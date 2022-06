Perinteisten mineraalilannoitteiden hinnat ovat nousseet hurjasti, mikä on lisännyt kiinnostusta lantaa ja muita orgaanisia lannoitteita kohtaan. Huoltovarmuus on noussut ilmasto- ja ympäristökysymysten rinnalle maatalouden uudistamisen veturiksi, mutta mikä estää ruokajärjestelmän murroksen toteutumista?

Lannanlevitykseen tarvitaan kaksi ajokertaa. Ensin lanta levitetään peltoon, minkä jälkeen se myllätään toisella koneella peltomaahan. Aikataulu on tarkka: lain mukaan pelto on muokattava lannanlevityksen tai orgaanisen lannoitteen levityksen jälkeen vuorokauden kuluessa.

Pilvet roikkuvat raskaina taivaankannella, mutta sade pysyy loitolla. Vaatekerrosten läpi tiensä syövä tuuli käy hieman liian navakkana. Tuntuma on hyinen, vaikka on toukokuun puoliväli.

Muutoin on lähes täydellinen sää lannanlevitykseen.

Varsinais-Suomen Marttilassa pellolla kulkee kaksi traktoria. Ensimmäinen suihkii kärryn perästä pellolle kuivaa siansontaa. Jälkimmäinen traktori möyhii sen osaksi peltoa.

Silti täällä ei haise perinteinen lanta. Sonta on mädätetty ja eroteltu lietteestä jo valmiiksi Pirteän Porsaan tilan biokaasulaitoksessa. Jäljelle on jäänyt kahvinpurumaista jauhetta, joka on mainiota lannoitetta viljelijä Kari Mutkalan pelloille.

Orgaanisten lannoitteiden käyttäminen vaatii erityistä kalustoa, jota kaikilla viljelijöillä ei ole omasta takaa. Ratkaisu ongelmaan voisi olla urakoitsijoissa, jotka tarjoavat orgaanisen lannoitteen kuljetuksen, varastoinnin ja levityksen palveluna viljelijöille.

Mutkala on osallistunut jo kahden vuoden ajan John Nurmisen säätiön Lanta­kierrätys­hankkeeseen. Siinä etsitään ratkaisuja ongelmaan, joka on vaivannut suomalaista maataloutta jo vuosikymmeniä.

Eläintuotanto on eriytynyt kasvituotannosta, jolloin lantaa on osassa Suomea liian paljon, osassa liian vähän. Ravinnekierto ei ole tasapainossa, vaan joissain paikoissa fosforia kasaantuu liikaa ja toisissa siitä on pulaa.

”Rakennemuutoksen näkee täälläkin. Ennen täällä oli sikatila, nyt pelkkiä peltoja”, Mutkala sanoo.

Hankkeessa tutkitaan, kuinka lannankäytölle voisi luoda kannustimia ja missä piilevät lannan tehokkaamman hyödyntämisen pullonkaulat.

Tänä keväänä lantahankkeesta tuli arvattua ajankohtaisempi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja pani samalla globaalin ruokajärjestelmän sekaisin.

EU:n lannoitetuotanto on ollut riippuvainen venäläisestä maakaasusta ja raaka-aineista. Lähi-idän ja Afrikan maat taas ovat ostaneet viljansa Ukrainasta.

Maakaasun, lannoitteiden ja viljan hinnat ovat vuoden aikana nousseet hurjasti. Se alkaa nyt näkyä sekä viljelijöiden että kuluttajien kukkarossa.

Tavallaan ruokakriisin ei pitäisi olla mikään yllätys. Fossiilisiin polttoaineisiin ja yksipuoliseen viljelyyn perustuva maatalous on ollut vuosikausia ankaran kritiikin kohteena.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat olleet jo ennen sotaa yhtä mieltä siitä, että globaalin ruokajärjestelmän on muututtava, jos haluamme vesistöjen pelastuvan, ilmastonmuutoksen hidastuvan ja peltojen tuottavan ruokaa vielä muutaman kymmenen vuoden päästä.

