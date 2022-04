Tyypillisiä vapaa-ajan puolelle valuvia toimihenkilöiden tehtäviä ovat sähköposteihin ja puheluihin vastaaminen.

Koronapandemia on hämärtänyt toimihenkilöillä merkittävästi työn ja vapaa-ajan välistä rajaa, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Palkka- ja henkilöstöpalveluyritys SD Worxin teettämän kyselytutkimuksen mukaan moni asiantuntija tekee töitä iltaisin ja viikonloppuisin, vastaa sähköposteihin ja puhelimeen työajan jälkeen ja tekee säännöllisesti ylitöitä.

Kyselyn mukaan kolmasosa suomalaisista toimihenkilöistä tekee säännöllisesti usein töitä myös vapaa-aikana eli iltaisin ja viikonloppuisin.

SD Worxin Suomen-maajohtaja Petteri Hannula arvioi, että merkittävin syy työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen on koronapandemia.

”Toimihenkilöille oli teknisesti mahdollista siirtyä laajasti etätöihin pandemian aikana, minkä vuoksi moni on alkanut suhtautua joustavasti tulkintaan työ- ja vapaa-ajasta”, Hannula sanoo yhtiön tiedotteessa.

Suomessa tilanne on kuitenkin jonkin verran parempi kuin muualla Euroopassa. Muissa Euroopan maissa vapaa-aikana työskentelevien osuus on yli 34 prosenttia.

Tyypillisiä tehtäviä, jotka toimihenkilöillä valuvat vapaa-ajan puolelle, ovat sähköposteihin ja puheluihin vastaaminen. Näitä töitä hoiti virallisen työajan ulkopuolella neljä kymmenestä suomalaisesta toimihenkilöstä.

Osuus on lähes sama muissa Euroopan maissa. Norjassa luku on suurin, 56 prosenttia, ja Saksassa pienin, noin 31 prosenttia.

Varsinaisia esimiehen ennakkoon hyväksymiä ylitöitä tekee kyselyn mukaan säännöllisesti noin 37 prosenttia suomalaisista toimihenkilöistä.

Osuus on hieman pienempi kuin muilla eurooppalaisilla toimihenkilöillä, joista ylitöitä tekee säännöllisesti yli 45 prosenttia. Ylityössä ykkössijalla on Ranska, jossa 56 prosenttia toimihenkilöistä vastasi tekevänsä ylitöitä.

Työskentelypaikan valinnanvapaus on Suomessa yhtä yleistä kuin muualla Euroopassa, mutta vapaus valita työskentelyn ajankohta on Suomessa hieman harvinaisempaa kuin muualla Euroopassa. Se on kyselyn mukaan mahdollista hieman useammalle kuin joka kolmannelle suomalaiselle toimihenkilölle.

Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Ivox helmi–maaliskuussa kymmenessä Euroopan maassa.

Kyselyyn haastateltiin yli 10 000 henkilöä, joista tuhat vastaajaa oli Suomessa. SD Worxin mukaan otos edustaa paikallisia työmarkkinoita sukupuolen, iän ja koulutuksen suhteen.