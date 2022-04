Tavoitteena on varautua polttoaineiden niukkuuteen, kun hakkeen tuonti Venäjältä on päättynyt.

Varautumisen ministerityöryhmä on päättänyt, että tänä kesänä kasvatetaan polttoturpeen varmuusvarastoja. Tavoitteena on varautua polttoaineiden niukkuuteen, kun hakkeen tuonti Venäjältä on päättynyt.

Tarkoitus on varautua sekä ensi talven ja sitä seuraavan talven lämmityskausiin. Tehostetusta varautumisesta vastaa Huoltovarmuuskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa hankintojen rahoituksen. Alustava arvio lisähankinnan kustannuksista on 20–25 miljoonaa euroa.

Ensisijainen vastuu turvevarastojen riittävyydestä on energiayhtiöillä. Ministerityöryhmä vetoaa kaukolämpöyhtiöihin, että ne varmistaisivat polttoaineen saannin tekemällä sopimuksia turvetuottajien kanssa turpeen nostosta.

Sopimuskausien tulisi olla vähintään vuoden, mutta mielellään kahden vuoden mittaisia, jotta tuottajien edellytyksiä pidetään yllä turpeen tuottamiseksi, ministeriryhmä suosittelee.