Syystä tai toisesta huoli ilmastosta ja ympäristöstä ei ole riittänyt kokonaisvaltaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Siksi huoltovarmuus saattaa olla se kannustin, joka pakottaa suomalaisenkin maa­talous­järjestelmän kohti uutta aikaa, johon kuuluu lannoiteomavaraisuus.

Mutkala viljelee 800 hehtaarilla muun muassa ruista, kauraa, ohraa ja sokerijuurikasta. Kokeilusta saatua lantaa riittää vain noin 40 hehtaarille.

Ladossa on lannoitusta täydentämään 700 kilon painoisia Yaran lannoitesäkkejä. Niidenkin sisältö on todennäköisesti ainakin osittain peräisin Venäjältä.

Säkit on ostettu viime syksynä. Mikään sijoitus ei ole vuodessa kasvanut niin paljon korkoa kuin nuo säkit. Väkilannoitteiden hinnat ovat liki kolminkertaistuneet vuodessa, ja hintojen odotetaan nousevan entisestään.

”Enemmän tienaisin, jos myisin nuo enkä levittäisi pelloille”, Mutkala vitsailee.

Kari Mutkala viljelee pelloillaan muun muassa ruista, kauraa ja sokerijuurikasta. Sopimuskumppanit ovat kannustaneet Mutkalaa kokeilemaan erilaisia viljelytapoja, joilla voisi edistää muun muassa luonnon monimuotoisuutta.

Eteläisillä kivennäismailla vilja ei kuitenkaan tänä päivänä juuri kasva ilman lannoitetta.

Mineraalilannoitteiden puolesta puhuvat monet seikat: ne ovat olleet kevyitä, edullisia, juuri oikean ravinnemäärän sisältäviä ja helposti levitettäviä tuotteita, jotka ovat helpottaneet viljelijän elämää suuresti.

Mineraalilannoitteilla on myös varjopuolensa. Niiden tuottaminen on hyvin energiaintensiivistä puuhaa. Fosforia kaivetaan maan uumenista, ja kasvien tarvitsemaa typpeä valmistetaan maakaasun avulla tuotetusta ammoniakista. Typen valmistus tuottaa noin pari prosenttia maailman kaikista ilmastopäästöistä.

Vihreää ammoniakkia voisi tuottaa vetytalouden avulla. Esimerkiksi Pohjois-Ruotsiin on suunnitteilla vesi- ja tuulivoimalla toimiva, ammoniakkia elektrolyysillä tuottava tehdas. Vetytaloudella tuotetun ammoniakin osuus koko ammoniakkimarkkinasta on silti vielä hyvin marginaalinen.

Monilla pelloilla on mineraalilannoitteiden voimin viljelty vuodesta toiseen samaa kasvia. Se on aiheuttanut maaperän köyhtymistä. Köyhä maa ei jaksa pitää ravinteita eikä hiiltä hyppysissään vaan vapauttaa ne vesistöihin ja ilmakehään.

Nykyään maatilat eivät enää lannoita peltoja huvikseen liikaa vaan ravinteiden oikean suhteen laskeminen on melko tarkkaa puuhaa.

Silti Saaristomeren fosforikuormasta 87 prosenttia on yhä peräisin maataloudesta. Lisäksi maatalous tuottaa noin 13 prosenttia Suomen kaikista ilmastopäästöistä.

Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi maatalouden päästöjä olisi leikattava rutkasti, mutta päästöt eivät ole mittavista tukipaketeista huolimatta vähentyneet 20 vuoteen.

Teoreettisesti ja täydellisessä maailmassa kaikella Suomessa syntyvällä lannalla voisi lannoittaa lähes kaikki Suomen pellot fosforin tarpeen osalta, kertoo Luonnon­vara­keskuksen (Luke) erikoistutkija Olli Niskanen.

Kaikilla kotieläintiloilla ei kuitenkaan ole resursseja investoida laitteisiin, joilla lanta erotellaan kuivaksi ja märäksi jakeeksi. Märän lannan kuljetus kauas on kallista ja tehotonta.

Lanta ei muutenkaan sisällä ravinteita aina optimaalisessa suhteessa. Lannan ohella tarvitaan siis muitakin lannoitteita.

