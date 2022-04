Nokia teki yllättävän vahvan tuloksen, nyt toimitusjohtaja Lundmark kertoo, mikä on tuloksen ”kaikkein tärkein juttu”

Nokian liikevoitto kasvoi alkuvuonna, vaikka analyytikot uskoivat sen supistuneen.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark on tyytyväinen yhtiön kannattavuuden paranemiseen komponenttipulasta huolimatta.

Verkkolaitteita valmistava Nokia onnistui alkuvuonna parantamaan tuotteitaan ja kilpailukykyään. Sen takia yhtiön kannattavuus oli tammi–maaliskuussa sijoittajien odotuksia parempi.

”Kaikkein tärkein juttu on se, että liikevaihdon vaatimattomasta kasvusta huolimatta onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme. Erityisesti bruttokatteen kasvu 2,7 prosenttiyksiköllä 40,6 prosenttiin on hyvin rohkaisevaa”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Bruttokate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta hankinnan ja valmistuksen kulut. Se on pelkistetyin tapa mitata yhtiön kannattavuutta. Bruttokatteessa ei ole mukana esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityskuluja eikä myynnin ja markkinoinnin kuluja.

Nokian liikevaihto kasvoi alkuvuonna ilman valuuttakurssien vaikutusta prosentin 5,3 miljardiin euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi kuusi prosenttia 583 miljoonaan euroon, vaikka analyytikot uskoivat sen supistuneen 519 miljoonaan euroon.

Parantuneen kannattavuuden takia myös Nokian rahoitusasema on vahvistunut. Nettokassa oli maaliskuussa 4,9 miljardia euroa eli 1,2 miljardia euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Kannattavuus olisi todennäköisesti parantunut vieläkin enemmän, jos Nokialla ei olisi ollut pulaa komponenteista. Lisäksi kannattavuuden paranemista ovat hidastaneet mittavat lisäinvestoinnit tuotekehitykseen.

Koronaviruspandemian kärjistyessä vuoden 2020 alussa puolijohdeyhtiöt keskeyttivät investointejaan tuotantakapasiteettiin, mutta eivät ole sen jälkeen onnistuneet lisäämään tuotantoa vastaamaan nopeasti kasvanutta kysyntää.

Pääasiassa komponenttipulan takia Nokia suurimman liiketoimintaryhmän eli matkapuhelinverkkojen liikevaihto supistui alkuvuonna neljä prosenttia.

”Olemme jonkin verran pystyneet lisäämään varastojamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä on tavoitteemme myös jatkossa, jotta olemme mahdollisimman hyvin varautuneita erilaisiin toimitusketjujen häiriöihin. Puolitoista vuotta sitten varastomme olivat paljon pienemmät.”

Lundmark painottaa, että komponenttipulasta huolimatta saavutettu merkittävä tulosparannus matkapuhelinverkoissa kertoo nimenomaan teknologisen kilpailukyvyn paranemisesta. Matkapuhelinverkkojen liikevoitto oli 175 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden alussa oli 76 miljoonaa euroa.

Alkuvuonna uusien järjestelmäpiirien (Reef shark) osuus viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkkotekniikan tuotteissa kasvoi 82 prosenttiin ja Nokia arvioi saavuttavansa tavoitteensa, jonka mukaan kaikissa 5g-tuotteissa on järjestelmäpiirit vuoden lopussa.

Järjestelmäpiirien merkitys perustuu siihen, että niissä on pienemmät kustannukset ja paremmat tekniset ominaisuudet kuin Nokian liian pitkään käyttämissä fpga-piireissä.

Kuluvan vuoden aikana komponenttipulaa ovat pahentaneet koronaviruspandemian paheneminen Kiinassa. Siksi Shanghaissa otettiin maaliskuun alussa käyttöön ankarat rajoitukset tartuntojen hillitsemiseksi.

”Meillä ei ole Kiinassa valmistusta vaan ainoastaan sopimusvalmistusta. Rajoitukset aiheuttavat häiriöitä etenkin kuljetukseen, mutta onneksi näyttää myös siltä, että sopimusvalmistajat voivat pian avata tuotantoaan ja pääsevät täyteen tuotantoon.”

