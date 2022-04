Main ContentPlaceholder

Talous | Energia

Arvio: Ukrainan sodan aikana Suomeen on tuotu jopa 370 miljoonan euron arvosta venäläistä fossiili­energiaa

Eurooppa on ostanut sodan keskellä venäläistä fossiilienergiaa 44 miljardilla eurolla, arvioi Centre for Research on Energy and Clean Air.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Mastera-alus haki raakaöljyä Venäjän Ust-Lugan satamasta maaliskuussa 2015.