Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo, että Yhdysvaltain keskuspankki on ollut tähän saakka korkopäätöksissään jälkijunassa markkinaan verrattuna. Eilisellä korkopäätöksellä keskuspankki otti markkinan kiinni.

Yhdysvaltojen keskuspankki päätti eilen keskiviikkona nostaa ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksikköä. Korotus oli iso, sillä edellisen kerran ohjauskorkoa on nostettu yhdellä kerralla 0,50 prosenttiyksikköä vuonna 2000.

Sijoittajat ottivat korkopäätöksen vastaan positiivisesti ja pörssit sulkeutuivat Yhdysvalloissa vahvassa nousussa.

Torstaina markkinat avautuivat myös Euroopassa selvään nousuun. Helsingin pörssin yleisindeksi on kello 12.30 noin 0,8 prosentin nousussa. Frankfurtin Dax-indeksi, Lontoon FTSE ja Tukholman pörssin yleisindeksi olivat nousussa.

Reaktiot Fedin korkopäätökseen näkyvät Euroopan pörssien tämänaamuisessa hyvässä vireessä.

”USA:ssahan nähtiin aika vahvaakin osakkeiden nousua eilen illalla tämän päätöksen jälkeen. Tyypillisesti noin vahvat liikkeet heijastuvat Eurooppaan seuraavana päivänä”, toteaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Euroopan pörssit olivat jo kiinni, kun keskuspankki tiedotti korkopäätöksestään.

Positiivisista pörssireaktioista huolimatta korkopäätös ei välttämättä ole juuri muuttanut iso kuvaa markkinoilla.

”Inflaatiokuva ei muuttunut mihinkään. [Yhdysvaltojen keskuspankin] Fedin pitää kiristää rahoitusolosuhteita, jotta saadaan inflaatio alas”, von Gerich sanoo.

”Toki on talouden kannalta positiivista, jos se tapahtuu nyt pikkuisen hitaammassa tahdissa kuin aikaisemmin ajateltiin. Mutta kyllä se kiristäminen on tulossa sieltä. Näkisin, että yleinen ympäristö jatkuu aika epävarmana.”

Yksi ero viimeisimmässä korkopäätöksessä kuitenkin Jan von Gerichin mukaan on aiempaan tilanteeseen verrattuna.

”Olemme nyt olleet ehkä jo vuoden ainakin tilanteessa, jossa on ajateltu, että ’Fed on myöhässä, Fed on myöhässä’. Ja markkina on koko ajan hinnoitellut lisää. Nyt sitten Fed on ehkä viimein saanut markkinan kiinni”, von Gerich arvioi.

”Tämä poistaa ehkä lyhyellä aikavälillä painetta markkinoilla hinnoitella nopeampaa korkojen nousua”, hän lisää.

Hän kuitenkin toistaa, että suuri kuva ei ole keskuspankin keskiviikkoisen viestin jälkeen muuttunut. Pörssikurssien suuremman heilumisen von Gerich ennakoi jatkuvan jatkossakin.

”Nyt nähdään heilahdus ylöspäin, mutta se ei tarkoita, että epävarma ympäristö, missä on oltu useamman kuukauden, olisi muuttunut merkittävästi”, von Gerich sanoo.