Muun muassa kierrätyslannoiteyhtiö Soilfood tuottaa yhteiskunnan sivuvirroista lannoitteita ja maanparannusaineita. Raaka-aineeksi kelpaavat lähes kaikki ravinteikkaat, hiilipitoiset sivuvirrat. Niitä syntyy muun muassa metsäteollisuudessa, energia- ja elintarviketeollisuudessa, kemian­teollisuudessa sekä kaivosalalla.

Soilfoodinkin varastot myytiin alkuvuodesta hetkessä loppuun, kertoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

”Perinteisten lannoitteiden hinnat ovat olleet niin järkyttävät, että viljelijät lähtivät hakemaan vaihtoehtoa muuttuneeseen tilanteeseen.”

Kierrätyslannoitteet eivät itsessään tarjoa ratkaisua maaperän köyhtymiseen, sillä ne ovat ravinnesisällöltään pitkälti väkilannoitteiden kaltaisia. Järjestelmän uudistaminen vaatii kokonaisvaltaista muutosta viljelytavoissa, Jokinen sanoo.

”Meidän ei kannata ylläpitää vallitsevaa mallia ja lähteä korvaamaan omenaa omenalla vaan tarttua juurisyyhyn eli yksipuoliseen viljelyyn ja maan kasvukunnon heikentymiseen”, Jokinen sanoo.

Hiiliviljely onkin ollut viime vuosina maatalouden trendikäs sana. Sillä tarkoitetaan keinoja, joilla viljelijät pyrkivät lisäämään orgaanisen aineen määrää maaperässä. Tämä parantaa sekä maan kasvukuntoa että sitoo hiiltä ilmakehästä peltoihin.

Hiiliviljelyä ja sen kannustimia tutkitaan useissa hankkeissa, kuten Carbon Action -ohjelmassa.

Aiemmin kierrätyslannoitteet eivät ole pärjänneet kilpailussa hintatasoltaan edullisempien mineraalilannoitteiden kanssa. Nyt kierrätyslannoitteiden tuottamisesta ja sivuvirtojen hyödyntämisestä on tulossa kannattavaa, sillä mineraalilannoitteiden hinnat ovat nousseet paljon, kertoo Soilfoodin toimitusjohtaja Eljas Jokinen. Kuva on vuodelta 2019.

Jokisen visio on, että fossiilipohjaisista lannoitteista voisi luopua kokonaan. Tällöin maataloudessa palataan perusteisiin eli lannoituksen tarvetta vähennetään parantamalla maaperän kasvukuntoa ja vaadittava lannoitus hoidetaan kierrätyspohjaisilla ratkaisuilla.

Siihen uskotaan myös politiikassa: esimerkiksi edellinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) sanoi alkuvuodesta Ylioppilaslehden haastattelussa uskovansa, että kahdenkymmenen vuoden päästä Suomessa ei ole enää käytössä mineraalipohjaisia lannoitevalmisteita.

Lähes kaikki tuntuvat olevan asiasta samaa mieltä: fossiili-intensiivisestä perinteisestä maataloudesta tulisi siirtyä uudistavaan, huoltovarmuutta ja ympäristöä tukevaan ruoantuotantoon.

Mikä siis vielä estää suomalaisia maanviljelijöitä tarttumasta lannan tai kierrätettävän väkilannoitteen hyödyntämiseen?

Yksi syy on raaka-aineen saatavuudessa. Lannan tapauksessa on kyse paljolti logistisista ongelmista. Lannan pitäisi olla oikeassa paikassa juuri oikeaan aikaan, mutta sen kuljettaminen ja varastointi on hankalaa.

Ratkaisu ongelmaan voisi olla urakoitsijoissa, jotka tarjoaisivat palveluna niin lannan mädätyksen, kuljetuksen kuin levityksenkin.

Menestyminen edellyttäisi kysynnän kasvua. Tällä hetkellä kysyntää onkin mineraali­lannoitteiden kovien hintojen takia.

Sivuvirtojen määrä ja saatavuus asettavat Soilfoodin kasvulle raamit.

