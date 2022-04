Venäjä katkaisi kaasu­toimitukset Puolaan ja Bulgariaan – maiden mukaan kyse on sopimus­rikkomuksesta

Katkaisupäätöksen taustalla on maiden kieltäytyminen maksaa kaasusta ruplissa.

Venäläinen kaasujätti Gazprom ilmoitti, että se katkaisi kaasunjakelun Puolaan ja Bulgariaan. Päätöstä on syytetty muun muassa kiristystoimeksi.

Venäläinen kaasujätti Gazprom keskeytti keskiviikkona kaasunjakelun Puolaan ja Bulgariaan. Gazprom kertoo syyksi sen, että maat eivät ole maksaneet kaasulaskujaan ruplissa, kuten hallinto vaatii.

Venäjän on aiemmin arveltu käyttävän kaasuhanojen katkaisua vastatoimena EU:n asettamille pakotteille, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun maa tekee niin.

Gazprom myös varoitti estävänsä kaasutoimitukset Puolan ja Bulgarian läpi, jos ne yrittävät ottaa kaasua välistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut eurooppalaisia maita maksamaan kaasutoimituksista ruplissa.

Putin on vaatinut ”epäystävällisiksi” luokiteltuja maita avaamaan tilit venäläiseen Gazprombankiin ja maksamaan kaasulaskut euroissa tai dollareissa, jotka sitten vaihdetaan rupliksi. Maksu on hyväksytty vasta, kun vaihto on toteutettu.

Ruplan kurssi on vahvistunut sodan alun romahduksen jäljiltä.

Kaasun katkaisupäätös tulee vain päivä sen jälkeen, kun Saksan talous- ja ilmastonsuojeluministeri Robert Habeck ilmoitti Tagesschau-lehden mukaan, että maa on valmis katkaisemaan venäläisen öljyn tuonnin. Aiemmin Saksa suunnitteli olevansa valmis irtautumaan venäläisestä öljystä vuoden loppuun mennessä.

Saksa on onnistunut Tagesschaun mukaan vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta 35 prosentista ennen Ukrainan sotaa nykyiseen 12 prosenttiin. Tämä osuus selittyy lehden mukaan Schwedtissä sijaitsevalla öljynjalostamolla, jonka omistaa venäläisyhtiö Rosneft.

Huhtikuussa otetussa kuva näkyy Schwedtissä sijaitseva öljynjalostamo, joka on yksi Saksan suurimmista.

Maailman energiajärjestön (IAE) johtaja Fatih Birol kommentoi Gazpromin päätöstä Twitterissä. Hänen mukaansa on selvää, että Euroopan pitää päästä nopeasti irti riippuvuudestaan venäläiseen energiaan.

”[IAE] tukee voimakkaasti Puolaa ja Bulgariaa, kun ne vastaavat tähän viimeisimpään pyrkimykseen käyttää energiaresursseja aseena”, Birol kirjoitti.

Puola on toistuvasti kieltäytynyt maksamasta kaasuaan ruplissa. Se oli myös suunnitellut lopettavansa kaasun ostamisen Gazpromilta tämän vuoden loppuun mennessä.

BBC:n mukaan puolalainen energiayhtiö PGNiG pitää Gazpromin päätöstä sopimusrikkomuksena. Yhtiö aikoo käyttää ”kaikkia mahdollisia sopimuksellisia ja juridisia keinoja” saadakseen korvauksia päätöksen johdosta.

Puola tulee PGNiG:n mukaan selviämään ilman venäläistä kaasua, huolimatta siitä, että maa toi yli puolet kaasustaan Gazpromilta kuluvan vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Kaasua voidaan hankkia yhtiön mukaan muista lähteistä ja sen maanalaisten kaasuvarastojen oli erittäin hyvä, sillä niiden kapasiteetista on käytössä 80 prosenttia.

Vain Unkari on suostunut maksamaan kaasusta ruplissa.

Bulgarian pääministeri Kiril Petkov kutsui Gazpromin päätöstä sopimusrikkomukseksi ja kiristykseksi. Maa käy hänen mukaansa läpi kaikkia Gazpromin kanssa solmimiaan sopimuksia, mukaan lukien niitä, jotka koskevat venäläisen kaasun viemistä maan läpi Serbiaan ja Unkariin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kutsui tiedotteessaan Gazpromin päätöstä ”kiristyksen välineeksi” ja sanoi unionin olevan valmistautunut tämänkaltaiseen päätökseen. Unioni valmistelee hänen mukaansa yhteistä vastatoimea päätöksen takia.

EU-komissio totesi tosin perjantaina, että kaasun maksaminen ruplissa ei vaikuttaisi olevan pakotteiden vastaista. Periaatteessa EU-maat siis saisivat suostua Venäjän vaatimuksiin halutessaan.

Toisaalta EU-maat voisivat myös vedota sopimuksiin ja vaatia, että maksut suoritetaan euroissa tai dollareissa, kuten on alun perin sovittu.

Kaasun hinta pomppasi keskiviikkona yli 19 prosenttia, 177 euroon megawattitunnilta.

Jos Venäjä katkaisee kaasutoimitukset yhä useampiin maihin, nostanee se kaasun hintaa entisestään. Tilanne voi johtaa jopa kaasun ja muun energian säännöstelyyn.