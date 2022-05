Tieto-Evryn liikevoitto laski alkuvuonna vuodentakaiseen verrattuna.

Ohjelmistoyhtiö Tieto-Evryn liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuun aikana 2,7 prosenttia. Liikevaihdon orgaanisen kasvun yhtiö kertoo olleen peräti 4,5 prosenttia.

Kasvun ajureina toimivat Create- ja Banking-liiketoiminnat.

Liikevoitto ennen korkoja ja veroja kuitenkin pieneni edellisvuoden 56,7 miljoonasta eurosta 46,1 miljoonaan euroon.

Yhtiöllä on merkittävä määrä työntekijöitä Ukrainassa, ja se on Venäjän hyökättyä Ukrainaan muun muassa evakuoinut henkilökuntaansa muihin maihin ja turvallisemmille alueille Ukrainassa.

Tieto-Evry on myös kertonut lopettavansa Venäjän liiketoimintonsa.

”Työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää ja teemme parhaamme tukeaksemme 2 200 ukrainalaista kollegaamme ja heidän perheitään. Tällä hetkellä suurin osa kollegoistamme on siirtynyt turvallisemmille alueille Ukrainassa ja naapurimaihin”, Tieto-Evryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsauksen yhteydessä.

”Olen todella vaikuttunut ukrainalaisten kollegoidemme työskentelymoraalista ja siitä, miten he haluavat panostaa työhön ja asiakkaisiin näinä vaikeina aikoina”, Alkio sanoo.

Lue lisää: Suomalainen Tieto­evry evakuoi Ukrainan-työn­tekijöitään turvallisemmille alueille

Tieto-Evry piti vuoden 2022 näkymät ennallaan. Yhtiö arvioi koko vuoden orgaanisen kasvun olevan 2–4 prosenttia.

Tieto-Evry arvioi oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan edellisvuodesta ja olevan 13,1–13,6 prosenttia, kun se vuonna 2021 oli 13,0 prosenttia.

”Markkinakysyntään vaikuttaa edelleen uusien pilvi- ja datakeskeisten teknologioiden sekä toimialapohjaisten ohjelmistojen hyödyntäminen. Aktiiviset markkinat ja vahva ensimmäinen neljänneksemme luovat vakaan pohjan koko vuodelle”, Alkio kommentoi.

Tieto-Evry on suomalainen ohjelmistoyhtiö, ja sillä on yhteensä noin 24 000 työntekijää eri maissa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 90:ssä maassa ja sen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa.

Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin, Tukholman ja Oslon pörsseissä.