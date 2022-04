Energiayhtiöt varjelevat taloudellista asemaansa alistumalla Venäjän tahtoon, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professorin Veli-Pekka Tynkkynen.

Euroopan unioni on sanonut, ettei kaasulaskuja saa maksaa ruplissa, vaikka Venäjä niin vaatii. Kuvassa Venäjän kaasujätin Gazpromin konttori Moskovassa.

Osa eurooppalaisista kaasuyhtiöistä on taipumassa Venäjän johtajan Vladimir Putinin tahtoon ja valmistautumassa maksamaan kaasulaskunsa ruplissa. Mukana on Fortumin tytäryhtiö Uniper.

Tilanne on erikoinen, koska EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan kaasutoimitusten maksaminen ruplilla rikkoo Euroopan unionin Venäjän-vastaisi pakotteita, jos alkuperäisessä sopimuksessa ei ole sovittu maksujen toimittamisesta ruplina.

Uniperin talousjohtaja Tiina Tuomela on kuitenkin Financial Timesin mukaan sanonut, että yhtiö pitää uutta maksujärjestelyä laillisena. Lehden mukaan yhtiöt maksaisivat kaasustaan euroissa Gazprombankille, ja valtuuttaisivat sen jälkeen pankin vaihtamaan eurot rupliin, jotka siirrettäisiin Venäjälle.

”Tässä tulee osoitetuksi se politiikan iso ongelma, että olemme antaneet yrityksille oikeuden määritellä sen, miten eurooppalainen energia- ja turvallisuuspolitiikka muotoutuu”, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professorin Veli-Pekka Tynkkynen.

”Renki on isännän roolissa ja energiateollisuus tekee mitä lystää. Venäjän näkökulmasta se johtaa tilanteeseen, jossa Venäjä nähdään energiasuurvaltana ja Eurooppa on polvillaan. Se on juuri sitä, mitä Venäjä haluaa”, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen sanoo, että suostumalla ruplamaksuihin energiayhtiöt tekevät mitä Putin haluaa ja samalla toimivat täysin Euroopan poliittista linjaa ja intressejä vastaan.

”Se johtaa vain siihen, että Putinin hajota ja hallitse -politiikka jatkuu.”

Tynkkynen näkee ruplavaatimuksen olevan täysin poliittinen eikä sillä ole Venäjän kannalta taloudellista merkitystä. Venäjä on pönkittänyt valuuttaansa käytännössä keinotekoisesti.

Tilanne kaasukaupassa vaikuttaa osin hämmentävältä.

Monet Euroopan maat ovat jatkaneet kaasun ostamista Venäjältä. Venäjä kuitenkin sanoo, että ainoa tapa jatkaa toimituksia on maksaa ruplilla. Osa poliitikoista vastustaa kovasti ruplavaatimusta, mutta osa kaasuyhtiöistä haluaa varmistaa toimitusten jatkumisen.

Tynkkysen mukaan EU:n pitäisi pysyä yhtenäisenä ja estää kaasuyhtiöitä taipumasta Venäjän tahtoon. Hän sanoo, että EU:n pitäisi lopettaa venäläisen energian ostaminen kokonaan.

”EU:n kannattaisi tehdä yhtenäisenä ratkaisuja, jotka ovat varmasti kalliita taloudellisesti. Mitä enemmän tässä venkoillaan ja hidastellaan, sitä kalliimmaksi se tulee, eikä vain taloudellisesti.”

Tynkkysen mukaan energiayhtiöiden ei ole pakko alistua ruplavaatimukseen, vaan ne voisivat kieltäytyä siitä. Hänen näkemyksensä on, että suostumalla ruplavaatimukseen ne varjelevat taloudellista asemaansa.

”Eurooppa voisi sanoa, että maksamme laskut euroissa ja sillä siisti. Ei pitäisi mennä Putinin saneleman systeemin mukaisesti”, Tynkkynen sanoo.

Taloudesta vastaava EU:n komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis on Financial Timesin mukaan samaa mieltä.

”Hinnoista on sovittu euroissa ja dollareissa. Joten maksatte kaasusta euroissa, ja se siitä”, Dombrovskis kuittasi.

Venäjä lopetti kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan, koska maat ovat kieltäytyneet maksamasta kaasuostojaan ruplissa. Molemmat maat olivat ilmoittaneet lopettavansa kaasuostot Venäjältä tämän vuoden loppuun mennessä.

Kaasuyhtiöt saattavat pelätä, että jos ruplavaatimukseen ei suostuta, toimitukset loppuvat kokonaan. Esimerkiksi Saksassa äkillinen kaasutoimitusten loppuminen voisi olla talouskatastrofi.

”Tilanne on vaikea, koska olemme riippuvaisia Venäjän energiavirroista. Saksan riippuvuus venäläisestä kaasusta on kasvanut vuodesta 2014. Se on ajanut meidät tähän tilanteeseen”, Tynkkynen sanoo.