Yhtiön patentteja lisensoivan teknologiayksikön liikevaihto ja liikevoitto supistuivat alkuvuonna tuntuvasti, koska kiinalaiset matkapuhelimien valmistajat Oppo ja Vivo eivät ole uusineet lisenssisopimuksiaan. Nokia on haastanut molemmat yhtiöt oikeuteen patenttiloukkauksista.

Fakta Nokian neljä liiketoimintaryhmää Matkapuhelinverkot on Nokian suurin liiketoimintaryhmä. Sen liiketoiminnan keskipisteessä ovat langattomat siirtoverkot, joita ovat tukiasema- eli radioverkot sekä mikroaaltoradiolinkit.

Verkkoinfrastruktuuri on yhtiön toiseksi suurin liiketoimintaryhmä. Se keskittyy kiinteisiin siirtoverkkoihin. Näitä ovat IP-reitittimet, optiset verkkolaitteet, kiinteät laajakaistaverkot, merenalaiset kaapelijärjestelmät ja palvelut.

Pilvi- ja verkkopalveluiden erikoisalaa ovat ydinverkot, verkko-ohjelmistot ja pilvipalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa myös yritysverkoista.

Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkiä matkapuhelimien, kulutuselektroniikan, autojen ja esineiden internetin päätelaitteiden valmistajille.

Lundmark aloitti Nokian toimitusjohtaja elokuussa 2020, jolloin yhtiö oli pahassa pinteessä. Se oli jäänyt kilpailijoistaan jälkeen etenkin 5g-tekniikassa.

Hänen mukaansa kokonaiskuva on nyt se, että kilpailijoiden etumatka on saavutettu. Esimerkiksi verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä Lundmark arvioi Nokian olevan keskeisillä osa-alueilla selvästi kilpailijoitaan edellä. Kiinteissä verkoissa Nokian liikevaihto kasvoi alkuvuonna 29 prosenttia.

”Tämä kertoo siitä, että olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme matkapuhelinverkoissa. Olemme tehneet sen, minkä olemme luvanneet: ottaneet pääkilpailijat kiinni. Seuraava tavoite on totta kai mennä niiden ohi. Olemme lisänneet investointeja matkapuhelinverkkojen tuotekehitykseen 16 prosenttia verrattuna vuoden 2020 puoliväliin, jolloin aloitin toimitusjohtajana. Nämä investoinnit ovat myös ehdottomasti tuottaneet tulosta.”

Alkuvuonna Nokian kannattavuus oli parempi kuin sen ruotsalaisen kilpailijalla Ericssonilla. Sen liikevaihto oli tammi–maaliskuussa yhtä suuri kuin Nokian eli 5,3 miljardia, mutta liikevoitto 458 miljoonaa euroa. Siis 125 miljoonaa euroa pienempi kuin Nokian.

Kaksi viikkoa sitten Nokia ilmoitti lakkauttavansa liiketoimintansa Venäjällä, koska se tuomitsee jyrkästi hyökkäyssodan Ukrainaan ja haluaa puolustaa ihmisoikeuksia, kansainvälistä yhteistyötä ja oikeusvaltioperiaatetta.

Vetäytymisen taloudellinen merkitys on verraten pieni, koska Venäjän osuus liikevaihdosta on alle kaksi prosenttia. Sen sijaan päätös on paha kolaus Nokian 2 000 työntekijälle Venäjällä.

”Valitettavasti merkittävä osa heistä tulee menettämään työpaikkansa. Olemme toki myös tarjonneet mahdollisuutta siirtyä Venäjältä ulkomaille, jos työ on sellaista, että sitä voidaan ulkomailla tehdä. Työtä on tarjolla eri puolilla maailmaa etenkin niille 200 työntekijälle, jotka ovat olleet Venäjällä olleet tuotekehityksessä.”

Nokia jatkaa vielä jonkin aikaa pientä yhteistyötään venäläisten teleoperaattoreiden kanssa turvatakseen verkkojen toiminnan, koska se on tärkeää tiedonvälitykselle ja demokratialle. Toimitukset Venäjälle lopetettiin jo maaliskuun alussa.

Länsimaat ovat vedonneet yrityksiin, jotta tietoliikenteessä, lääketeollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa yritysten poistuminen Venäjällä tapahtuu vastuullisesti.