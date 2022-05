Työttömyysaste pysyi ennallaan 3,6 prosenttissa.

Yhdysvalloissa työvoimasta on pulaa etenkin ravitsemisalalla.

Yhdysvaltojen talouden elpyminen jatkuu, josta yhtenä merkkinä on työllisyyden paraneminen huolimatta erittäin tiukoista työmarkkinoista.

Työllisten määrä Yhdysvalloissa lisääntyi huhtikuussa maatalouden ulkopuolella 438 000:lla, ilmenee työministeriön perjantaina julkaisemisesta

Ekonomistit arvioivat uutistoimisto Reutersin kyselyssä, että työllisten määrä olisi kasvanut 391 000:lla.

Työttömyysaste säilyi ennallaan 3,6 prosentissa. Se tarkoittaa, että työttömyys on yhtä vähäistä kuin ennen koronaviruspandemian kärjistymistä keväällä 2020.

Voimakkaan inflaation lisäksi työllisyyden paraneminen on yksi syy, miksi Yhdysvaltojen keskuspankki päätti keskiviikkona nostaa ohjauskorkoaan 0,50 prosenttiyksikköä.

Lisäksi yhdysvalloissa on jo merkkejä palkkainflaatiosta. Tuntipalkat kohosivat huhtikuussa keskimäärin 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Palkkainflaatio tarkoittaa sitä, että kuluttajahintojen tuntuvan kallistumisen takia palkansaajat alkavat vaatia verraten suuria palkankorotuksia.

Tämä johtaa siihen, että yritykset joutuvat siirtämään kasvaneet työvoimakustannukset myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoihin, mikä voimistaa inflaatiota entisestään.

”Työvoiman kysyntä on erittäin vahvaa, ja vaikka osallistumisaste työmarkkinoilla on hieman lisääntynyt, työvoiman tarjonta on edelleen vaimeaa”, sanoi keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell keskiviikkona lehdistötilaisuudessa.

Hän myös painotti, että työnantajilla on monin paikoin vaikeuksia täyttää avoinna olevia työpaikkoja ja palkat kohoavat nopeimmin kuin moneen vuoteen.