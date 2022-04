Ministeri Tuppurainen: Valtio-omisteinen Gasum ei saa avata tiliä Gazprombankiin, Fortumin omistaman Uniperin kaasu­politiikka on Saksan asia

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toisti torstaina viestinsä, että Suomen valtio ei suostu maksamaan maakaasusta ruplissa. ”Emme suostu Venäjän vaatimuksiin.”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi torstaina, että Suomen linja on, etteivät yhtiöt saa perustaa tiliä Gazprombankiin.

Suomen valtio ei suostu Venäjän vaatimuksiin kaasukaupan uusista maksuehdoista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maakaasun tulo Venäjältä Suomeen voi katketa, kun seuraava kaasumaksuerä erääntyy. Näin tapahtui aiemmin tällä viikolla uusista maksuehdoista kieltäytyneiden Puolan ja Bulgarian kohdalla.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) toisti torstaina viestinsä, että Suomen valtio ei suostu maksamaan maakaasusta ruplissa.

Tarkalleen ottaen mitään tällaista vaatimusta Venäjä ei ole esittänyt. Venäjä on vaatinut eurooppalaisia yhtiöitä sen sijaan perustamaan Gazprombankiin tilin, jonne maksut tehdään vanhaan tapaan euroissa. Gazprombank vaihtaa maksut sitten rupliksi ja välittää ne valtion kaasuyhtiölle Gazpromille.

Torstaina eduskunnassa Tuppurainen selvensi, että Suomen linja on, etteivät yhtiöt saa perustaa tiliä Gazprombankiin.

”Emme suostu Venäjän vaatimuksiin”, Tuppurainen sanoi.

Käytännössä kielto koskee valtio-omisteista Gasumia. Fortumin enemmistöomisteisen Uniperin kohdalla asia on Tuppuraisen mukaan Saksan valtion asia.

Uniper on yhdessä Saksan hallituksen kanssa päättänyt jatkaa kaasun ostamista Venäjältä sen uuden maksumekanismin mukaisesti.

Uniperin talousjohtaja Tiina Tuomela on kommentoinut The Financial Timesille, että Venäjän ehdottama järjestely olisi laillinen nykyisten sanktioiden valossa.

”Katsomme, että maksuprosessin muutos on sanktiolain mukainen ja siten maksut ovat mahdollisia”, hän toteaa.

EU-komissiokin viime viikolla totesi, että maksamisen jatkaminen euroissa tai dollareissa ei ole pakotteiden vastaista.

Tuppurainen sanoi toivovansa Euroopan komissiolta mahdollisimman pian yhteistä ohjeistusta asiassa, jotta EU:n linja on yhtenäinen. EU:n energiaministerit ovat koolla ensi maanantaina, ja komission linjausta odotetaan tuolloin.

HS:n tietojen mukaan Gasumin seuraava maksuerä Gazpromille erääntyy maksettavaksi toukokuun lopulla.

EU:n komissio yritti torstaina selventää ohjeistusta. Medialle järjestetyssä taustatilaisuudessa virkamiehet toistivat moneen kertaan, että jäsenmaiden yhtiöt rikkovat EU:n pakotteita Venäjää vastaan, jos ne maksavat maakaasusta Venäjän vaatimalla uudella tavalla.

Komission tietojen mukaan 97 prosenttia eurooppalaisyhtiöistä on nykyisissä sopimuksissaan sopinut euro- ja dollarimaksuista.

Venäjän uuden asetuksen mukaan eurooppalaisyhtiön maksu on valmis vasta, kun yhtiön maksamat eurot on vaihdettu rupliksi ja siirretty toiselle tilille, jonka yhtiön olisi pakko perustaa Venäjälle.

EU-virkamieslähteen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöiden maksut ovat ennen rupliksi konvertoimista Venäjän keskuspankin hallussa euroina, eräänlaisena lainana. Tämä on virkamiehen mukaan selkeästi pakotteita vastaan.

”Jos yhtiöt avaavat tilin Gazprombankissa ja maksavat euroissa, silloin maksu on kerralla valmis eikä se ole pakotteiden kiertämistä. Mutta sitä ei voi hyväksyä, että yhtiöiden pitää avata toinenkin tili ja että maksu on tehty vasta, kun se on käännetty rupliksi”, komissiosta kommentoitiin torstaina.

Komission mukaan on jäsenmaiden asia katsoa, että yhtiöt noudattavat pakotteita.