EU:n pakotteet eivät VR:n mukaan toistaiseksi estä rautatieliikennettä EU:n ja Venäjän välillä.

Rautatieliikennettä hoitava VR Group kertoi tiistaina, että yhtiö irtisanoo idän tavaraliikenteeseen liittyvät sopimukset ja liikenne loppuu kokonaan viimeistään vuoden loppuun mennessä.

VR kertoi jo aiemmin huhtikuussa irtautuvansa hallitusti idän tavaraliikenteestä. Yhtiö on päätöksensä perusteella laatinut suunnitelman ajaakseen liikenteen alas. VR kertoo, että asiaa on edistetty asiakkaiden kanssa neuvotellen ja huoltovarmuus huomioiden.

VR kertoo aloittaneensa tiistaina asiakassopimusten irtisanomisen. Osa liikenteestä voi jatkua irtisanomisehtojen mukaisesti vuoden loppuun, jos asiakas sitä edelleen vaatii.

VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola sanoo, että yhtiön arvion mukaan liikenne vähenee noin kolmannekseen alkuperäisestä tasosta jo kesän loppuun mennessä.

”Osa asiakkaista haluaa jatkaa liikennettä irtisanomisajan loppuun, mutta jatkamme edelleen neuvotteluja liikenteen tätä nopeammasta pysäyttämisestä. Kaikki VR:n operoima idän tavaraliikenne loppuu joka tapauksessa viimeistään vuoden loppuun mennessä”, Simola kertoo tiedotteessa.

VR-yhtymä on myös käynnistänyt neuvottelut suomalaisten osakkuusyhtiöidensä Container Trans Scandinavian (CTS) ja Freight One Scandinavian (FOS) omistustensa myymisestä tai alasajosta. Lisäksi VR-yhtymä on aloittanut neuvottelut venäläisen tytäryrityksensä Finnlogin myymisestä.

