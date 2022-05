EU:n kilpailuviranomaiset kertovat, että niillä on alustavaa näyttöä siitä, että Apple on rajoittanut lainvastaisesti kilpailua lähimaksamisen teknologiassaan.

Euroopan unionin kilpailuviranomaiset ovat puuttuneet tietokoneita ja älypuhelimia valmistavan Applen toimintaan rajoittaa kilpailijoiden pääsyä sen älypuhelimien maksujärjestelmien teknologiaan.

Maanantaina Applelle on lähetetty virallinen tiedonanto kilpailulain rikkomisesta. Sen mukaan Apple on mahdollisesti EU:n kilpailulain vastaisesti rajoittanut kilpailijoiden pääsyä lähitunnistamiseen ja tiedonsiirtoon tarkoitettuihin NFC-mikrosiruihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kilpailuviranomaiset vaativat Applea avaamaan mobiilimaksu­järjestelmäänsä paremmin kilpailijoiden käyttöön.

Jos yhtiö ei niin tee, sitä voivat uhata tuntuvat sakot.

Kirjelmässään komission kilpailuviranomaiset yksilöivät, miten Apple on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin mobiililaitteiden ”lompakoissa” (Wallets) ja Ios-käyttöjärjestelmissä, Reuters kertoo.

”Meillä on viitteitä siitä, että Apple on rajoittanut kolmansien osapuolien pääsyä avainteknologiaan, joka on välttämätöntä, jotta voisi kehittää kilpailevia tuotteita mobiililompakoille Applen laitteissa”, kilpailukomissaari Margrethe Vestager sanoi tiedotteessa.

Vestagerin mukaan kilpailuviranomaiset ovat saaneet alustavaa näyttöä siitä, että Apple on rajoittanut kilpailua edistääkseen omaa Apple Pay -maksamistaan.

Vestager käynnisti viime vuoden kesäkuussa selvityksen Apple Payn yhteydessä mahdollisesti käytetyistä kilpailuoikeuden loukkaamisista.

Sakkojen maksimimäärä voi teoriassa nousta jopa kymmeneen prosenttiin yhtiön liikevaihdosta. Applen vuoden 2021 liikevaihto ylitti 365 miljardia dollaria.