Afrikan maihin. Pakistanin ruokaöljyjalostajien yhdistyksen johtaja Rasheed Janmohd sanoo The Guardianille, että Indonesian tuotantoa ei voi korvata kukaan. Indonesian jälkeen toiseksi suurin tuottaja on Malesia, joka vastaa 31 prosentista globaalista palmuöljytuotannosta.

”Kaikki tulevat kärsimään tästä”, Janmohd sanoo.

Ruokaöljyjen hinnat ovat nousseet globaalisti noin 50 prosenttia puolen vuoden sisällä.

Kuivuudet Argentiinassa ja Kanadassa ovat nostaneet rapsiöljyn ja soijaöljyn hintoja. Ukraina ja Venäjä taas ovat suuria auringonkukkaöljyn tuottajia, ja sodan seurauksena auringonkukkaöljyn saatavuus on kärsinyt pahasti.

Malesialainen ruokaöljy-yhtiö on pyytänyt maita vähentämään palmuöljyn käyttöä polttoaineena, jotta sitä riittäisi ruoaksi. Esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa palmuöljyä sekoitetaan dieseliin.

Palmuöljyn tuotanto on usein ympäristön kannalta vahingollista toimintaa.

Palmuöljyviljelmien tieltä hakataan paljon hiilensidonnan kannalta tärkeää metsää, ja yksipuoliset palmuviljelmät tuhoavat luonnon monimuotoisuutta.