Asuntojen hinnat ja asuntolainojen korkomenot ovat kasvaneet Yhdysvalloissa vuoden aikana merkittävästi. Rakentamisella on ollut maassa merkittävä positiivinen vaikutus talouskasvuun, mutta nyt se voi olla uhattuna.

Asuntolainojen korot ovat olleet Yhdysvalloissa kovassa nousussa.

Yhdysvalloissa suosittu 30-vuotisen kiinteäkorkoisen asuntolainan keskivertokorko on noussut 5,27 prosenttiin, kertoo Wall Street Journal (WSJ). Vuosi sitten korko oli vain 2,96 prosenttia.

Vielä tämän vuoden tammikuun alussa korko oli keskimäärin 3,22 prosenttia.

Koroissa on todennäköisesti nousupainetta jatkossakin. Viimeisimmät luvut ovat ajalta ennen Yhdysvaltojen keskuspankin tuoretta korkopäätöstä.

Keskuspankki päätti tällä viikolla nostaa ohjauskorkoa puolella prosenttiyksiköllä.

Asuntolainojen korot ovat sidoksissa Yhdysvaltojen kymmenvuotisen valtionlainan korkoon, joka nousee yleensä keskuspankin ohjauskoron mukana, WSJ kertoo.

Asuntolainojen koroilla on iso merkitys talouteen yleisesti. Ne ovat isoimpia välityskanavia koroista talouteen, toteaa S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Yhdysvalloissa on ollut viime aikoina käynnissä kova asuntobuumi. Siitä on seurannut, että amerikkalaisten asunnonostajien riesana on nyt nousevien korkojen lisäksi asuntojen hintojen kova nousu.

Suomisen mukaan asuntojen hintojen vuosinousu on ollut noin 20 prosenttia.

Korkeat korot ja korkeat asuntojen hinnat vaikuttavat myös talouteen yleisesti.

”Voidaan laskea, että jos asunto on 20 prosenttia kalliimpi kuin vuosi sitten ja asuntolainan korkomenot on melkein tuplaantuneet vuodentakaisesta, niin kyllähän sen täytyy tuntua asuntomarkkinassa tuolla Jenkeissä”, Suominen toteaa.

Asuntorakentaminen on perinteisesti voimakkaan syklinen ala. Jos kysyntä sakkaa, rakentaminen voi loppua nopeasti.

”Tämä on tähän talouden taantumauhkaan merkittävä tekijä. Jos rakentaminen hyytyy, se osuu koko talouteen”, Suominen sanoo.

Rakentamisella on ollut viime aikoina merkittävä positiivinen vaikutus vahvaan talouskasvuun.

Pääekonomisti Mike Fratantoni kiinteistörahoitusalan yhdistys MBA:sta arvioi WSJ:ssa, että asuntolainojen korkojen nousu pysähtyisi Yhdysvalloissa lähelle nykyistä tasoa.

MBA:n mukaan tämän pitäisi kannustaa enemmän kuluttajia asuntokaupoille.

Viime päivinä markkinoiden hermostuneisuus on näkynyt esimerkiksi osakekurssien heilahteluna.

Rakentamisen näkymät saattavat olla yksi asia, jota taloudesta huolestuneet sijoittajat yrittävät arvioida.

Suominen muistuttaa, että Yhdysvallat on täysin kulutusvetoinen markkina.

”Siellä 60–70 prosenttia on yksityistä kulutusta. Jos kulutus rupeaa tökkimään, eihän talous sitä kestä”, hän toteaa.