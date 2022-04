Verottajan mukaan vuokratuloja ilmoittaa tänä keväänä yli 80 000 sijoittajaa enemmän kuin kuusi vuotta sitten.

Asuntosijoitusbuumi on houkutellut asuntosijoittajaksi kymmeniä tuhansia suomalaisia viimeisen kuuden vuoden aikana.

Verohallinnon mukaan vuokratuloja ilmoittaa tänä keväänä yli 80 000 sijoittajaa enemmän kuin kuusi vuotta sitten. Vuokratuloja tai vuokratappioita ilmoittaneiden lukumäärä kasvoi Verohallinnon tilastojen mukaan vuosina 2014–2020 yhteensä 25 prosenttia.

Viime vuonna vuokratuloja tai -tappioita ilmoitti kaikkiaan yli 415 000 henkilöä, ja tänä keväänä tuhannet uudet sijoittajat täydentävät veroilmoitukseensa vuokratuloja ensimmäisiä kertoja.

Saatujen vuokratulojen määrä euroina kasvoi vuosina 2014–2020 yhteensä 26 prosentilla. Viime vuonna vuokratuloja kertyi sijoittajille yhteensä 1,9 miljardia euroa.

Valtaosa vuokratuloista, 1,5 miljardia euroa kertyi osakehuoneiden vuokraamisesta eli esimerkiksi sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta, kuten Airbnb-toiminnasta.

Kiinteistöjen vuokraamisesta kertyi viime vuonna kaikkiaan 330 miljoonaa euroa vuokratuloa ja muun omaisuuden vuokraamisesta 22 miljoonaa euroa.

Vuokratappioita kertyi viime vuonna 152 miljoonaa euroa 65 000 sijoittajalle.

Vuokratappiota voi syntyä esimerkiksi, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata.