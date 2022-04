Venäjän kaasutoimitusten katkos tapahtuu Euroopalle niin sanotusti hyvään aikaan, sillä talven lämmityskausi on pääasiassa ohi.

Venäläisen Gazpromin ilmoituksella pysäyttää maakaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia Euroopan kaasumarkkinoihin, arvioivat investointipankit.

Amerikkalaispankki Goldman Sachsin analyytikot arvioivat The New York Timesin mukaan katsauksessaan, että he odottavat Venäjän toimituskatkolla olevan ”vain vaatimaton fyysinen vaikutus kysyntä- ja tarjontatasapainoon” Euroopan kaasumarkkinoilla.

Kaasutoimitusten katkos tapahtuu Euroopalle niin sanotusti hyvään aikaan. Kaasun kulutus on laskussa, sillä talven lämmityskausi on pääasiassa ohi. Sään lämpeneminen helpottaa hintapaineita, jotka toimitusten pysäytys aiheuttaa.

Myös ruotsalainen SEB-pankki katsoo katsauksessaan, että kaasukatkon välitön vaikutus jää minimaaliseksi, koska kaasuvirrat Venäjältä Puolaan ovat historiallisen alhaalla.

Puola on määrätietoisesti pyrkinyt pois riippuvuudestaan venäläisestä kaasusta. Puolalainen kaasuyhtiö Pgnig ilmoitti jo vuonna 2019, että vuoden lopussa päättyvää sopimusta Gazpromin kanssa ei jatketa.

Puola pystyy nykyisin tuomaan maakaasua myös Lähi-idästä tai Yhdysvalloista Itämeren rannikolla sijaitsevan nesteytetyn maakaasun terminaalin kautta. Lisäksi Puolan ja Norjan välille on rakenteilla maakaasuputki, jonka on määrä valmistua myöhemmin tänä vuonna.

Bulgaria on yhä vahvasti riippuvainen venäläisestä kaasusta, mutta koko Euroopan laajuisesta kulutuksesta Bulgarian osuus on suhteellisen pieni, analyytikot arvioivat.

Analyytikoiden mukaan Gazrpromin ilmoitus merkitsee kuitenkin sitä, että vakavampia energian toimituskatkoksia voi olla luvassa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa jatkuessa.

Investointipankki Jefferiesin arvion mukaan Venäjän toimenpiteet lisäävät riskiä, että myös muiden eurooppalaismaiden toimitussopimuksia voidaan irtisanoa ennenaikaisesti.

Puolan ja Bulgarian lisäksi moni muu Euroopan maa – myös Suomi – on ilmoittanut, etteivät ne suostu maksamaan Venäjän kaasusta ruplissa. SEB-pankki arvioi, että Venäjän toimituskatko saa siksi Euroopan maat varautumaan uusiin Venäjän rajoituksiin.