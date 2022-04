Säteily­turva­keskus: Loviisan ydinvoimalan käytön jatkaminen on turvallista

Fortum on uusinut Loviisan ydinvoimalaitosta ja tehnyt turvallisuutta parantavia muutostöitä, Säteilyturvakeskus (Stuk) toteaa.

Loviisan ydinvoimalaitos täyttää turvallisuusvaatimukset ja laitosyksiköiden käyttöä voi jatkaa, tiedottaa Säteilyturvakeskuksen (Stuk).

Stuk on tehnyt perjantaina päätöksen siitä, että ydinvoimalaitos täyttää turvallisuusvaatimukset. Päätöksen myötä Fortumiin kuuluva Fortum Power and Heat -yhtiö voi jatkaa laitosyksiköiden käyttöä.

Päätös koskee voimassa olevia käyttölupia. Laitoksen ykkösyksikön voimassa oleva käyttölupa päättyy vuonna 2027 ja kakkosyksikön vuonna 2030.

Stukin mukaan Fortumin tekemä turvallisuusarvio on kattava ja osoittaa, että laitosten turvallisuudesta on huolehdittu. Fortum on lisäksi uusinut ydinvoimalaitosta huomattavassa määrin ja tehnyt turvallisuutta parantavia muutostöitä.

Ydinturvallisuusneuvottelukunta (YTN) on Stukin johtopäätösten kanssa samaa mieltä. YTN on valtioneuvoston ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten nimittämä alan asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta

Stuk antaa myöhemmin lausunnon koskien Fortumin ydinvoimalaitokselle hakemaa käyttöluvan jatkoa. Fortum haki maaliskuussa valtioneuvostolta käyttölupaa ydinvoimalaitokselle vuoden 2050 loppuun saakka. Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisia rakennuksia ja varastoja koskevaa lupaa on haettu vuoden 2090 loppuun saakka.