Jokisen mukaan kaikki ilmiselvät lähteet on jo pengottu läpi. Löytääkseen uusia lähteitä yhtiö pyysi alkuvuodesta teollisuusyrityksiä tarkastelemaan omia sivuvirtojaan. Yhteydenottoja on tullut parisenkymmentä, Jokinen sanoo.

”Ilman teollisuuden kumppanuuksia emme voi kasvaa. Teemme hartiavoimin töitä, että voisimme vastata kasvavaan kysyntään.”

Jokinen kertoo, että viime vuonna yhtiö kasvoi 50 prosenttia ja tänäkin vuonna kasvua on tullut 25 prosenttia. Hänen mukaansa yhtiö on juuri laajentumassa Ruotsiin, missä on paljon kaatopaikalle päätyviä sivuvirtoja.

Laadukkaasta raaka-aineesta Soilfood on valmis maksamaan tehtaalle, Jokinen sanoo. Jos sivuvirran hyödyntäminen taas vaatii paljon tutkimista ja jalostusta, teollisuusyhtiö maksaa Soilfoodille sen vastaanottamisesta. Se on kuitenkin edullisempaa kuin sivuvirran hävittäminen esimerkiksi polttamalla tai kaatopaikalle viemällä.

”Toimintamallimme perustuu siihen, että yhteistyön täytyy olla kannattavaa myös sivuvirtaa tuottavalle tehtaalle.”

Ennen kaikkea kyse on kuitenkin kustannuksista, Luken erikoistutkija Niskanen sanoo.

Vuoroviljelyyn ja orgaanisiin lannoitteisiin siirtyminen tarkoittaa usein investointeja, ylimääräisiä työvaiheita, joidenkin peltojen pitämistä poissa ruoantuotannosta ja muuta säätöä, kuten varastointikysymyksiä.

”Kevään kylvösesonki on aika lyhyt. Jos jokin kone hajoaa tai urakoitsijaa ei saa juuri oikealla hetkellä paikalle, siitä seuraa iso taloudellinen tappio.”

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Olli Niskanen kertoo, että lannan hyödyntämiselle on nyt ennennäkemättömän suotuisa hetki, kun mineraalilannoitteiden hinnat ovat nousseet pilviin. Taustalla Yaran mineraalilannoitesäkkejä.

Nykyinen maataloustukijärjestelmä ei suoranaisesti estä siirtymää mutta ei myöskään kannusta siihen. Suurin osa tuista maksetaan pinta-alaperusteisesti, eli rahaa saa niin paljon kuin viljelijällä on viljelykuntoisia hehtaareja.

”Nyt muutosten tekeminen on kiinni viljelijän omasta toimeliaisuudesta. Selvästikään kannustimia ei ole riittävästi, sillä paljon voisi vielä tehdä, jotta asiat olisivat paremmin”, Niskanen sanoo.

Suomi esitteli juuri EU:lle uuden kansallisen maatalouspolitiikan CAP-suunnitelmansa seuraavalle tukikaudelle eli vuoteen 2027 asti. Tässä suunnitelmassa olisi ollut mahdollisuus lisätä kannustimia, mutta varovaisuus vei voiton, Niskanen sanoo.

Lopulliseen versioon eivät päätyneet Luken ehdotukset esimerkiksi viljelykiertopakosta ja uudistuksista tilojen välisen ravinne­yhteistyön helpottamiseksi.

”Mahdollisuus suurempiin muutoksiin olisi ollut olemassa. Uudistuksesta puuttui rohkeus.”

Kierrätyslannoiteyhtiö Soilfoodin toimitusjohtaja Jokinen on sitä mieltä, että pinta-alaperusteisesta tukijärjestelmästä pitäisi luopua. Viljelijää tulisi kannustaa tulosperusteisilla tuilla parantamaan maan kasvukuntoa, tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Monet maatalouden murroksen kanssa painiskelevat toimijat korostavat, että viljelijöiden syyllistäminen on turhaa.

”Nykytilanne ei ole viljelijöiden syytä vaan poliittisen ohjauksen tulos. Viljelijät haluaisivat tehdä työtään niin hyvin kuin mahdollista. Siihen pitää tarjota myös taloudelliset kannustimet”, Jokinen sanoo.

