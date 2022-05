Pörssit nousivat Yhdysvalloissa reippaasti keskiviikkona, mutta torstaina osakkeet tulivat vauhdilla alas, ja esimerkiksi Nasdaq-indeksi romahti peräti viidellä prosentilla.

Tällä viikolla Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla nähtiin poikkeuksellisen raju ja nopea täyskäännös, kun kova nousu vaihtui reippaaseen laskuun yhdessä yössä.

Keskiviikkona tunnelma Wall Streetillä oli toiveikas Yhdysvaltojen keskuspankin korkopäätöksen jälkeen. Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin kommentti siitä, että keskuspankki ei suunnittele 0,75 prosenttiyksikön suuruisia koronnostoja, riitti siivittämään amerikkalaisosakkeiden kurssit vahvaan nousuun.

Torstaina meno osakemarkkinoilla muuttui täysin, ja osakkeiden hinnat laskivat vauhdilla. Esimerkiksi laajasti amerikkalaisia suuryhtiöitä seuraava S&P 500 -indeksi putosi 3,7 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq romahti peräti 5 prosenttia.

Nasdaqin prosentuaalinen päiväpudotus oli Reutersin mukaan suurin sitten kesäkuun 2020 ja indeksi päätyi alimpiin lukemiin sitten marraskuun 2020.

Mitä markkinoilla oikein tapahtui?

Sijoitusmarkkinoilla ollaan nyt äärimmäisen epävarmoissa tunnelmissa.

”Uhkakuvaa puskee taloudesta, inflaatiosta ja rahapolitiikasta, niin kyllähän ympäristö on todella hermostunut sijoittajilla”, sanoo S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Keskiviikkona kurssit lähtivät nousuun, vaikkei Yhdysvaltojen keskuspankin kommenteissa Suomisen mukaan oikeastaan tullut mitään uutta asiaa.

Ylireaktion taustalla hän näkee sen, että markkinoilla oli ennen korkopäätöstä todella synkkä tunnelma.

”Siinä tilanteessa joku pieni hyvän uutisen tynkä voi yhtäkkiä laukaista sen, että lähdetään muuttamaan lyhyen tähtäimen positioita”, Suominen sanoo.

”Ja [torstaina] todettiin, että ei oikeasti ollut mitään perusteita, miksi markkina rallitteli. Näkymät ovat edelleen heikot, ongelmat ovat ihan samat mitä ennen keskiviikkoa. Sitten otettiin takaisin se, mitä siinä tipahdettiin”, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan kuvio on aika normaali laskumarkkinoissa.

Tilannetta kommentoineet ovat nostaneet esiin, että suurimmat päivänousut nähdään yleensä laskumarkkinoiden aikana.

” ”Vaikea nähdä, että tämä tästä nopeaan nousuun lähtisi pysyvämmin.”

Sijoittajien usko siihen, että 0,75 prosenttiyksikön korotusta ohjauskorkoon ei olisi tulossa, hälveni ilmeisesti nopeasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sijoittajat arvioivat 75 prosentin todennäköisyyden sille, että näin suuri korotus on tulossa seuraavassa Yhdysvaltain keskuspankin korkokokouksessa 15. kesäkuuta.

”Markkinat eivät osta kyyhkymäistä keskuspankkia”, sanoi yhdysvaltalaisen välittäjäyhtiön Etoron analyytikko Callie Cox Reutersille.

”Moni puhuja keskuspankista on tullut esiin ja käytännössä heittänyt spagettia seinälle sanoen, että koronnostojen pitää tapahtua nopeammin ja tapahtua heti. On ymmärrettävää että monet sijoittajat pelkäävät taas, että keskuspankki voisi tehdä enemmän kuin he kuvittelivat taistellakseen inflaatiota vastaan”, Cox sanoi.

Hyviä uutisia markkinoille ei ole Suomisen mielestä kerrottavissa oikein mistään suunnasta.

Talouskasvu on hidastumassa ja samalla inflaatio kiihtyy. Keskuspankin on pakko pitää inflaatiota kurissa, mikä on huono uutinen talouskasvulle.

”Kyllähän nyt keskustelu menee siihen, onko meillä taantuma tulossa. Nyt puhutaan siis käytännössä ensi vuodesta”, Suominen sanoo.

Markkina miettii ja hinnoittelee nyt taantuman uhkaa.

”Vaikea nähdä, että tämä tästä nopeaan nousuun lähtisi pysyvämmin. Totta kai jotain helpotuksia voi tulla, jos esimerkiksi sodan rintamalla tulisi nyt jotain hyviä uutisia”, Suominen toteaa.