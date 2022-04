Bruttokansantuote supistui ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Yhdysvaltojen bruttokansantuote supistui yllättäen tammi–maaliskuussa, ilmenee kauppaministeriön torstaina julkaisemista ennakkotiedoista.

Talouden supistumisvauhti vuositasolla oli 1,4 prosenttia, mikä tarkoittaa bruttokansantuotteen vähenemistä 0,4 prosentilla edelliseen vuosineljännekseen nähden.

Uutistoimisto Reutersin kyselyssä ekonomistit arvioivat, että talouden kasvuvauhti olisi ollut alkuvuonna 1,1 prosenttia, joten supistuminen on suuri yllätys.

Keskeisiä syitä talouskasvuun hidastumiseen ovat Venäjän Ukrainassa aloittama sota ja koronaviruspandemian paheneminen Kiinassa. Etenkin Shanghaissa määrätyt rajoitukset ovat aiheuttaneet häiriöitä tavaroiden tarjontaan.

Ennakkotiedot saattavat muuttua verraten paljon tietojen tarkentuessa, mutta uudet tiedot ovat joka tapauksessa kiusallisia Yhdysvaltojen keskuspankille. Se on nimittäin vihjannut kiristävänsä rahapolitiikkaa 0,50 prosenttiyksiköllä ensi viikolla hillitäkseen kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota.

Rahapolitiikan kiristäminen johtaa yleensä talouskasvun hidastumiseen, koska yritysten investoinnit vähenevät ja kotitalouksien kulutus supistuu. Toisaalta inflaatiovauhti kiihtyi maaliskuussa jo 8,5 prosenttiin.

Keskuspankin tavoitteena on, että inflaatio on pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus maailmantalouteen. Se on myös monille suomalaisilla yrityksille tärkeä markkina-alue.

Yhden vuosineljänneksen ennakkotietojen perusteella ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Yhdysvaltojen talous on elpynyt koronaviruspandemian aiheuttamasta taantumasta huomattavasti ripeämmin kuin euroalue.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi viime viikolla, että Yhdysvaltojen talous kasvaa tänä vuonna 3,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,3 prosenttia.

