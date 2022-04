Sopeutuskeinoina käytössä ovat lomautukset, irtisanomiset ja toimenkuvien muutokset.

Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut Uudenkaupungin autotehtaalla autotuotannon vähentymisen vuoksi. Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin valmistus on päättymässä sopimuksen mukaisesti kesäkuussa, eikä korvaavaa tuotantoa ole nopealla aikataululla saatavissa.

A-sarjan tuotanto jatkuu, sillä välitön uhka valmistuksen keskeyttämisestä komponenttipulan takia on väistynyt.

Muutosneuvottelut koskevat koko autonvalmistusliiketoiminnan henkilöstöä. Sopeutustarve on enintään 1 100 henkilöä. Sopeutuskeinoina käytössä ovat lomautukset, irtisanomiset ja toimenkuvien muutokset. Autotehdas työllistää kaikkiaan noin 3 500 ihmistä.

Valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus kertoi STT:lle, että toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka suuri osa sopeutustarpeesta joudutaan toteuttamaan irtisanomisina.

Koko autoteollisuus ja myös Uudenkaupungin tehtaan suuri toimeksiantaja Mercedes-Benz on joutunut pinteeseen, kun ensin koronapandemia ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat sotkeneet toimitusketjuja ja aiheuttaneet maailmanlaajuista komponenttipulaa.

Sopeutustarve ei koske Valmet Automotiven akkuliiketoimintoja, A-sarjan valmistusta, eikä käynnissä olevia projektitöitä. Valmet Automotive on aiemmin ilmoittanut kahdesta sähköautoprojektista, jotka tulevat tuotantoon Uudenkaupungin autotehtaalla myöhemmin tänä vuonna ja ensi vuoden puolella.

Pienempi näistä on hollantilaisen Lightyear-yhtiön Lightyear One -sähköauton valmistus, jonka on määrä alkaa jo tänä vuonna.

Saksalaisen Sono Motorsin Sion-sähköauton valmistus on alkamassa ensi vuoden lopulla. Seitsemänvuotisen sopimuksen aikana Valmet Automotiven on määrä valmistaa Sono Motorsille yli neljännesmiljoona Sion-mallia, jonka erikoisuutena on koriin integroidut aurinkopaneelit.